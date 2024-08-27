В ближайшее время Канселу подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жоау Канселу близок к переходу в «Аль-Хиляль». Клубы уже согласовали трансфер. Осталось получить согласие игрока на переход.
Сообщается, что если раньше Канселу был категорически против, то сейчас он склоняется к трансферу. Португальцу предложен трёхлетний контракт с зарплатой около 16 миллионов евро за сезон. О переходе Канселу в «Аль-Хиляль» может быть объявлено в ближайшие дни.
А почему бы ему не выбрать высокооплачиваемую работу? Кстати, Жоау переходит на Аравийский полуостров в самом расцвете сил. Так что он может и продлить контракт со временем.
А почему бы ему не выбрать высокооплачиваемую работу? Кстати, Жоау переходит на Аравийский полуостров в самом расцвете сил. Так что он может и продлить контракт со временем.