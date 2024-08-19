Черчесов вызвал в сборную Казахстана на Лигу наций 4 игроков из России

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объявил расширенный список игроков, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА с Норвегией (6 сентября) и Словенией (9 сентября).
В заявку вошли 36 футболистов.
Вратари: Игорь Шацкий («Актобе»), Александр Заруцкий («Астана»), Стас Покатилов («Тобол»), Темирлан Анарбеков («Женис»).
Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все – «Ордабасы»), Роман Асранкулов, Эркин Тапалов (оба – «Тобол»), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – «Астана»), Михаил Габышев («Елимай»), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Лев Скворцов («Шинник», Россия), Талгат Кусяпов (КАМАЗ, Россия), Ашхат Бальтабеков («Жетысу»), Улар Жаксыбаев («Кызыл-Жар»).
Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – «Ордабасы»), Рамазан Оразов («Силькеборг», Дания), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Арман Кенесов («Актобе»), Бахтиёр Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (оба – «Астана»), Александр Зуев, Ислам Чесноков (оба – «Тобол»).
Нападающие: Абат Аимбетов («Адана Демирспор», Турция), Айбар Жаксиликов («Кайсар»), Оральхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Элхан Астанов, Рамазан Каримов (оба – «Астана»).