РФС изменил процедуру жеребьёвки 1/4 Пути РПЛ Кубка России

1724153354

вчера, 14:29

Российский футбольный союз внёс изменения в процедуру жеребьёвки 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

После её проведения станут известны группы, клубы которых (первые и вторые места) проведут матчи между собой. Также станут известны группы, команды из которых будут играть дома в первых матчах четвертьфинала Пути РПЛ .

Ранее принимающей стороной в первом матче автоматически становился клуб, который занял 2-е место по итогам группового этапа Пути РПЛ .

Первые матчи 1/4 финала запланированы на 5-7 ноября, между 14 и 15 турами РПЛ . В них команды, которые займут первые места в своих группах, сыграют против тех, кто займёт вторые места. Представители одной группы не смогут встретиться друг с другом.

Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина отметила: