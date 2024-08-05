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Определился возможный соперник «Челси» в раунде плей-офф Лиги конференций

вчера, 18:24

Прошла жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Путь чемпионов

«Динамо» Минск/«Линкольн» — «Балкани»/«Ларн»

«Ордабасы»/«Пюник» — «Целе»/«Шемрок Роверс»

«Викингур» Рейкьявик/«Флора» Таллин — «УЭ Санта-Колома»/РФШ

«Паневежис»/«Маккаби» Тель-Авив — «Петрокуб»/«Нью-Сейнтс»

«КИ» Клаксвик/«Борац» Баня-Лука — ХИК Хельсинки/«Дечич»

Основной путь

«Омония»/«Фехервар» — «Осиек»/«Зира»

«Цюрих»/«Витория» Гимарайнш — «Ботев» Пловдив/«Зриньски Мостар»

«Ильвес»/«Юргорден» — «Марибор»/«Войводина»

«Санкт-Галлен»/«Шленск» — «Трабзонспор»/«Рапид» (Вена)

«Сент-Миррен»/«Бранн» — «Корвинул Хунедоара»/«Астана»

«Спартак Трнава»/«Висла Краков» — «Мольде»/«Серкль Брюгге»

«Ланс» — «Панатинаикос»/«Аякс»

«Брондбю»/«Легия Варшава» — «Ауда»/«Дрита»

«Млада-Болеслав»/«Хапоэль Беэр-Шева» — «Пакш»/«Морнар»

«Хэкен»/«Пайде» — «Хайденхайм»

«Риека»/«Эльфсборг» — «Олимпия Любляна»/«Шериф Тирасполь»

«Сент-Патрикс Атлетик»/«Сабах» — «Иберия 1999»/«Истанбул Башакшехир»

«Копенгаген»/«Баник Острава» – «Килмарнок»/«Тромсе»

«Фиорентина» — «Арарат-Армения»/«Пушкаш Академия»

«Челси» — «Брага»/«Серветт»

«Маккаби Петах-Тиква»/«ЧФР» Клуж — ЦСКА 1948/«Пафос»

«Партизан»/«Лугано» — «Силькеборг»/«Гент»

«Кривбасс Кривой Рог»/«Виктория Пльзень» — «Бетис»

«Ноа» Ереван/АЕК Афины — «Ружомберок»/«Хайдук»

Даты и время начала матчей будут объявлены до 9 августа 2024 года.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:38
Соперник будет не самый простой, но Челси обязан его проходить. Лансу тоже не повезло с соперником.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:21
призовой фонд ЛК намного ниже 17 место АПЛ... или Кубка английской лиги.
так что ожидаю, что синие сольют Лигу конференций.
смысл рисковать Нкунку и ко на искусственных стадионах с ноунейм-мясорубами??
хотя есть уникальный шанс стать первым клубом,
бравшим ЛЧ, ЛЕ и ЛК.
да сам Боули до ушей рад, что его клуб играет в ЛК...
и это его наивысший достижение в футболе.
когда такое повторится?
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:00
Челси может и отлететь, соперники крепкие
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:27
А ведь для Челси возможный соперник , что один, что другой клуб далеко не "подарок"...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:26
Челси-Брага будет хорошая битва!)))
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