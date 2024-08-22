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Куртуа объявил, что не будет играть за сборную Бельгии при Тедеско

вчера, 22:28

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа на своей странице в социальной сети заявил о том, что не будет выступать в национальной команде под руководством Доменико Тедекско.

Хочу обратиться к болельщикам нашей национальной сборной.

Я испытываю огромную любовь и гордость, представляя свою страну на поле, а также каждого из вас, кто поддерживает «красных дьяволов». Я считаю привилегией то, что мне выпала честь носить футболку национальной команды. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что смогу сделать это более 100 раз.

К сожалению, после событий с тренером и долгих раздумий я решил не возвращаться в бельгийскую сборную под его руководством. В этом вопросе я принимаю свою долю ответственности. Однако, заглядывая вперёд, моё недоверие к нему не будет способствовать поддержанию необходимой атмосферы. Федерация, с которой у меня было несколько обсуждений, принимает мою позицию и причины, которые привели меня к этому болезненному, но последовательному решению. Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший вариант для Бельгии, поскольку он закрывает дискуссию и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей.

Спасибо вам за вашу неизменную поддержку, любовь и понимание.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:23
Куртуа конечно - великий спортсмен, но он вступил на не очень хороший путь имени Артема Дзюбы, который тоже выбирал при каких тренерах он будет выступать за сборную.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:24, ред.
Где Тедеско..., а где Куртуа.
Ну и кого он взял вместо Куртуа? Три тела, которых звать никак... , и по фамилии они Никто. Кастельс на Евро от словаков пропустил в домик с такого острого угла, - это умудриться надо! Да на фоне таких чудиков, Тибо даже на костылях был бы эффективней.
А Тедеско ..., Тедеско понторез 38- летний, которому было важнее просто хайпануть на своём решении.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:03, ред.
Чёт больно много Тибо наговорил. Тедеско того не стоит.

Можно попроще, как Понтий Пилат: " Я умываю руки".
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 23:43
Что с Куртуа, что без него Бельгии ничего не светит.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:32
"Я не буду играть, потому что меня не вызовут")) так многие могут ответить))
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 22:51
Ход конем. Тедеско и так его не вызвал бы
Romeo 777
Romeo 777 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:50
Да. Но тем не менее Куртуа был хорош в последних играх Реала. Не взял на ЕВРО из-за личных тёрок
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:44, ред.
Тедеско не включил Куртуа в состав сборной Бельгии на Чемпионат Европы-2024. Я считаю, что тренер принял правильное решение - вратарь только оправился от травмы. В такой ситуации Доменико не пошёл на поводу желания голкипера Реала. Уязвлённое самолюбие толкает Куртуа на подобный демарш
Гость
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