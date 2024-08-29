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Прошла жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов-2024/25

вчера, 20:21

Состоялась жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Впервые в основной стадии турнира выступят 36 клубов, которые составят единую таблицу. Каждая команда в результате жеребьёвки получила случайным образом по 8 соперников (по 2 из каждой корзины).

Соперниками действующего победителя турнира мадридского «Реала» будут «Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль», «Милан», «Аталанта», «Ред Булл Зальцбург», «Лилль», «Штутгарт» и «Брест».

ПСЖ, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с «Манчестер Сити», «Баварией», «Атлетико» Мадрид, «Арсеналом», ПСВ, «Ред Булл Зальцбург», «Жироной» и «Штутгартом».

«Монако», цвета которого защищает российский полузащитник Александр Головин, будет играть с «Барселоной», «Интером», «Бенфикой», «Арсеналом», «Црвеной Звездой», «Динамо» Загреб, «Астон Виллой», «Болоньей».

Прошла жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов-2024/25Прошла жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов-2024/25Прошла жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов-2024/25Прошла жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов-2024/25

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 12:43
Упор сделали на слова убрав некоторые инструменты из музыки.
eleven LC
eleven LC ответ Fantazista_333 (раскрыть)
сегодня в 12:05
Мне больше нравится 4
Incredulous
Incredulous ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 11:10, ред.
Первый тур.
Каждая команда из 36 участвующих в турнире, играет 8 матчей, по одному матчу с 8-ю разными командами (команды выбираются путём жеребьевки), по одному матчу с каждой командой (четыре дома, четыре в гостях).

Второй тур.
По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Команды, занявшие с 1 по 8 место, автоматически отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Команды, занявшие 25-е место и ниже, вылетают из еврокубков. Перемещение в Лигу Европы на основной стадии исключено — оно осталось только в квалификации.

Ну, а дальше, начиная с 1/8 финала уже все как и раньше.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
сегодня в 10:37
Там уже счастливы, что им и с Реалом, и Барсой играть. При прошлом формате это было бы нереально. Для них лишь жаль, что оба эти матча не могут быть домашними.
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
сегодня в 09:50
Всё легко и просто. На 4 фотках в первом белом столбце команды, а в строчках их соперники. 8 соперников. И в этой общей таблице желательно занять 1-8 место, ну или с 9-24, но тогда стыковые матчи, 8 победителей стыков сыграют с первой восьмеркой, начало обычного плэй-офф.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 09:41
Так и не понял нового формата ЛЧ
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 09:31
А почему например не 6 последних матчей???
eleven LC
eleven LC ответ _AgamagA_ (раскрыть)
сегодня в 09:08, ред.
Последние 4 официальных Класико
Реал-Барселона 3:2
Реал-Барселона 4:1
Барселона-Реал 1:2
Барселона-Реал 0:4
Как видишь пока что только Реал громит Барсу
Но ты конечно можешь верить.. и надеяться и вспоминать 2009-й год
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 08:59, ред.
Выбираешь в первом белом столбце интересующую команду и по строке смотришь её соперников.
Лучшие 8 команд в этой общей таблице попадают в 1/8. Команды с 9-16 места будут сеянными в стыках за 1/8, а с 17-24 их соперниками. А дальше обычный плэй-офф.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:46
Объясните вкратце новую систему...
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 07:44
А что гимн изменили??? Такой Великий гимн- Это же святое!
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 06:56
Жди! Жди привычный разгром от Барселоны в класико, когда закатывали по 5-6 голов. И Бавария за тайм пропускала от Барсы 4.
Были хорошие традиции. Мы это всё вернём! 👍
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:40
ПСЖ меньше всего повезло с соперниками, ни одного проходного не досталось, таких как Слован, Спарта, Загреб, Црвена Звезда или Янг Бойз, зато грандов получили: МС, Арсенал и Баварию, одних из главных фаворитов ЛЧ, да и Атлетико тоже не подарок. Будет сложно. Удачи Парижу!
azkan
azkan
вчера в 23:52
Короче всем подсунули по ПСЖ)) Они точно никого не подкупали!
А вроде говорили же швейцарка будет. Передумали? А прикольно было посмотреть.
Но и эта система вроде тоже ничего так. Посмотрим и поймем к чему пришли.
Roger Young
Roger Young
вчера в 23:42
Турнир стал вообще непонятным, поэтому смотреть планирую только в плей-офф
d1metras
d1metras
вчера в 23:32
По ходу тот кто придумал подобный формат турнира - явно был под "тяжелыми" веществами))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 23:28
Пока живём есть время наверстать упущенное пока управленцы Фифа и Уефа ещё что-нибудь не выкинули))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:25
Я отстал от футбольной жизни)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 23:23, ред.
Будет, но не в том формате, что привыкли, теперь до Января играть будут. плюс Европейский футбол пауза меньше минус ещё больше травм и нагрузка на игроков
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:20
Ничего не понятно
Так ЛЧ будет?
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 22:30
честно говоря вообще ничего не понял. Ну например Брест, что ему ловить в своих матчах? Почти нечего
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ s47jahjh98qw (раскрыть)
вчера в 22:29
оборжаться можно )
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:23, ред.
Когда Империя близка к краху тогда её вожди (УЕФА и ФИФА) вводят безумные законы - перемены, зачем было гимн ЛЧ коверкать, зачем менять, то что и до этого работало?! Говорили Суперлига зло пожинайте плоды!!! Напомню Перес и президент Барселоны разово требовали от спонсора миллиард за запуск Суперлиги, ФИФА за год на права использования Четырёх букв просила ярд, при этом издатель покупал права отдельно АПЛ и остальные лиги, её отшили теперь будет со временем FIFA 2K(номерная часть) жадность фраера сгубила
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:19
А швейцарки не будет, а жаль победюны с победюнами во втром туре и а дркгиз игради, а это же жеребьёвки, заговорили, что ЛЧ теперь Лага, Супер убрали и деньги под себя от дополнительных матчей, Перес креативит, а мафия крадёт идеи под себя ибо кроме ЛГБТ им нечего предлжить
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:15, ред.
У Баварии с Барсой матч как ядерный финал выходит, с нынешним нововведением не будет такого счёта, но и да весны отсидеться на галёрке не получиться
m8crs4gz6wwn
m8crs4gz6wwn
вчера в 22:10
Не понятно ,какое отношение к ЛЧ имеет Роналду???????????
sihafazatron
sihafazatron ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:47
Они же не за трофей будут биться, а за 3 очка просто))
s47jahjh98qw
s47jahjh98qw
вчера в 21:39
итоги жеребьевки ЛЧ в одной картинке
Брулин
Брулин
вчера в 21:36
По моему прикольно должно быть. Столько громких афиш уже на "групповой" стадии. Борьба за восьмёрку точно должна быть, кому нужны стыки и лишняя нервотрёпка. Думаю и за первое место захотят побороться в такой "группе". Плюс в принципе посмотреть на что-то новенькое всегда интересно.
Вылетевших в стыках правда можно было бы в Лигу Европы отправлять. Может доработают в следующей версии.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:33
Будет Кейн и его фактор не побеждать когда нужно!!!
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