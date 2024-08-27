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В ближайшее время Канселу подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии

вчера, 12:16

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу близок к переходу в «Аль-Хиляль». Клубы уже согласовали трансфер. Осталось получить согласие игрока на переход.

Сообщается, что если раньше Канселу был категорически против, то сейчас он склоняется к трансферу. Португальцу предложен трёхлетний контракт с зарплатой около 16 миллионов евро за сезон. О переходе Канселу в «Аль-Хиляль» может быть объявлено в ближайшие дни.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:57
Канселу сделал свой выбор.
А почему бы ему не выбрать высокооплачиваемую работу? Кстати, Жоау переходит на Аравийский полуостров в самом расцвете сил. Так что он может и продлить контракт со временем.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:46
Может у него другие цели, заработать как можно больше.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:28
Из-за своей токсичности профукал карьеру
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:21
Наконец-то эта эпопея закончилась
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 12:20
Ну хоть старость себе обеспечит.
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