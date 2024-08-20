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Футболисты «Зенита» Глушенков, Вендел и Педро не сыграют со «Спартаком»

вчера, 11:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак24.08.2024 в 17:30 Не начался

Несколько футболистов «Зенита» не смогут сыграть в матче 6-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Об этом источнику сообщил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев.

К сожалению, мы не можем рассчитывать ни на Глушенкова, ни на Вендела, ни на Педро. Также не смогут сыграть травмированные ранее Родригао и [Ильзат] Ахметов. Так что придётся и за себя, и за того парня.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:35
Даже, в случае поражения Спартака- никто Станковича не уволит и не осудит. Вопрос в том, как, может проиграть Станкович и как- может победить Семак. В сучае поражения- у обоих будет оправдания, у Семака- отсутствие лидеров, у Станковича- перестройка Спартака и отсутствие необходимого опыта в российском футболе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:51, ред.
Минус 45 млн из состава.,..это четверть стоимости состава команды...
Многовато даже для Семака..,.у которого по 3 игрока на каждую позицию....

Одно можно сказать точно...
С Венделом...Соболевым...Промесом...Глушенковым...Педро....было бы интересней чем без них...

Но есть как есть...
Зенит по-любому в выигрышном положении вне зависимости от результата...))
В случае ничьи или проигрыша причину неудачи объяснять не надо...и так все трубят про отсутствие лидеров..в случае победы вообще без вариантов...ибо в этом случае Семак даже сам поверит в свой тренерский гений...)))

Спартаку сложней...если не сейчас то когда....давление на тренера...ввиду достаточно нехилых вложений...эйфория от побед над командами слегка уступающими Зениту в классе может дать обратный эффект и Станковичу по-моему просто не обходимо обыгрывать соседей по верхушке таблице...иначе счастья не видать...

Как бы там ни было ...начало первенства... всё исправимо ...как для Спартака только строившего новую команду...так и для Зенита...теряющего по игроку каждый тур...

Самоотдачи....голов....нормального судейства и зрительских оваций после игры!!!!
Хиромант
Хиромант ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:07
- А уж вам-то, наверняка, про тактику всё известно... Ну так поделитесь с нами, бедолагами, своими познаниями. А то мы 6 чемпионств прото так выиграли... Без всякой тактики... А оказывается - вон оно как надо-было...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:03
Сравнивать Семака с Бесковым и Лобановским это как сравнивать кислое с мягким. И по прошлогоднему чемпионству Зенита тоже есть вопросы.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:48, ред.
Если кто-то и забивает, то для меня не принципиально, из "бывших" или нет.
Нужно выходить и ОБЫГРЫВАТЬ КОМАНДЫ, а не каких-то отдельных "бывших".
Да и Спартаку лет-то сколько?
Ох-хо-хо! АЖ 102 года!
За столько лет много чего случалось...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:30
А у меня- категоричное и однозначное, обыкновенный тренер, средних возможностей, который, недавно, то ли, проговорился, то ли, признался, что мало, что решает. То-есть, как руководство скажет- так и будет. Понимаешь, Володя, Семак- карьерист. Это не уровень Бескова или Лобановского, которые, никого не слушали, а сами делали себе Имя, вопреки общим законам и критике. А прошлый сезон, который Зенит выиграл по блату, еще раз показал, что Семак- самый заурядный тренер. Ну согласись, разве, должен был Зенит, хромающий на обе ноги и дышащий через раз стать чемпионом?)))
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:23
У меня в отношении Самака мнение не столь категоричное как у тебя и мне интересно посмотреть насколько он справиться с сложившейся ситуацией. Ну и безусловно интересно посмотреть как этим воспользуется Станкович.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:19
Нет, конечно, забьёт- значит забьёт, не первый раз, сами же говорите...)))
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:17
Привет, Володя!!!
Ну дело в том, что первый злопыхатель Семака- это я, по мнению болельщиков Зенита, и возможно- по твоему тоже))). Но в данной сложившейся ситуации, не столько сейчас зависит от Семака, хотя, безусловно много, сколько от Станковича: сможет ли он, так сыграть, чтобы воспользоваться кадровыми проблемами соперника... У Семака, особого выбора нет, но есть, еще вполне качественные футболисты, могущие достойно сыграть и которые много лет спасают Семака.

После его позорнейшей и трусливой тактики с банкирами, у меня к нему пропало окончательно всякое уважение. В его тренерский гений я никогда не верил и не поверю, как бы он не сыграл с КБ, с ним всё понятно и давно. В этой ситуации, гораздо интересней работа Станковича- какой состав он выставит на игру и с какой стратегией, даже не с тактикой, выйдет на поле... Вобщем, посмотрим.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:12, ред.
А чего обижаться-то?
Забьёт и забьёт.
Если забьёт, конечно... ))
Сколько таких, ушедших из Спартака, забивало красно-белым, в т. ч. воспитанники?
Много.
И что?
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:07
Виктор, привет!
Как говориться: нет худа без добра. Я имею ввиду то, что в сложившейся непростой для Зенита ситуации, у Семака есть шанс продемонстрировать своим злопыхателем свой тренерский талант.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 18:57
Ну, Спартак уже стабильно так играет, без лидеров, с травмамы,неудачные покупки, на верху чехарда, ничего , главное вытерпели, времена меняются
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:56
Ну тогда не обижайтесь, если первый, кто вам забьёт за Зенит- будет, именно Соболь...
Мне всегда обидно, когда из сильного игрока, сделавшего немало хорошего для команды- делают врага народа.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:48
САМОЕ ГЛАВНОЕ - морально-психологический климат в команде!
И не только в команде.
В любом коллективе.
Только тогда, когда в коллективе всё ладно, когда есть возможность и, главное, желание чего-то значимого достичь, можно и нужно ставить перед ним (коллективом) самые сложные задачи.
Ни мигрел, ни дельфин ЛИДЕРАМИ не были, как ни старались в СМИ их таковыми сделать бешеная башкирка и ко.
С ЛИДЕРАМИ 2017 года - Глушаков, Д. Комбаров, Ещенко - их даже сравнивать не буду: это как сравнить микроба с человеком.
derrik2000
derrik2000 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:24
Благодарю за информацию. )
Сп62
Сп62 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:15
Днём слышал по Маяку.
Capral
Capral
вчера в 17:23
Если Соболь перейдет в Зенит, он же- и будет забивать Спартаку. Не понимаю, чему радуются болельщики КБ...
derrik2000
derrik2000 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:14
Правда, что ли - ВОЗОБНОВИЛИСЬ?
Это очень хороший знак был бы для Спартака.
Сп62
Сп62
вчера в 17:10
Пусть Зенит срочно усиливается Соболевым. Вроде бы переговоры опять возобновились.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 4rh563x7gxv3 (раскрыть)
вчера в 16:35
Спартак и не собирается угрозами заниматься, нам просто надо быть выше Зенита на дистанции и этот матч нам даст 6 очков в случае удачного исхода.
derrik2000
derrik2000 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:33, ред.
СЫГРАННОСТЬ - немаловажная деталь в командных состязаниях )
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:24, ред.
Привет, Альтаир!!!
Я тоже считаю, что Семак ничего не знает- ни про тактику, ни тем более про стратегию. Человек живет былыми победами. А если вспомнить прошлый провальный сезон, то станет еще более очевидно, что Семак- простецкий тренер. Это только появление в Зените Глушенкова сделало игру команды- динамичной, умной и агрессивной. Но стоило Глушенкому уйти с поля, в игре с Химками, и у Семака не нашлось запасного варианта- он был в растерянности...

Игроки у него не прогрессируют. Достаточно вспомнить, какими пришли в команду Кассьерра и Клаудиньо и какие они сейчас. А ведь у грамотного тренера- так не может и не должно быть. И даже приход в команду Глушенкова и его результативность- это не гениальность Семака, это скорей его непонимание футбола- бросить игрока, совершенно другого плана на передовую. Первое время, талант Макса спасал Семака, а сейчас его нет и надо что-то придумать...

А игра с Динамо, недавно- это вообще ПОЗОР и трусость Семака!!!!!!! С первых минут, на своем поле, при своих болельщиках- полностью отдать среднему сопернику всё пространство!!! Это счастье Семака, что нигер не забил пенальти!!! Но если бы забил- никто бы и не удивился. Ну и наконец, вымученная игра с Химками, где по лицу Семака были видны- и растерянность и обреченность...
альсато
альсато ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:46
то есть , по Вашим словам, человек шесть раз приводивший команду к золотым медалям, ничего не знает про тактику и стратегию?))))...дааа-ВЫ -действительно адекват!))))
альсато
альсато ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:28
Друг мой!...а чего огорчаться то?..Вы же сами сказали, что у Зенита-2,5-ой состава квалифицированных игроков!)))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 15:25
Полностью согласен!!!
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:22, ред.
Кто-то из КБ, может, порадуется этому факту, а я, например, огорчён.
Хотелось всё таки посмотреть матч с участием ПОЛНОСТЬЮ "БОЕВЫХ" составов.
Понятное дело, что ЯРКОЙ игры, даже без ТРАВМИРОВАННЫХ ИГРОКОВ, мы бы не увидели, но правильность или НЕправильность вектора развития Спартака, в т. ч. физическая и психологическая подготовка игроков при Станковиче, уже бы была ясна.
Хотя, как все здесь понимают, у Зенита где-то 2, 5 состава очень квалифицированных футболистов, и запасным уже надоело "греть лавку".
В общем, поживём увидим. )
Capral
Capral ответ Мясо69 (раскрыть)
вчера в 15:20, ред.
Вот и посмотрим на гениального Семака, как он умеет варьировать составом и находить запасные варианты. Но Спартаку- не расслабляться, у соперника еще достаточно резервов...
Мясо69
Мясо69 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:17
Согласен. Но Зениту будет тяжелее.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:59
Легче от этого "Спартаку" вряд ли станет...
adekvat
adekvat ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 14:52
Семак про слово тактика ничего не знает.
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