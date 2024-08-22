Куртуа объявил, что не будет играть за сборную Бельгии при Тедеско

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии на своей странице в социальной сети заявил о том, что не будет выступать в национальной команде под руководством .

Хочу обратиться к болельщикам нашей национальной сборной.

Я испытываю огромную любовь и гордость, представляя свою страну на поле, а также каждого из вас, кто поддерживает «красных дьяволов». Я считаю привилегией то, что мне выпала честь носить футболку национальной команды. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что смогу сделать это более 100 раз.

К сожалению, после событий с тренером и долгих раздумий я решил не возвращаться в бельгийскую сборную под его руководством. В этом вопросе я принимаю свою долю ответственности. Однако, заглядывая вперёд, моё недоверие к нему не будет способствовать поддержанию необходимой атмосферы. Федерация, с которой у меня было несколько обсуждений, принимает мою позицию и причины, которые привели меня к этому болезненному, но последовательному решению. Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший вариант для Бельгии, поскольку он закрывает дискуссию и позволяет команде сосредоточиться на достижении своих целей.

Спасибо вам за вашу неизменную поддержку, любовь и понимание.