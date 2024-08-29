Прошла жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов-2024/25

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вчера, 20:21

Состоялась жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Впервые в основной стадии турнира выступят 36 клубов, которые составят единую таблицу. Каждая команда в результате жеребьёвки получила случайным образом по 8 соперников (по 2 из каждой корзины).

Соперниками действующего победителя турнира мадридского «Реала» будут «Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль», «Милан», «Аталанта», «Ред Булл Зальцбург», «Лилль», «Штутгарт» и «Брест».

ПСЖ , за который выступает российский вратарь , сыграет с «Манчестер Сити», «Баварией», «Атлетико» Мадрид, «Арсеналом», ПСВ , «Ред Булл Зальцбург», «Жироной» и «Штутгартом».

«Монако», цвета которого защищает российский полузащитник , будет играть с «Барселоной», «Интером», «Бенфикой», «Арсеналом», «Црвеной Звездой», «Динамо» Загреб, «Астон Виллой», «Болоньей».