Черчесов вызвал в сборную Казахстана на Лигу наций 4 игроков из России

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вчера, 15:49

Главный тренер сборной Казахстана объявил расширенный список игроков, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА с Норвегией (6 сентября) и Словенией (9 сентября).

В заявку вошли 36 футболистов.

Вратари: («Актобе»), («Астана»), («Тобол»), («Женис»).

Защитники: , , , (все – «Ордабасы»), , (оба – «Тобол»), , , (все – «Астана»), («Елимай»), («Актобе»), («Зенит», Россия), («Шинник», Россия), ( КАМАЗ , Россия), («Жетысу»), («Кызыл-Жар»).

Полузащитники: , , (все – «Ордабасы»), («Силькеборг», Дания), («Ахмат», Россия), («Актобе»), («Бешикташ», Турция), , (оба – «Астана»), , (оба – «Тобол»).