Россыпь топ-матчей в новой Лиге чемпионов. У Сафонова и Головина страшные соперники

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29 августа 2024, 21:10

Роналду беспощадно жал на кнопку.

Первая корзина: гранды наиграются с грандами

Девиз нового формата: «Повторение финала ЛЧ каждый день». В следующий раз надо убирать шары, чтобы компьютер выдавал команды. Сэкономили бы время и силы. А сегодня Буффон, получивший награду президента УЕФА , раскручивал заветные шарики, выбирая клуб. Дальше Роналду – лучший снайпер в истории Лиги чемпионов, нажимал кнопку, компьютер выдавал соперников. Если сократить процедуру вдвое, то получится терпимая церемония. А теперь результаты для элиты:

Немножко сложно уловить все нюансы в прямом эфире. Получаются огромные таблицы с множеством названий клубов. Зато сразу видно, кому не повезло. ПСЖ сыграет против «Манчестер Сити» и «Баварии». Во втором случае это повторение финала Лиги чемпионов. Также парижане встретят «Атлетико» и «Арсенал», опасных соперников из второй корзины. Из четвертой девятки им достались опасные «Штутгарт» и «Жирона» двух талантливых тренеров. Также в списке есть ПСВ и «Зальцбург».

ПСЖ будет сложно собрать серию побед. Клуб Сафонова рискует не пройти в восьмерку сильнейших с прямыми путевками в плей-офф. Непростые соперники у «Реала» – «Боруссия», повторение финала, «Ливерпуль», «Милан» и «Аталанта». У «Манчестер Сити» проходных матчей больше. Но им играть против «Интера», ещё одно повторение финала. Также встретят ПСЖ и «Ювентус». Ни один гранд не избежал непростых соперников. «Бавария» сыграет с «Барселоной», уже классика Лиги чемпионов.

У «Ливерпуля», кроме матча с проблемным Мбаппе, также поединки против «Милана» и «Байера». Совсем не повезло «Лейпцигу». Им достались «Ливерпуль», «Интер», «Ювентус» и «Атлетико». А чтобы не показалось мало, также сыграют против крепкой «Астон Виллы». В списке поединков участников первой корзины полно встреч, которые не хочется пропускать. В УЕФА обещали больше центральных игр – получите передозировку невероятно качественным футболом.

Вторая корзина: у всех сложные соперники

Здесь знаем по два соперника для каждого клуба из первой корзины. Но важно также получить удобных оппонентов из своей девятки. «Шахтёру» достались «Бавария», «Арсенал», «Аталанта» и «Боруссия». Ужасно сложный путь с финалистами престижных кубков и командами, которые развиваются. А вторая часть соперников чуть проще – «Янг Бойз», ПСВ , «Брест» и «Болонья». У «Милана» путешествие по волнам истории – «Ливерпуль» и «Реал». Но также волевой «Байер» и упрямая «Жирона».

Не повезло «Бенфике». У них в соперниках «Барселона», «Бавария», «Ювентус» и «Атлетико». Безумный календарь. А ещё из последней корзины «орлам» достались «Болонья» и «Монако». «Арсеналу» тоже не придется скучать. Артета сыграет против ПСЖ , «Интера», «Аталанты», «Монако» и «Жироны». У «Байера» и «Аталанты» серьезные соперники. Проще всего сказать, что у всех оказался сложный жребий, чем выделять одну из команд второй корзины. Их всех ждет серьезная проверка.

Третья корзина: посмотрят мир вокруг себя

Самая скромная по составу девятка. Изначально их не ждало ничего хорошего. Зато фанаты посетят четыре интересных города, а дома примут ещё четырех крутых соперников. Тут всем достались опасные оппоненты, ведь в первых двух корзинах не было слабых клубов. Если сравнивать по четверкам самых рейтинговых соперников, то точно не повезло ПСВ . У них «Ливерпуль», ПСЖ , «Шахтёр» и «Ювентус». А «Динамо» из Загреба увидит атаки «Боруссии», «Баварии», «Милана» и «Арсенала».

Здесь у каждого второго клуба видите четверки, которым можно проиграть все матчи. Даже если искать условно «слабый» жребий, то «Селтику» рано радоваться. Сыграют против «Лейпцига», который возил весной «Реал» в плей-офф. «Боруссия» достойно сыграла против «сливочных» в финале. «Аталанта» – победитель Лиги Европы. «Астон Вилла» не подарок. А если смотрим на жребий «Лилля» и «Зальцбурга», то остается пожелать им удачи и смелости. Пока кажется, что этим клубам крышка.

Четвёртая корзина: испортят нервы фаворитам

Интересная девятка. У всех плохой рейтинг УЕФА , но в этой компании спрятались крутые команды вроде «Монако», «Жироны», «Болоньи» и «Штутгарта». Непростые тактически, не самые бедные в списке. Так что из четвертой корзины некоторые фавориты получили худших оппонентов, чем из третьей. А какие шансы на сенсацию у ребят из этой компании? Невысокие, так как 12 клубов вылетят сразу, а ещё 8 отправятся следом после предварительного раунда плей-офф в феврале.

Интересно будет посмотреть на борьбу «Жироны». Им достались «Ливерпуль», ПСЖ , «Арсенал» и «Милан». Крутой жребий для дебютанта турнира из Испании. У «Болоньи» невероятно любопытные соперники, сыграют против «Боруссии», «Ливерпуля», «Бенфики» и «Астон Виллы». Жребий не пожалел «Штутгарт». У них ПСЖ , «Реал», «Аталанта» и «Ювентус». Вся соль в этих первых четверках. Никто физически не осилит все матчи, но без центральных игр не останетесь.

А отдельно выделим жребий Головина. Капитан «Монако» выведет команду на поле против «Барселоны», «Интера», «Бенфики» и «Арсенала». Легко можно проиграть четыре поединка, и тогда останется борьба лишь за места с девятого по двадцать четвертое. Напомним, теперь никто не вылетит в плей-офф Лиги Европы, лазейку закрыли. Так что «Монако» надо переигрывать «Астон Виллу» и «Болонью», чтобы сыграть в плей-офф ЛЧ . У Александра ужасно сложный жребий в ЛЧ .

Понятно, что многие фанаты смотрят испуганными глазами на огромные списки. Роналду тоже моргал глазами, явно не всё понял. Будет неудобно читать таблицу из 36 клубов после первых нескольких туров. Но ближе к восьмому туру появятся понятные фавориты и аутсайдеры. А также будут сражения за заветные места – с первого по восьмое, с девятого по двадцать четвертое. Привыкайте, наступила новая эра в истории любимого турнира. Ставка на частые игры топов между собой.