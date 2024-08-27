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«Барселона» сможет оформить топ-трансфер текущим летом

вчера, 10:57

«Барселона» предупредила Ла Лигу, что может заключить сделку с Nike, которая позволит ей исправить своё финансовое положение и осуществить топ-трансфер текущим летом. Сообщается, что «сине-гранатовые» получат 115 миллионов евро в виде бонуса за продление соглашения с американской кампанией, а также 90 миллионов евро за каждый из десяти сезонов плюс различные переменные выплаты.

«Барселона» планирует приобрести центрального защитника, так как травмированы Рональд Араухо и Андреас Кристенсен. На данный момент рассматриваются три основных кандидата: Джонатан Та из «Байера», Марио Эрмосо, который находится в статусе свободного агента, и игрок обороны «Валенсии» Кристиан Москера. Также каталонцы намерены усилить левый фланг атаки. Наиболее подходящим вариантом считается вингер «Милана» Рафаэл Леау.

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Все комментарии
84m6aejs8a7p
84m6aejs8a7p
вчера в 14:24
Не знал Найк куда спустить деньги: нашли большую дыру.
STVA 1
STVA 1 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 13:47
самый оптимальный вариант!
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:23
Берите Эрмосо и сможете сэкономить деньги
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 13:17
Бездарное правление! Денег за 10 лет получают миллиард, а у них долги и глупые траты на игроков и раздутые контракты.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:03
Глушенков с Ямалем конкуренцию не осилит. Им нужен левый нап, а не правый.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:02
Неее!Не будет толку у Барсы с этими президентами! Надо больше привлекать своих а не брать игроков со статусом типа "звезды"
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 12:43
Флику решать, кто ему нужен...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:00
Глушенков прямо сейчас посильнее Леау будет.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Fantazista_333 (раскрыть)
вчера в 11:35
Будущий обладатель ЗМ Мудрик не интересен?😁 Левый вингер, ооооочень быстрый и ещё, и ещёёё…главное, что быстрый в общем
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 11:00
Ахахахаха
Ну давайте, выложите соточку за Леау.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:59
Лишь бы успели а то сроки уже поджимают...
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