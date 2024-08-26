«Саутгемптон» хочет подписать нападающего «Коринтианс» Юри Альберто.
Сумма трансфера может составить 21 миллион евро.
«Зенит» владеет 50% прав на игрока, поэтому получит половину суммы от возможного перехода Юри Альберто.
«Саутгемптон» хочет подписать нападающего «Коринтианс» Юри Альберто.
Сумма трансфера может составить 21 миллион евро.
«Зенит» владеет 50% прав на игрока, поэтому получит половину суммы от возможного перехода Юри Альберто.
Зарабатывает миллионы на ровном месте.
Зарабатывает миллионы на ровном месте.