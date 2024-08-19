Модрич включён в состав сборной Хорватии на матчи Лиги наций

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вчера, 18:42

Опубликована заявка сборной Хорватии на ближайшие матчи Лиги наций. Команда в рамках турнира сыграет с Португалией и Польшей 5 и 8 сентября соответственно.

Вратари: Доминик Ливакович, Доминик Котарски, Недилько Лабрович;

Защитники: Йошко Гвардиол, Дуе Чалета-Цар, Борна Соса, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Марин Понграчич, Мартин Эрлич;

Полузащитники: , Матео Ковачич, Марио Пашалич, Ловро Майер, Лука Иванушец, Лука Сучич, Кристиян Якич, Мартин Батурина, Петар Сучич;

Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Анте Будимир, Игор Матанович.