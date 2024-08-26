Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Экс-нападающий «Зенита» может перейти в «Саутгемптон»

вчера, 22:09

«Саутгемптон» хочет подписать нападающего «Коринтианс» Юри Альберто.

Сумма трансфера может составить 21 миллион евро.

«Зенит» владеет 50% прав на игрока, поэтому получит половину суммы от возможного перехода Юри Альберто.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кьеза может перейти в «Ливерпуль»
Вчера, 21:05
Шкриньяр близок к переходу в «Аль-Наср»
Вчера, 20:20
«Барселона» может подписать Та из «Байера»
Вчера, 19:18
«Он не посылка в далекие края». Намечается самый скандальный трансфер года
Вчера, 19:02Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии1
Кьеза не перейдёт в «Барселону»
Вчера, 18:37
Осимхен близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии
Вчера, 18:26
Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 05:06
Может и заиграет с нормальным тренером.
7urdde4a65zv
7urdde4a65zv ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:37
Вы же только недавно утверждали, что Зенит тратит государственные деньги.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:01
Многовато думаю 21 млн за Юрку то)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:20
Зенит знает толк в этом бизнесе.
Зарабатывает миллионы на ровном месте.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 