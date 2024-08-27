Неймар не рассматривал вариант с возвращением в «Барселону»

Представитель нападающего «Аль-Хиляля» Неймара, сообщил, что информация о желании игрока вернуться в «Барселону» не соответствует действительности.
Статьи о возвращении Нея в «Барселону» из «Аль-Хиляля» — ложь и огромное неуважение к «Аль-Хилялю» и спортсмену. Неймар связан контрактом с «Аль-Хилялем», и он счастлив в Эр-Рияде. Скоро он вернётся на поле, чтобы радовать болельщиков.
Напомним, Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из ПСЖ в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 32-летний бразилец сыграл 5 матчей, в которых отметился голом и тремя голевыми передачами (большую часть сезона он пропустил из-за травмы). Портал Transfermarkt оценивает Неймара в 30 миллионов евро.