Черчесов близок к назначению в «Лудогорец»

Как сообщают болгарские СМИ, Станислав Черчесов прибыл в Разрад.
Специалист близок к назначению в «Лудогорец» на пост главного тренера.
Сейчас россиянин возглавляет сборную Казахстана.
Как сообщают болгарские СМИ, Станислав Черчесов прибыл в Разрад.
Специалист близок к назначению в «Лудогорец» на пост главного тренера.
Сейчас россиянин возглавляет сборную Казахстана.
Вон Карпин трудится аж на два фронта, прямо жилы рвёт.
Кстати, Черчесов письмо против Садырина отказался подписывать, а Карпин нет.
Вон Карпин трудится аж на два фронта, прямо жилы рвёт.
Кстати, Черчесов письмо против Садырина отказался подписывать, а Карпин нет.
Черчесов в нашей сборной был явно не на своем месте. Плюсом те скандальные высказывания, недопустимые для сборной. Я бы не хотел видеть его возвращение в РПЛ в ближайшие пару лет. Да и он сам не хочет, как видим
Черчесов в нашей сборной был явно не на своем месте. Плюсом те скандальные высказывания, недопустимые для сборной. Я бы не хотел видеть его возвращение в РПЛ в ближайшие пару лет. Да и он сам не хочет, как видим