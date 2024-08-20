Футболисты «Зенита» Глушенков, Вендел и Педро не сыграют со «Спартаком»

Несколько футболистов «Зенита» не смогут сыграть в матче 6-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Об этом источнику сообщил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга .

К сожалению, мы не можем рассчитывать ни на Глушенкова, ни на Вендела, ни на Педро. Также не смогут сыграть травмированные ранее Родригао и [Ильзат] Ахметов. Так что придётся и за себя, и за того парня.