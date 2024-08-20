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Месси не включили в состав сборной Аргентины на сентябрьские матчи

вчера, 08:29

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил состав национальной команды на следующие два отборочных матча к чемпионату мира 2026 года с Чили (6 сентября) и Колумбией (10 сентября).

Вратари: Вальтер Бенитес (ПСВ, Нидерланды), Херонимо Рульи («Марсель», Франция), Хуан Муссо («Аталанта», Италия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия).

Защитники: Гонсало Монтиэль («Севилья», Испания), Науэль Молина («Атлетико», Испания), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», Англия), Херман Пеццелья («Ривер Плейт»), Леонардо Балерди («Марсель», Франция), Николас Отаменди («Бенфика», Португалия), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед», Англия), Николас Тальяфико («Лион», Франция), Валентин Барко («Брайтон», Англия).

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома», Италия), Гвидо Родригес («Вест Хэм», Англия), Алексис МакАллистер («Ливерпуль», Англия), Энцо Фернандес («Челси», Англия), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм», Англия), Эсекьель Фернандес («Аль-Кадсия», Саудовская Аравия), Родриго де Пауль («Атлетико», Испания).

Нападающие: Николас Гонсалес («Фиорентина», Италия), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», Англия), Матиас Суле («Рома», Италия), Джулиано Симеоне («Атлетико», Испания), Валентин Карбони («Марсель», Франция), Хулиан Альварес («Атлетико», Испания), Лаутаро Мартинес («Интер», Италия), Валентин Кастельянос («Лацио», Италия).

В заявку не включён нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который продолжает восстановление от травмы.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:42
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 16:58
    Возможно Месси ещё не совсем восстановился после травмы, решили не рисковать.
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 15:44
    Да просто забыли, делов то…
    K_TS16
    K_TS16
    вчера в 15:25
    Успокойтесь он гений
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    вчера в 14:09
    Рисковать нет смысла, играя на такой позиции.. Тем более в ничего не решающих матчах.. Тем более, выполнив задачу на этот сезон на 100%.. Посидит перед "теликом", поболеет за сборную, поугарает с другого чела, глядя за его очередными потугами и "забегами" в подтрибунное.. Естественно, последнеет он будет делать молча.. Я - нет.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂
    амурец
    амурец
    вчера в 14:06
    Значит аргентинцы хотят выиграть оба матча
    andrewheat
    andrewheat
    вчера в 12:00
    Видимо, не хотят Бразилию на ЧМ пускать и планируют поделиться очками с их конкурентами :) Хотя, если серьёзно, и помимо Месси у Альбиселетсы есть, кем играть.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 11:32
    как в песне

    Месси вернется, Месси заплачет, и вновь получит свой девяяятый мячик
    lotsman
    lotsman
    вчера в 11:29
    Ему надо восстанавливаться, не молодой уже.
    112910415
    112910415
    вчера в 11:25
    не надо фанатизма,
    травму следует лечить !
    Amellus Amellus
    Amellus Amellus
    вчера в 10:50
    Вот так по барабану! Давно пора!
    sv_1969
    sv_1969 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 10:10
    Во всем с Вами согласен! ++++
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 09:55
    Вы всё хорошо сказали, заслужили от меня и от других почитателей таланта Месси лайк, но не забывайте, что пользователи - люди разные, у каждого свои предпочтения в футболе, разное воспитание, восприятие жизни и т.д., а потому будьте готовы к тому, что оскорбления Месси продолжатся. К этому невозможно привыкнуть, но это, к сожалению, данность нашей бренной жизни. Иногда удивляешься, что движет людьми, когда они пишут оскорбительные комментарии в адрес аргентинца, и удивлению нет предела.
    Всего хорошего.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 09:46
    На других ресурсах некоторые индивидуумы считают, что Месси нужно завершить карьеру и даже глумятся над ним, сравнивая с Роналду. Интересно, что с ними не так? Напоминаю, ему 37 лет. Даже, если кто-то в этом возрасте играет без травм, не значит, что Месси обязан. Организм у всех разный. А сравнение с Роналду вообще глупо. У них разные амплуа. Месси дриблер, он больше идет на контакт, отсюда травмы. Вообще, считаю, что Месси продержался дольше, чем другие со схожим амплуа. Например, Азара и Неймара еще в 30 поломали. Ничего страшного. Восстановится и вернется.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 09:38
    Значит, травма оказалась серьезнее, чем предполагалось. Восстановление займет больше времени. Хорошо, что у Аргентины есть огромный запас очков. Так что, если даже проиграют, ничего страшного не произойдет. Тоже самое с Интер Майами. Команда идет на 1-м месте. Месси здоровья.
    ejg3m5x88sn8
    ejg3m5x88sn8
    вчера в 09:34
    Месси требуется восстановление после травмы
    8mkq82z2mggn
    8mkq82z2mggn
    вчера в 09:34
    Значит он действительно сейчас не в форме!!!!
    kk2f943jyre2
    kk2f943jyre2
    вчера в 09:22
    На выдачу очередного златого мячишки это всё равно не повлияет
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 09:17
    Без капитана справятся))) пора брать ответственность. Есть игроки четко выраженными лидерскими качествами. А Месси вернётся. Ради футбола и тех кто любит футбол. Лео не гонится за рекордами но голов и сыгранных матчей)))он собирает трофеи
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 09:06
    Имея миллиард долларов, большую счастливую семью, мировое признание и множество побед в любимом виде спорта - скажите честно, кто бы из нас находил ещё мотивацию выходить на поле? А Месси это делает до сих пор, даже с увеличенным риском получить травму. Человек это делает не ради ещё большей статистики или желания побольше набить карманы, он просто любит эту игру и наслаждается.
    И когда появится желание обозвать аргентинца гномом или как-то оскорбить, подумайте, что он не сидел за компьютером ругая кого-то, а сделал себя сам и наслаждается результатами своего собственного труда.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 08:59
    Понятное дело, что не включили раз он травмирован. Вот восстановится от травмы, тогда и вернется в сборную.
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 08:56
    Не беда, за сборную он еще обязательно сыграет. Это настолько медийная личность, что без "прощального" матча он не уйдет из сборной.
    k29rca5mjuzu
    k29rca5mjuzu
    вчера в 08:46
    Будет неудача - вернут его в состав.
    q4t37hbxgq65
    q4t37hbxgq65
    вчера в 08:45
    с Южной Америки только один защитник, остальные все очень далеко играют.
    Кент 15
    Кент 15
    вчера в 08:44
    Давно пора
    4yq35fe7u9b9
    4yq35fe7u9b9
    вчера в 08:42
    Пора строить команду без него. А вызвать всегда можно.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 08:33
    Месси решил на бархатный сезон в Геленджик смотаться, косточки погреть))
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 08:33
    Правильное решение,травмы надо долечивать - это точно.
    Гость
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