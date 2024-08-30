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вчера, 15:38

В Монако прошла жеребьёвка общего этапа Лиги Европы-2024/25.

Как и Лига чемпионов, турнир впервые пройдёт в новом формате.

«Реал Сосьедад» сыграет с «Лацио» и «Аяксом». ПАОК и и «Будё-Глимт» встретятся с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». «Рома» сыграет с «Тоттенхэмом».

Расписание игр станет известно в субботу.