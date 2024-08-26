Канселу близок к переходу в «Аль-Хиляль»

«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» близки к соглашению по переходу защитника Жоау Канселу.
Сумма трансфера составит 21 миллион фунтов.
Зарплата португальца в Саудовской Аравии будет составлять 15 миллионов в год.
«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» близки к соглашению по переходу защитника Жоау Канселу.
Сумма трансфера составит 21 миллион фунтов.
Зарплата португальца в Саудовской Аравии будет составлять 15 миллионов в год.
Жоау Канселу лишь в мае исполнилось тридцать лет.
Похоже что-то не поделил с Гвардиолой и на эмоциях сказал о желании переехать туда...
Жоау Канселу лишь в мае исполнилось тридцать лет.
Похоже что-то не поделил с Гвардиолой и на эмоциях сказал о желании переехать туда...