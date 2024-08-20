РФС изменил процедуру жеребьёвки 1/4 Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз внёс изменения в процедуру жеребьёвки 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
После её проведения станут известны группы, клубы которых (первые и вторые места) проведут матчи между собой. Также станут известны группы, команды из которых будут играть дома в первых матчах четвертьфинала Пути РПЛ.
Ранее принимающей стороной в первом матче автоматически становился клуб, который занял 2-е место по итогам группового этапа Пути РПЛ.
Первые матчи 1/4 финала запланированы на 5-7 ноября, между 14 и 15 турами РПЛ. В них команды, которые займут первые места в своих группах, сыграют против тех, кто займёт вторые места. Представители одной группы не смогут встретиться друг с другом.
Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина отметила:
Календарь этого футбольного сезона предполагает, что плей-офф Пути РПЛ Кубка России начнётся менее чем через две недели после окончания группового этапа. Решение провести жеребьевку до окончания группового этапа и определить сетку 1/4 финала позволит заранее составить расписание 14-15 туров РПЛ и первых матчей плей-офф Кубка России с учётом сохраняющихся логистических сложностей для южных клубов РПЛ.
Мы планируем провести жеребьёвку 1/4 финала Пути РПЛ до матчей 5-го тура группового этапа. На ней мы определим пары групп Пути РПЛ, клубы из которых будут играть между собой, и хозяев матчей.