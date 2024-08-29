Сегодня уникальная жеребьёвка Лиги чемпионов. Будет 189 матчей, у каждого клуба по 8 разных соперников

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29 августа 2024, 08:57

Одна таблица и 36 клубов.

Провернули настоящую революцию

В УЕФА сняли пафосный рекламный ролик со многими звездами футбола. Ибрагимович грозно спрашивает, кто выдумал новую систему. А Чеферин гордо отвечает: «Я придумал». Неправда. Но президент УЕФА одобрил «швейцарскую модель». А самое главное, скормил её Пересу и клубам АПЛ , ведь были возражения. Суть простая – одна таблица, но у каждого по 8 разных соперников.

Не будет двух матчей против одной команды, зато будет 4 поединка дома и 4 игры на выезде. Раньше было 125 матчей, а сейчас 189. Понятно, что если «Манчестер Сити» и «Реал» проведут по восемь игр вместо шести на первом этапе, то это автоматически повышает доходы УЕФА и самих клубов. Всё ради денег? Но также ради повышения интереса к групповому этапу, ведь он поскучнел.

В группах из четырех клубов выше вероятность, что последние туры превращаются в формальность. А здесь достаточно удачного жребия и парочки классных матчей, чтобы в общей таблице на восьмом месте оказалась скромная команда. После завершения основного этапа лишь 8 клубов отправятся в плей-офф напрямую. Команды с 9-го по 24-е места сыграют между собой за восемь путевок.

Также никто не вылетит в Лигу Европы. То есть надо до последнего тура драться, чтобы не финишировать на 25-й строчке и ниже. Вероятность сенсаций теперь математически выше. Также будет награда для клубов, которые в осеннем этапе займут первое и второе места. Две лучшие команды будут «сеяными» в плей-офф, не смогут встретиться раньше финала. Стоит признать, отличная идея.

Жеребьевку проведёт компьютер

«Реал» первый в списке из 36 клубов, поскольку выиграли весной Лигу чемпионов. Дальше клубы расположены по коэффициентам УЕФА . Чемпион Германии «Байер» открывает вторую корзину. А «Лейпциг», поскольку у них высокие баллы после успешных выступлений в еврокубках, находится в компании с китами европейских кубков. Справедливый подход.

«Атлетико» и «Арсенал» оказались во второй корзине. И у четвертой сказочный состав. «Монако» Головина, «Астон Вилла», «Штутгарт» и «Болонья» будут неприятными соперниками для любого клуба. Поскольку каждый получит по восемь разных оппонентов, то разрешено играть против команд из одного чемпионата. Но не более двух коллективов из одной лиги.

Отметим отборочный успех словацкого «Слована» и чешской «Спарты». Сербы из «Црвены Звезды» в третьей корзине. «Динамо» из Загреба и «Штурм» тоже в списке счастливчиков, которые после жеребьевки в 19 вечера по московскому времени узнают всех соперников. И поскольку очень много вводных данных, то в этот раз используют компьютер.

Наняли стороннюю компанию, озаботились о защите от хакеров. Останутся шары, чтобы узнать имя команды. А дальше алгоритм найдет восемь соперников. Также автоматически выберут гостевой и выездной статус матчей. Появится теория заговора, что Перес решал, с кем сыграет «Реал»? Шейхи из «Манчестер Сити» и ПСЖ тоже будут обвинены при «легком жребии».

Вот только правило, что можно встретить две команды из чужой лиги, предполагает создание невероятно интересных пар. И теперь у каждого свой путь. То есть не все сыграют со всеми внутри четырех девяток. Каждый получит уникальный набор соперников, по два из каждой корзины. Понятно, что будут совпадения, но это абсолютно новый подход к отбору в Лиге чемпионов.

Станет намного больше топовых игр

Выдумаем худший жребий для «Реала». Из первой корзины «Манчестер Сити» и «Бавария». Из второй – «Байер» и «Арсенал», ведь можно играть с двумя клубами из одной лиги. Из третьей корзины выбираем «Лилль» и «Зальцбург», а из четвертой представим «Реалу» опасные «Монако» и «Болонью». Уверены, что Анчелотти будет просто? Тут у всех есть шансы минимум на ничью.

Раньше «Реал» мог получить одного крутого оппонента, максимум двух. Сейчас светят игры против «Манчестер Сити», «Баварии», «Байера» и «Арсенала» за несколько месяцев. Половина матчей на выезде, где Анчелотти не всегда так удобно, как на «Сантьяго Бернабеу». Пусть набор 15 пунктов из 24 практически гарантирует плей-офф, для этого надо выиграть 5 матчей из 8.

Принципиальным моментом является отсутствие ответного поединка. Команды, которые попадут в Дортмунд, рискуют пережить неприятный опыт против «Боруссии». А ответного поединка не будет. «Селтик» сыграет четыре матча дома. И если им повезет с соперниками именно в поединках в Глазго, то можно набрать много очков, что поможет в борьбе за итоговое место.

Если судить по тестовому жребию, то новый формат точно увлекательнее для зрителей. Многие пока не осознали, насколько сложно подготовиться к восьми соперникам вместо трех. Также невероятно опасно играть по одному поединку. Гранды, если ошибаются один раз, обычно исправляются в ответной игре на групповом этапе. А здесь проиграл «Спарте», плывешь дальше.

Гранды не хотели принимать новые правила. Боятся, что будет непросто финишировать в первой восьмерке. А если занял место ниже, то надо играть дополнительный раунд в феврале из двух матчей. Можно нарваться на фаворита турнира, и нагрузки тоже вырастут. Также вырастет количество центральных поединков. Представим парочки после проведения тестовой жеребьевки ЛЧ :

«Реал» — «Ливерпуль»; «Реал» — «Арсенал»; «Реал» — «Байер»; «Реал» — «Лейпциг»; «Манчестер Сити» — «Боруссия»; «Манчестер Сити» — «Милан»; «Манчестер Сити» — «Монако»; «Манчестер Сити» — «Интер»; «Бавария» — «Интер»; «Бавария» — ПСЖ ; «Бавария» — «Атлетико»; ПСЖ – «Барселона»; ПСЖ – «Ювентус»; «Интер» — «Арсенал»; «Интер» — «Байер».

А полный список в таблице выше. Любители центральных поединков будут в восторге. Если получится, то в Лигу чемпионов вернут кубковый дух. Турнир на выбывание воспринимается иначе, сейчас его аналог – плей-офф. Грандам дали подстраховку, но сильнее влияет жребий. Можно получить 6 сильных соперников, а можно всего 3 неприятных клуба и середняков.