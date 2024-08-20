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РФС изменил процедуру жеребьёвки 1/4 Пути РПЛ Кубка России

вчера, 14:29

Российский футбольный союз внёс изменения в процедуру жеребьёвки 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

После её проведения станут известны группы, клубы которых (первые и вторые места) проведут матчи между собой. Также станут известны группы, команды из которых будут играть дома в первых матчах четвертьфинала Пути РПЛ.

Ранее принимающей стороной в первом матче автоматически становился клуб, который занял 2-е место по итогам группового этапа Пути РПЛ.

Первые матчи 1/4 финала запланированы на 5-7 ноября, между 14 и 15 турами РПЛ. В них команды, которые займут первые места в своих группах, сыграют против тех, кто займёт вторые места. Представители одной группы не смогут встретиться друг с другом.

Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина отметила:

Календарь этого футбольного сезона предполагает, что плей-офф Пути РПЛ Кубка России начнётся менее чем через две недели после окончания группового этапа. Решение провести жеребьевку до окончания группового этапа и определить сетку 1/4 финала позволит заранее составить расписание 14-15 туров РПЛ и первых матчей плей-офф Кубка России с учётом сохраняющихся логистических сложностей для южных клубов РПЛ.

Мы планируем провести жеребьёвку 1/4 финала Пути РПЛ до матчей 5-го тура группового этапа. На ней мы определим пары групп Пути РПЛ, клубы из которых будут играть между собой, и хозяев матчей.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:51
фигня полная и до этого этот регламент полное г... , а хотят ещё больше всё запутать и усложнить только не понятно для чего
9897zxx59frp
9897zxx59frp
вчера в 15:46
Надо стараться улучшать этот турнир!!! Чтобы интерес не пропадал до финала!
Capral
Capral
вчера в 15:24
Да кому нужен, этот переваренный и переработанный кубок, с его регионами, аулами и деревнями. Давно, этот турнир себя дискредитировал...
Вещий
Вещий
вчера в 15:22
И началась в деревне чехарда....
альсато
альсато
вчера в 14:54
Главное-нужно так запутать, что если что....что если что-чтоб НИКТО не догадался!)))
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:51
Как не крути, а попа сзади...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:46
РФС создаёт видимость бурной деятельности.
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