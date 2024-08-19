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Черчесов вызвал в сборную Казахстана на Лигу наций 4 игроков из России

вчера, 15:49

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объявил расширенный список игроков, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА с Норвегией (6 сентября) и Словенией (9 сентября).

В заявку вошли 36 футболистов.

Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Александр Заруцкий («Астана»), Стас Покатилов («Тобол»), Темирлан Анарбеков («Женис»).

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все – «Ордабасы»), Роман Асранкулов, Эркин Тапалов (оба – «Тобол»), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – «Астана»), Михаил Габышев («Елимай»), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Лев Скворцов («Шинник», Россия), Талгат Кусяпов (КАМАЗ, Россия), Ашхат Бальтабеков («Жетысу»), Улар Жаксыбаев («Кызыл-Жар»).

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – «Ордабасы»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Арман Кенесов («Актобе»), Бахтиёр Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (оба – «Астана»), Александр Зуев, Ислам Чесноков (оба – «Тобол»).

Нападающие: Абат Аимбетов («Адана Демирспор», Турция), Айбар Жаксиликов («Кайсар»), Оральхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Элхан Астанов, Рамазан Каримов (оба – «Астана»).

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drug01
drug01
вчера в 15:51
Желаем успешной игры!
Гость
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