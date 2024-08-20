Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил состав национальной команды на следующие два отборочных матча к чемпионату мира 2026 года с Чили (6 сентября) и Колумбией (10 сентября).
Вратари: Вальтер Бенитес (ПСВ, Нидерланды), Херонимо Рульи («Марсель», Франция), Хуан Муссо («Аталанта», Италия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия).
Защитники: Гонсало Монтиэль («Севилья», Испания), Науэль Молина («Атлетико», Испания), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», Англия), Херман Пеццелья («Ривер Плейт»), Леонардо Балерди («Марсель», Франция), Николас Отаменди («Бенфика», Португалия), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед», Англия), Николас Тальяфико («Лион», Франция), Валентин Барко («Брайтон», Англия).
Полузащитники: Леандро Паредес («Рома», Италия), Гвидо Родригес («Вест Хэм», Англия), Алексис МакАллистер («Ливерпуль», Англия), Энцо Фернандес («Челси», Англия), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм», Англия), Эсекьель Фернандес («Аль-Кадсия», Саудовская Аравия), Родриго де Пауль («Атлетико», Испания).
Нападающие: Николас Гонсалес («Фиорентина», Италия), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», Англия), Матиас Суле («Рома», Италия), Джулиано Симеоне («Атлетико», Испания), Валентин Карбони («Марсель», Франция), Хулиан Альварес («Атлетико», Испания), Лаутаро Мартинес («Интер», Италия), Валентин Кастельянос («Лацио», Италия).
В заявку не включён нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который продолжает восстановление от травмы.
И когда появится желание обозвать аргентинца гномом или как-то оскорбить, подумайте, что он не сидел за компьютером ругая кого-то, а сделал себя сам и наслаждается результатами своего собственного труда.
И когда появится желание обозвать аргентинца гномом или как-то оскорбить, подумайте, что он не сидел за компьютером ругая кого-то, а сделал себя сам и наслаждается результатами своего собственного труда.