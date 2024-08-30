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Прошла жеребьёвка общего этапа Лиги Европы-2024/25

вчера, 15:38

В Монако прошла жеребьёвка общего этапа Лиги Европы-2024/25.

Как и Лига чемпионов, турнир впервые пройдёт в новом формате.

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Лацио» и «Аяксом». ПАОК Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева и «Будё-Глимт» Никиты Хайкина встретятся с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». «Рома» сыграет с «Тоттенхэмом».

Расписание игр станет известно в субботу.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:10
Все фавориты без проблем должны проходить в плей-офф. Сложного жребия никому не выпало. Интересно будет понаблюдать за ПАОКом, Буде-Глимт, РФШ ну и Фенером Моуриньо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:57
Буду наблюдать за Моуриньо...
Жаль будет если его путешествие в Турцию закончится провалом в ЕК....
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:55
Интересно будет в плове
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:41
Какая-то фигня непонятная придумана...
ProKop92
ProKop92
вчера в 15:58
.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:53
В еврокубках наших нет, не пускают...
Буду болеть за братьев сербов и команды из бывших советских республик.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:51
Думаю, что стоит смотреть игры с участием Порту, ТТХ и Атлетик (Бильбао)..., ну и МЮ...,для прикола)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:48
Будем как говорится посмотреть
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:48
оу тут тоже куча игр как в ЛЧ!))) Что-нибудь можно будет посмотреть))
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