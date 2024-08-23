Сборная Бразилии объявила состав на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2026

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вчера, 22:50

Главный тренер сборной Бразилии назвал состав национальной команды на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2026 года.

7 числа «селесао» сыграют дома с Эквадором, а 11-го встретятся на выезде с Парагваем.

Вратари: («Ливерпуль»), («Аль-Наср»), («Манчестер Сити»).

Защитники: («Ювентус»), («Боруссия», Дортмунд), («Атлетико Минейро»), («Порту»), , (оба — ПСЖ ), («Реал», Мадрид), («Арсенал», Лондон).

Полузащитники: («Флуминенсе»), («Ньюкасл»), («Фламенго»), («Вулверхэмптон»), («Вест Хэм»), («Реал», Мадрид).

Нападающие: , (оба — «Реал», Мадрид), («Палмейрас»), («Ботафого»), («Фламенго»), («Манчестер Сити»).