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Стало известно, на каких условиях Гюндоган вернётся в «Манчестер Сити»

вчера, 13:34

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган близок к возвращению в «Манчестер Сити».

Клуб и игрок договорились о трансфере, хавбек перейдет в стан «горожан» бесплатно и подпишет контракт до 2025 года.

За МС футболист выступал с 2016 по 2023 год.

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20 августаОлег Лыткин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:01
Бездарный менеджмент Барселоны бесплатно потерял такого классного игрока. Для Сити это конечно удача, Гюндоган им пригодится.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:00
Ключевое слово бесплатно... Попылит ещё...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:47
Такой игрок как Гюндоган больше нужен Барсе.. но Лапорта купил Ольмо и нужен новый бизнес проект...сожалению..без Гюндогана.. как там не было..в выигрыше МанСити. Возможности немца хорошо знает Пеп..и это большое усиление его команды. Бесплатно. Молодцы. МС
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 15:44
Интересно будет теперь послушать что он скажет о Барсе? Просто слухи разные ходят.....и что он недоволен очень, и что он поругался там....
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:35
Ему вообще не стоило идти в Барселону. В Сити как раз в прошлом сезоне не хватало креатива без Гюндогана, будь он в составе, я уверен мы бы взяли ЛЧ. Но в любом случае, добро пожаловать домой!
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:26
Нормально съездил в отпуск в Барселону на годик)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:08
Стоило ли вообще ему уходить?
А так отличный трансфер для МС, Илкай поможет клубу!))
shlomo
shlomo
вчера в 14:55
В заголовке "близок" в статье договорились.... непоняточка какая то
Zangiota
Zangiota
вчера в 14:40
Вова, Вова,... Воооваааааа
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