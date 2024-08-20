Месси не включили в состав сборной Аргентины на сентябрьские матчи

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вчера, 08:29

Главный тренер сборной Аргентины объявил состав национальной команды на следующие два отборочных матча к чемпионату мира 2026 года с Чили (6 сентября) и Колумбией (10 сентября).

Вратари: ( ПСВ , Нидерланды), («Марсель», Франция), («Аталанта», Италия), («Астон Вилла», Англия).

Защитники: («Севилья», Испания), («Атлетико», Испания), («Тоттенхэм», Англия), («Ривер Плейт»), («Марсель», Франция), («Бенфика», Португалия), («Манчестер Юнайтед», Англия), («Лион», Франция), («Брайтон», Англия).

Полузащитники: («Рома», Италия), («Вест Хэм», Англия), («Ливерпуль», Англия), («Челси», Англия), («Тоттенхэм», Англия), («Аль-Кадсия», Саудовская Аравия), («Атлетико», Испания).

Нападающие: («Фиорентина», Италия), («Манчестер Юнайтед», Англия), («Рома», Италия), («Атлетико», Испания), («Марсель», Франция), («Атлетико», Испания), («Интер», Италия), («Лацио», Италия).

В заявку не включён нападающий «Интер Майами» , который продолжает восстановление от травмы.