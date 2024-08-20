Футболисты «Зенита» Глушенков, Вендел и Педро не сыграют со «Спартаком»

Несколько футболистов «Зенита» не смогут сыграть в матче 6-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Об этом источнику сообщил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.
К сожалению, мы не можем рассчитывать ни на Глушенкова, ни на Вендела, ни на Педро. Также не смогут сыграть травмированные ранее Родригао и [Ильзат] Ахметов. Так что придётся и за себя, и за того парня.
Не думаю, что Спартаку стоит расслабляться видя, потери в стане соперника- Зенит опасен- даже такой!!! Мои симпатии, и на чьей стороне, думаю, лишний раз объяснять не нужно, но хочется увидеть настоящую игру, с равными шансами на победу!!! Вобщем, Удачи- командам, и без судейского произвола!!!
Не думаю, что Спартаку стоит расслабляться видя, потери в стане соперника- Зенит опасен- даже такой!!! Мои симпатии, и на чьей стороне, думаю, лишний раз объяснять не нужно, но хочется увидеть настоящую игру, с равными шансами на победу!!! Вобщем, Удачи- командам, и без судейского произвола!!!