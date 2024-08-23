Сборная Бразилии объявила состав на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор назвал состав национальной команды на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2026 года.
7 числа «селесао» сыграют дома с Эквадором, а 11-го встретятся на выезде с Парагваем.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Манчестер Сити»).
Защитники: Данило («Ювентус»), Ян Коуто («Боруссия», Дортмунд), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Венделл («Порту»), Лукас Беральдо, Маркиньос (оба — ПСЖ), Эдер Милитао («Реал», Мадрид), Габриэль («Арсенал», Лондон).
Полузащитники: Андре Триндаде («Флуминенсе»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Жерсон («Фламенго»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Родриго Силва («Реал», Мадрид).
Нападающие: Эндрик, Винисиус Жуниор (оба — «Реал», Мадрид), Эстевао («Палмейрас»), Луис Энрике («Ботафого»), Педро Абреу («Фламенго»), Савио («Манчестер Сити»).
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