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Сборная Бразилии объявила состав на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2026

вчера, 22:50

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор назвал состав национальной команды на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2026 года.

7 числа «селесао» сыграют дома с Эквадором, а 11-го встретятся на выезде с Парагваем.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Данило («Ювентус»), Ян Коуто («Боруссия», Дортмунд), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Венделл («Порту»), Лукас Беральдо, Маркиньос (оба — ПСЖ), Эдер Милитао («Реал», Мадрид), Габриэль («Арсенал», Лондон).

Полузащитники: Андре Триндаде («Флуминенсе»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Жерсон («Фламенго»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Родриго Силва («Реал», Мадрид).

Нападающие: Эндрик, Винисиус Жуниор (оба — «Реал», Мадрид), Эстевао («Палмейрас»), Луис Энрике («Ботафого»), Педро Абреу («Фламенго»), Савио («Манчестер Сити»).

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Все комментарии
andrej shabanov
andrej shabanov
сегодня в 09:31
Опять понабрали непонятно кого...

Неймар? Жесус? Кунья? Казимиро?

Профукали Копу, теперь ещё в отборе ещё сильнее просесть хотят?
edaagmg84bz6
edaagmg84bz6
сегодня в 06:09
Состав впечатляет, им бы тренера ещё толкового
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:13
У Бразилии всегда есть большой выбор.
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 22:54
Газпромовские снова не попали.
drug01
drug01
вчера в 22:52
Наших нет, значит уровень высокий!!!!
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