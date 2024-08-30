В Монако прошла жеребьёвка общего этапа Лиги Европы-2024/25.
Как и Лига чемпионов, турнир впервые пройдёт в новом формате.
«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Лацио» и «Аяксом». ПАОК Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева и «Будё-Глимт» Никиты Хайкина встретятся с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». «Рома» сыграет с «Тоттенхэмом».
Расписание игр станет известно в субботу.
Жаль будет если его путешествие в Турцию закончится провалом в ЕК....
Жаль будет если его путешествие в Турцию закончится провалом в ЕК....
Буду болеть за братьев сербов и команды из бывших советских республик.
Буду болеть за братьев сербов и команды из бывших советских республик.