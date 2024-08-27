«Челси» и МЮ могут поменяться вингерами

«Челси» может обменять вингера Рахима Стерлинга на нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.
Обе стороны заинтересованы в таком размене.
Проблемой могут стать высокие зарплаты футболистов.
«Челси» может обменять вингера Рахима Стерлинга на нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.
Обе стороны заинтересованы в таком размене.
Проблемой могут стать высокие зарплаты футболистов.
Тем более в Челси пошла регулировка ЗП что то вроде «потолка максимального», и уже избавляются от всех, кто не играет на свои деньги.
Тем более в Челси пошла регулировка ЗП что то вроде «потолка максимального», и уже избавляются от всех, кто не играет на свои деньги.