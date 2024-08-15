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Черчесов близок к назначению в «Лудогорец»

вчера, 23:16

Как сообщают болгарские СМИ, Станислав Черчесов прибыл в Разрад.

Специалист близок к назначению в «Лудогорец» на пост главного тренера.

Сейчас россиянин возглавляет сборную Казахстана.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:04
вполне подходящий для него уровень
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 00:10
Тренерам разрешено совмещать работу в сборных и клубах по согласию сторон. Если сборная Казахстана не против, то почему бы и нет?

Черчесов в нашей сборной был явно не на своем месте. Плюсом те скандальные высказывания, недопустимые для сборной. Я бы не хотел видеть его возвращение в РПЛ в ближайшие пару лет. Да и он сам не хочет, как видим
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:38
Неужели такому опытному тренеру не нашлось работы в России?
Вон Карпин трудится аж на два фронта, прямо жилы рвёт.
Кстати, Черчесов письмо против Садырина отказался подписывать, а Карпин нет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:38
Значит осетин кинул сб. Казахстана и подался к "братушкам" Ну и джигит какой то непорядочный.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 23:26, ред.
Не продлили подписку русофобии на август
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:22
Как же это болгары снизошли до россиянина ?
8rgp43m86u3d
8rgp43m86u3d
вчера в 23:17
В Болгарии работать будет поинтереснее
Гость
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