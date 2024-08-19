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Модрич включён в состав сборной Хорватии на матчи Лиги наций

вчера, 18:42

Опубликована заявка сборной Хорватии на ближайшие матчи Лиги наций. Команда в рамках турнира сыграет с Португалией и Польшей 5 и 8 сентября соответственно.

Вратари: Доминик Ливакович, Доминик Котарски, Недилько Лабрович;

Защитники: Йошко Гвардиол, Дуе Чалета-Цар, Борна Соса, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Марин Понграчич, Мартин Эрлич;

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марио Пашалич, Ловро Майер, Лука Иванушец, Лука Сучич, Кристиян Якич, Мартин Батурина, Петар Сучич;

Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Анте Будимир, Игор Матанович.

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Все комментарии
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 22:12
Прошлый сезон уже был лишним. Теперь только ошибки и насмешки.
jy66ah3xxksx
jy66ah3xxksx
вчера в 22:03
дайте уже деду отдохнуть
Ron09
Ron09
вчера в 21:44
В чем смысл данного турнира? Кто нибудь вообще смотрит?
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 21:11
Опять хана Авейру.. Хе.. 🤭
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:27
Команда превращается геронтократию)))вот до чего доводят эффект золотого мяча
7pvxfjj6u832
7pvxfjj6u832
вчера в 20:17
Будет ещё играть когда на его рассчитывают!!
94zx4p9wz4ve
94zx4p9wz4ve
вчера в 19:50
Модрич красава, не сдаётся
ProKop92
ProKop92
вчера в 18:57
Модрич вечен!..
ABir
ABir
вчера в 18:52
Значит не может пока сборная Хорватии обойтись без мудрого ветерана.
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