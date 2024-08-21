Стало известно, на каких условиях Гюндоган вернётся в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган близок к возвращению в «Манчестер Сити».
Клуб и игрок договорились о трансфере, хавбек перейдет в стан «горожан» бесплатно и подпишет контракт до 2025 года.
За МС футболист выступал с 2016 по 2023 год.
Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган близок к возвращению в «Манчестер Сити».
Клуб и игрок договорились о трансфере, хавбек перейдет в стан «горожан» бесплатно и подпишет контракт до 2025 года.
За МС футболист выступал с 2016 по 2023 год.
А так отличный трансфер для МС, Илкай поможет клубу!))
А так отличный трансфер для МС, Илкай поможет клубу!))