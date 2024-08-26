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Канселу близок к переходу в «Аль-Хиляль»

вчера, 23:09

«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» близки к соглашению по переходу защитника Жоау Канселу.

Сумма трансфера составит 21 миллион фунтов.

Зарплата португальца в Саудовской Аравии будет составлять 15 миллионов в год.

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Все комментарии
43tq22ucjf77
43tq22ucjf77
сегодня в 06:16
Переход Жоау Канселу из «Манчестер Сити» в «Аль-Хиляль» выглядит интересным и перспективным для обеих сторон. Саудовский клуб предлагает высокую зарплату и возможность для футболиста развиваться в новом чемпионате.
wpvsm8yhx9cz
wpvsm8yhx9cz
сегодня в 05:54
В Аль-Хиляль он будет самым молодым.
q6vwa5m8h676
q6vwa5m8h676
сегодня в 05:24
Надеюсь Конселу не прогодал, Хиляль сильный клуб и зарплата хорошая
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:41
Не рановато ли он собирается в Саудовскую Аравию.
Жоау Канселу лишь в мае исполнилось тридцать лет.
Похоже что-то не поделил с Гвардиолой и на эмоциях сказал о желании переехать туда...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:29
Нормально 👍🏽 лет через 10 можно будет и в любительский МЛС, к 40 годам будет самое то
allemz
allemz
вчера в 23:27
21 лям за него, уже неплохо
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 23:27
Не нужно было ругаться с Пепом. Сомневаюсь, что рад переходу в СА. Если бы хотел, то еще в прошлом году перешел бы. Не сказать, что зарплата прям космос. Сити платил 8 млн в год, Барселона - 6 млн. А тут всего 15 млн.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:12
Вот и Жоау пошёл "хилять" в Аль-Хиляль...)
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