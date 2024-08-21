«Аталанта» хочет подписать бывшего защитника ЦСКА

Защитник «Фенербахче» Бекао может перебраться в Италию.
В подписании бразильца заинтересована «Аталанта», которая хочет арендовать игрока с опцией выкупа.
Напомним, что с 2018 по 2019 год Бекао выступал в аренде в ЦСКА.
Защитник «Фенербахче» Бекао может перебраться в Италию.
В подписании бразильца заинтересована «Аталанта», которая хочет арендовать игрока с опцией выкупа.
Напомним, что с 2018 по 2019 год Бекао выступал в аренде в ЦСКА.
Он же не из ЦСКА туда собрался переходить.
Он же не из ЦСКА туда собрался переходить.