Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

Неймар не рассматривал вариант с возвращением в «Барселону»

вчера, 09:38

Представитель нападающего «Аль-Хиляля» Неймара, сообщил, что информация о желании игрока вернуться в «Барселону» не соответствует действительности.

Статьи о возвращении Нея в «Барселону» из «Аль-Хиляля» — ложь и огромное неуважение к «Аль-Хилялю» и спортсмену. Неймар связан контрактом с «Аль-Хилялем», и он счастлив в Эр-Рияде. Скоро он вернётся на поле, чтобы радовать болельщиков.

Напомним, Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из ПСЖ в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 32-летний бразилец сыграл 5 матчей, в которых отметился голом и тремя голевыми передачами (большую часть сезона он пропустил из-за травмы). Портал Transfermarkt оценивает Неймара в 30 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Челси» и МЮ могут поменяться вингерами
Вчера, 00:54
Канселу близок к переходу в «Аль-Хиляль»
26 августа
Экс-нападающий «Зенита» может перейти в «Саутгемптон»
26 августа
Кьеза может перейти в «Ливерпуль»
26 августа
Шкриньяр близок к переходу в «Аль-Наср»
26 августа
«Барселона» может подписать Та из «Байера»
26 августа
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:17
были, были такие подозрения ! )
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:52
Информация ниоткуда не появляется. Сидел, наверное, с друзьями в пивнушке за столиком с воблой, язык и развязался...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:50
Каждый год Неймара, как и Месси, сватают обратно в Барселону, а они просто живут своей жизнью. Серьезно, кто-то реально поверил, что Неймар может вернуться в Барселону? Чего ради переходить? Все испанские трофеи он выиграл, ЛЧ выиграть не получится, какие-то рекорды ему не светят. Он только потеряет в зарплате и придется играть в футбол.
4ae5dnq38kck
4ae5dnq38kck
вчера в 10:30
Барселоной нужно было дорожить раньше.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:25
Ну на пенсию Неймару еще рановато,еще может поиграть.
dps6x2kt43c9
dps6x2kt43c9
вчера в 10:01
Это Российские СМИ,перед выходом Неймара на поле-они это делают всегда ,это у них в крови-как нибудь обгадить-жадность обувает!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:58
Какая ему Барселона? Неймар уже на пенсии.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:45
Изначально было ясно, что это утиные истории))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 