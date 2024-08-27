Неймар не рассматривал вариант с возвращением в «Барселону»

1724740689

вчера, 09:38

Представитель нападающего «Аль-Хиляля» , сообщил, что информация о желании игрока вернуться в «Барселону» не соответствует действительности.

Статьи о возвращении Нея в «Барселону» из «Аль-Хиляля» — ложь и огромное неуважение к «Аль-Хилялю» и спортсмену. Неймар связан контрактом с «Аль-Хилялем», и он счастлив в Эр-Рияде. Скоро он вернётся на поле, чтобы радовать болельщиков.