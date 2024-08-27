«Барселона» сможет оформить топ-трансфер текущим летом

«Барселона» предупредила Ла Лигу, что может заключить сделку с Nike, которая позволит ей исправить своё финансовое положение и осуществить топ-трансфер текущим летом. Сообщается, что «сине-гранатовые» получат 115 миллионов евро в виде бонуса за продление соглашения с американской кампанией, а также 90 миллионов евро за каждый из десяти сезонов плюс различные переменные выплаты.
«Барселона» планирует приобрести центрального защитника, так как травмированы Рональд Араухо и Андреас Кристенсен. На данный момент рассматриваются три основных кандидата: Джонатан Та из «Байера», Марио Эрмосо, который находится в статусе свободного агента, и игрок обороны «Валенсии» Кристиан Москера. Также каталонцы намерены усилить левый фланг атаки. Наиболее подходящим вариантом считается вингер «Милана» Рафаэл Леау.
Ну давайте, выложите соточку за Леау.
Ну давайте, выложите соточку за Леау.