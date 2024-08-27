«Барселона» сможет оформить топ-трансфер текущим летом

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вчера, 10:57

«Барселона» предупредила Ла Лигу, что может заключить сделку с Nike, которая позволит ей исправить своё финансовое положение и осуществить топ-трансфер текущим летом. Сообщается, что «сине-гранатовые» получат 115 миллионов евро в виде бонуса за продление соглашения с американской кампанией, а также 90 миллионов евро за каждый из десяти сезонов плюс различные переменные выплаты.

«Барселона» планирует приобрести центрального защитника, так как травмированы Рональд Араухо и Андреас Кристенсен. На данный момент рассматриваются три основных кандидата: из «Байера», , который находится в статусе свободного агента, и игрок обороны «Валенсии» . Также каталонцы намерены усилить левый фланг атаки. Наиболее подходящим вариантом считается вингер «Милана» .