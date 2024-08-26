Канселу близок к переходу в «Аль-Хиляль»

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вчера, 23:09

«Манчестер Сити» и «Аль-Хиляль» близки к соглашению по переходу защитника .

Сумма трансфера составит 21 миллион фунтов.

Зарплата португальца в Саудовской Аравии будет составлять 15 миллионов в год.