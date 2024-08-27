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«Челси» и МЮ могут поменяться вингерами

сегодня, 00:54

«Челси» может обменять вингера Рахима Стерлинга на нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

Обе стороны заинтересованы в таком размене.

Проблемой могут стать высокие зарплаты футболистов.

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Все комментарии
zutqhtcet4y5
zutqhtcet4y5
сегодня в 07:07
Всё смешалось на аглицком островке - вингеры ведут себя как свингеры, то так поменяются, то наоборот
shlomo
shlomo
сегодня в 05:53
Пусть и зарплатами поменяются...:)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:45
За хлеб пускай начинают играть... хватит лавки чистить...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:02
Высокие ЗП? У Стерлинга 320 тысяч в неделю, у Санчо 250 тысяч…огромные ЗП, на которые оба и близко не играют. Если хотят чего то ещё в спорт.карьере, то необходимо сбавить аппетиты свои, на порядок причем!
Тем более в Челси пошла регулировка ЗП что то вроде «потолка максимального», и уже избавляются от всех, кто не играет на свои деньги.
Горожане
Горожане
сегодня в 00:57
Интересно, кто не прогадает.
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