Определился возможный соперник «Челси» в раунде плей-офф Лиги конференций

Прошла жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.
Путь чемпионов
«Динамо» Минск/«Линкольн» — «Балкани»/«Ларн»
«Ордабасы»/«Пюник» — «Целе»/«Шемрок Роверс»
«Викингур» Рейкьявик/«Флора» Таллин — «УЭ Санта-Колома»/РФШ
«Паневежис»/«Маккаби» Тель-Авив — «Петрокуб»/«Нью-Сейнтс»
«КИ» Клаксвик/«Борац» Баня-Лука — ХИК Хельсинки/«Дечич»
Основной путь
«Омония»/«Фехервар» — «Осиек»/«Зира»
«Цюрих»/«Витория» Гимарайнш — «Ботев» Пловдив/«Зриньски Мостар»
«Ильвес»/«Юргорден» — «Марибор»/«Войводина»
«Санкт-Галлен»/«Шленск» — «Трабзонспор»/«Рапид» (Вена)
«Сент-Миррен»/«Бранн» — «Корвинул Хунедоара»/«Астана»
«Спартак Трнава»/«Висла Краков» — «Мольде»/«Серкль Брюгге»
«Ланс» — «Панатинаикос»/«Аякс»
«Брондбю»/«Легия Варшава» — «Ауда»/«Дрита»
«Млада-Болеслав»/«Хапоэль Беэр-Шева» — «Пакш»/«Морнар»
«Хэкен»/«Пайде» — «Хайденхайм»
«Риека»/«Эльфсборг» — «Олимпия Любляна»/«Шериф Тирасполь»
«Сент-Патрикс Атлетик»/«Сабах» — «Иберия 1999»/«Истанбул Башакшехир»
«Копенгаген»/«Баник Острава» – «Килмарнок»/«Тромсе»
«Фиорентина» — «Арарат-Армения»/«Пушкаш Академия»
«Челси» — «Брага»/«Серветт»
«Маккаби Петах-Тиква»/«ЧФР» Клуж — ЦСКА 1948/«Пафос»
«Партизан»/«Лугано» — «Силькеборг»/«Гент»
«Кривбасс Кривой Рог»/«Виктория Пльзень» — «Бетис»
«Ноа» Ереван/АЕК Афины — «Ружомберок»/«Хайдук»
Даты и время начала матчей будут объявлены до 9 августа 2024 года.
так что ожидаю, что синие сольют Лигу конференций.
смысл рисковать Нкунку и ко на искусственных стадионах с ноунейм-мясорубами??
хотя есть уникальный шанс стать первым клубом,
бравшим ЛЧ, ЛЕ и ЛК.
да сам Боули до ушей рад, что его клуб играет в ЛК...
и это его наивысший достижение в футболе.
когда такое повторится?
так что ожидаю, что синие сольют Лигу конференций.
смысл рисковать Нкунку и ко на искусственных стадионах с ноунейм-мясорубами??
хотя есть уникальный шанс стать первым клубом,
бравшим ЛЧ, ЛЕ и ЛК.
да сам Боули до ушей рад, что его клуб играет в ЛК...
и это его наивысший достижение в футболе.
когда такое повторится?