В ближайшее время Канселу подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии

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вчера, 12:16

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии близок к переходу в «Аль-Хиляль». Клубы уже согласовали трансфер. Осталось получить согласие игрока на переход.

Сообщается, что если раньше Канселу был категорически против, то сейчас он склоняется к трансферу. Португальцу предложен трёхлетний контракт с зарплатой около 16 миллионов евро за сезон. О переходе Канселу в «Аль-Хиляль» может быть объявлено в ближайшие дни.