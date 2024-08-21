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«Аталанта» хочет подписать бывшего защитника ЦСКА

вчера, 18:54

Защитник «Фенербахче» Бекао может перебраться в Италию.

В подписании бразильца заинтересована «Аталанта», которая хочет арендовать игрока с опцией выкупа.

Напомним, что с 2018 по 2019 год Бекао выступал в аренде в ЦСКА.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:04
Уже по сусекам скребут.
spfzvb63mu44
spfzvb63mu44
вчера в 19:50
Возможный переход Родриго Бекао из «Фенербахче» в «Аталанту» выглядит интересным для обоих клубов. Бекао имеет опыт игры в российской Премьер-лиге и зарекомендовал себя как надёжный защитник. «Аталанта» ищет усиление в обороне, а Бекао хочет вернуться в Серию А после успешного периода в ЦСКА. Однако многое будет зависеть от финансовых условий сделки и готовности самого игрока к переезду.
drug01
drug01
вчера в 19:28
Если Аталанта берёт значит верит в этого игрока...
3rx84kzzsp77
3rx84kzzsp77 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:14
Он, с своему счастью, давно забыл про цска и дела его идут вверх.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:00
Не предмет это для гордости.
Он же не из ЦСКА туда собрался переходить.
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