Россыпь топ-матчей в новой Лиге чемпионов. У Сафонова и Головина страшные соперники

Роналду беспощадно жал на кнопку.
Первая корзина: гранды наиграются с грандами
Девиз нового формата: «Повторение финала ЛЧ каждый день». В следующий раз надо убирать шары, чтобы компьютер выдавал команды. Сэкономили бы время и силы. А сегодня Буффон, получивший награду президента УЕФА, раскручивал заветные шарики, выбирая клуб. Дальше Роналду – лучший снайпер в истории Лиги чемпионов, нажимал кнопку, компьютер выдавал соперников. Если сократить процедуру вдвое, то получится терпимая церемония. А теперь результаты для элиты:
Немножко сложно уловить все нюансы в прямом эфире. Получаются огромные таблицы с множеством названий клубов. Зато сразу видно, кому не повезло. ПСЖ сыграет против «Манчестер Сити» и «Баварии». Во втором случае это повторение финала Лиги чемпионов. Также парижане встретят «Атлетико» и «Арсенал», опасных соперников из второй корзины. Из четвертой девятки им достались опасные «Штутгарт» и «Жирона» двух талантливых тренеров. Также в списке есть ПСВ и «Зальцбург».
ПСЖ будет сложно собрать серию побед. Клуб Сафонова рискует не пройти в восьмерку сильнейших с прямыми путевками в плей-офф. Непростые соперники у «Реала» – «Боруссия», повторение финала, «Ливерпуль», «Милан» и «Аталанта». У «Манчестер Сити» проходных матчей больше. Но им играть против «Интера», ещё одно повторение финала. Также встретят ПСЖ и «Ювентус». Ни один гранд не избежал непростых соперников. «Бавария» сыграет с «Барселоной», уже классика Лиги чемпионов.
У «Ливерпуля», кроме матча с проблемным Мбаппе, также поединки против «Милана» и «Байера». Совсем не повезло «Лейпцигу». Им достались «Ливерпуль», «Интер», «Ювентус» и «Атлетико». А чтобы не показалось мало, также сыграют против крепкой «Астон Виллы». В списке поединков участников первой корзины полно встреч, которые не хочется пропускать. В УЕФА обещали больше центральных игр – получите передозировку невероятно качественным футболом.
Вторая корзина: у всех сложные соперники
Здесь знаем по два соперника для каждого клуба из первой корзины. Но важно также получить удобных оппонентов из своей девятки. «Шахтёру» достались «Бавария», «Арсенал», «Аталанта» и «Боруссия». Ужасно сложный путь с финалистами престижных кубков и командами, которые развиваются. А вторая часть соперников чуть проще – «Янг Бойз», ПСВ, «Брест» и «Болонья». У «Милана» путешествие по волнам истории – «Ливерпуль» и «Реал». Но также волевой «Байер» и упрямая «Жирона».
Не повезло «Бенфике». У них в соперниках «Барселона», «Бавария», «Ювентус» и «Атлетико». Безумный календарь. А ещё из последней корзины «орлам» достались «Болонья» и «Монако». «Арсеналу» тоже не придется скучать. Артета сыграет против ПСЖ, «Интера», «Аталанты», «Монако» и «Жироны». У «Байера» и «Аталанты» серьезные соперники. Проще всего сказать, что у всех оказался сложный жребий, чем выделять одну из команд второй корзины. Их всех ждет серьезная проверка.
Третья корзина: посмотрят мир вокруг себя
Самая скромная по составу девятка. Изначально их не ждало ничего хорошего. Зато фанаты посетят четыре интересных города, а дома примут ещё четырех крутых соперников. Тут всем достались опасные оппоненты, ведь в первых двух корзинах не было слабых клубов. Если сравнивать по четверкам самых рейтинговых соперников, то точно не повезло ПСВ. У них «Ливерпуль», ПСЖ, «Шахтёр» и «Ювентус». А «Динамо» из Загреба увидит атаки «Боруссии», «Баварии», «Милана» и «Арсенала».
Здесь у каждого второго клуба видите четверки, которым можно проиграть все матчи. Даже если искать условно «слабый» жребий, то «Селтику» рано радоваться. Сыграют против «Лейпцига», который возил весной «Реал» в плей-офф. «Боруссия» достойно сыграла против «сливочных» в финале. «Аталанта» – победитель Лиги Европы. «Астон Вилла» не подарок. А если смотрим на жребий «Лилля» и «Зальцбурга», то остается пожелать им удачи и смелости. Пока кажется, что этим клубам крышка.
Четвёртая корзина: испортят нервы фаворитам
Интересная девятка. У всех плохой рейтинг УЕФА, но в этой компании спрятались крутые команды вроде «Монако», «Жироны», «Болоньи» и «Штутгарта». Непростые тактически, не самые бедные в списке. Так что из четвертой корзины некоторые фавориты получили худших оппонентов, чем из третьей. А какие шансы на сенсацию у ребят из этой компании? Невысокие, так как 12 клубов вылетят сразу, а ещё 8 отправятся следом после предварительного раунда плей-офф в феврале.
Интересно будет посмотреть на борьбу «Жироны». Им достались «Ливерпуль», ПСЖ, «Арсенал» и «Милан». Крутой жребий для дебютанта турнира из Испании. У «Болоньи» невероятно любопытные соперники, сыграют против «Боруссии», «Ливерпуля», «Бенфики» и «Астон Виллы». Жребий не пожалел «Штутгарт». У них ПСЖ, «Реал», «Аталанта» и «Ювентус». Вся соль в этих первых четверках. Никто физически не осилит все матчи, но без центральных игр не останетесь.
А отдельно выделим жребий Головина. Капитан «Монако» выведет команду на поле против «Барселоны», «Интера», «Бенфики» и «Арсенала». Легко можно проиграть четыре поединка, и тогда останется борьба лишь за места с девятого по двадцать четвертое. Напомним, теперь никто не вылетит в плей-офф Лиги Европы, лазейку закрыли. Так что «Монако» надо переигрывать «Астон Виллу» и «Болонью», чтобы сыграть в плей-офф ЛЧ. У Александра ужасно сложный жребий в ЛЧ.
Понятно, что многие фанаты смотрят испуганными глазами на огромные списки. Роналду тоже моргал глазами, явно не всё понял. Будет неудобно читать таблицу из 36 клубов после первых нескольких туров. Но ближе к восьмому туру появятся понятные фавориты и аутсайдеры. А также будут сражения за заветные места – с первого по восьмое, с девятого по двадцать четвертое. Привыкайте, наступила новая эра в истории любимого турнира. Ставка на частые игры топов между собой.
2.у топов теперь НЕТ преимущества при групповой жеребьевке, как было оаньше. Условный реал сейчас МоЖЕТ получить условную баварию, раньше он мог получить максимум боруссию, так как команд из 8 сильнейших сильнейшим не подкидывали. Возможно топы между собой и сгоняют договорняки, чтоб очки брать на условных порту со штурмами, но это не точно. Набумаге все выглядит более строго к топам чем раньше
2.у топов теперь НЕТ преимущества при групповой жеребьевке, как было оаньше. Условный реал сейчас МоЖЕТ получить условную баварию, раньше он мог получить максимум боруссию, так как команд из 8 сильнейших сильнейшим не подкидывали. Возможно топы между собой и сгоняют договорняки, чтоб очки брать на условных порту со штурмами, но это не точно. Набумаге все выглядит более строго к топам чем раньше
Типо после первого тура победители будут играть с победителями , а проигравшие с проигравшими , а на деле все вышло по другому.
Топовые матчи и были всегда в ЛЧ групповой , только там важность матча была выше , чем сейчас
Добавили еще больше слабых команд )))
Для Топов сделали легкую таблицу , в которой они спокойно выйдут в ПО без проблем.
Теперь нет группы смерти - которой была группа с ПСЖ,Ньюкаслом, БД и Миланом .
Каждый матч на вес золота , как и очки
В новом формате эти 4е коллектива спокойно бы вышли в ПО , а не 2 команды
Группа на лайте , вся ЛЧ начнется с ПО
Да , где больше будет громких вывесок , но это только с февраля .
Смотреть цирк в группах , где никто из ТОпов не будет рвать попу , а свои очки наберут со слабыми командами .
Единая группа такая же бесполезная , как и Лига наций
Типо после первого тура победители будут играть с победителями , а проигравшие с проигравшими , а на деле все вышло по другому.
Топовые матчи и были всегда в ЛЧ групповой , только там важность матча была выше , чем сейчас
Добавили еще больше слабых команд )))
Для Топов сделали легкую таблицу , в которой они спокойно выйдут в ПО без проблем.
Теперь нет группы смерти - которой была группа с ПСЖ,Ньюкаслом, БД и Миланом .
Каждый матч на вес золота , как и очки
В новом формате эти 4е коллектива спокойно бы вышли в ПО , а не 2 команды
Группа на лайте , вся ЛЧ начнется с ПО
Да , где больше будет громких вывесок , но это только с февраля .
Смотреть цирк в группах , где никто из ТОпов не будет рвать попу , а свои очки наберут со слабыми командами .
Единая группа такая же бесполезная , как и Лига наций
2.Интрига должна быть такой, чтобы не играли ничего не значащие матчи. Кстати, в новом формате, как я понял, топ ты или 8 - но получаешь соперников одного уровня. Это не то чтобы мне особенно нра, но я пон почему так сделали)))
3.Это четвертьфинал первого места,а тому кто второе - одна восьмая. Я не помню как именно сейчас будет, но кароч сразу на тур дальше - в этом идея. Раньше все зависело от жребия. Вы могли выиграть группу и попасть на реал, занять второе место и попасть на Аякс условный (который сенсационно раздолбал группу). То есть раньше попадают в одну группу Интер и Реал - и им в принципе похрен, кто из них займет какое место, ведь заранее понятно что пройдут оба. но конечно, с первого места заиметь в соперники середняка шансов больше. но это ШАНСОВ, а теперь ГАРАНТИЯ
4.неверно истолковали мой четвертый пункт. Вы в 90% случаев увидите больше звезд, т.к. соперников не три на группу, а восемь теперь. А раньше вы - если вы топ - могли и вовсе их не увидеть, т.к. все остальные соперники на класс-два-три ниже
5.согласен, но частично. во втором пункте я о постоянных играх условной Баварии вторым составом в 5 и/или 5 и 6 туре. А тут я о том, что условный РЕАЛ ВСЕГДА пусть и второе место в группе, но занимал, убивая интригу еще при жеребьевке. Я смотрю с 96 года и ВСЕГДА реал группу проходил - хотя он и единственный такой, все гранды нет-нет да оступятся раз в десьтилетку. Значит, ту матч просто для суперклубов, и надо малехо усложнить.
6. Это самый слабый мой пункт, о чем и говорил. но я в принципе считаю, что на ЧМ должны играть 16 команд, на ЧЕ - 8. А в ЛЧ ну... никак не больше 32 команд, потому как "прекрасное - трудно", и хороших команд - мало. Поэтому для меня как серпом по яйцам разные мусорные команды в финальной стадии крутых турниров. Я люблю когда Франция на равных рубится в четвертьфинале с англией, а не когда она на классе выносит невесть как прорвавшуюся туда Исландию, обеспечивая результат еще в первые полчаса. В идеале - каждый участник имел бы хоть какой-то шанс выиграть турнир. А нищие бездари ЛЧ не выигрывают в принципе. Был неожиданный Порту - но он был все же крепким середняком с потенциальными звездами и помощью судей и Реала с Челси, которые будто по сговору отправили ему дохлый Монако в финал. Был скромный Ливер Бенитеса, который впоследствии все же начнет тратить деньги, а не играть в ожидании чуда (стамбульского). А вот играет сейчас в ЛЧ брюгге - все понимают, что не только вигрышь, но и полуфинал ей не светит. Ей лучше сконцентр на попадание в кубок уефа или на внутр чемп. Это лига ЧЕМПИОНОВ - чемпион имеет в себе и такой смысл, что это команда показывающая КРУТОЙ футбол. А я не уверен, может ли сейчас ШТУРМ именоваться чемпионом именно в ЭТОМ смысле. Усложнилась ЛЧ для топ-клубов, а для мусорных неудачников-лентяев задача в принципе осталась такой же
2.Интрига должна быть такой, чтобы не играли ничего не значащие матчи. Кстати, в новом формате, как я понял, топ ты или 8 - но получаешь соперников одного уровня. Это не то чтобы мне особенно нра, но я пон почему так сделали)))
3.Это четвертьфинал первого места,а тому кто второе - одна восьмая. Я не помню как именно сейчас будет, но кароч сразу на тур дальше - в этом идея. Раньше все зависело от жребия. Вы могли выиграть группу и попасть на реал, занять второе место и попасть на Аякс условный (который сенсационно раздолбал группу). То есть раньше попадают в одну группу Интер и Реал - и им в принципе похрен, кто из них займет какое место, ведь заранее понятно что пройдут оба. но конечно, с первого места заиметь в соперники середняка шансов больше. но это ШАНСОВ, а теперь ГАРАНТИЯ
4.неверно истолковали мой четвертый пункт. Вы в 90% случаев увидите больше звезд, т.к. соперников не три на группу, а восемь теперь. А раньше вы - если вы топ - могли и вовсе их не увидеть, т.к. все остальные соперники на класс-два-три ниже
5.согласен, но частично. во втором пункте я о постоянных играх условной Баварии вторым составом в 5 и/или 5 и 6 туре. А тут я о том, что условный РЕАЛ ВСЕГДА пусть и второе место в группе, но занимал, убивая интригу еще при жеребьевке. Я смотрю с 96 года и ВСЕГДА реал группу проходил - хотя он и единственный такой, все гранды нет-нет да оступятся раз в десьтилетку. Значит, ту матч просто для суперклубов, и надо малехо усложнить.
6. Это самый слабый мой пункт, о чем и говорил. но я в принципе считаю, что на ЧМ должны играть 16 команд, на ЧЕ - 8. А в ЛЧ ну... никак не больше 32 команд, потому как "прекрасное - трудно", и хороших команд - мало. Поэтому для меня как серпом по яйцам разные мусорные команды в финальной стадии крутых турниров. Я люблю когда Франция на равных рубится в четвертьфинале с англией, а не когда она на классе выносит невесть как прорвавшуюся туда Исландию, обеспечивая результат еще в первые полчаса. В идеале - каждый участник имел бы хоть какой-то шанс выиграть турнир. А нищие бездари ЛЧ не выигрывают в принципе. Был неожиданный Порту - но он был все же крепким середняком с потенциальными звездами и помощью судей и Реала с Челси, которые будто по сговору отправили ему дохлый Монако в финал. Был скромный Ливер Бенитеса, который впоследствии все же начнет тратить деньги, а не играть в ожидании чуда (стамбульского). А вот играет сейчас в ЛЧ брюгге - все понимают, что не только вигрышь, но и полуфинал ей не светит. Ей лучше сконцентр на попадание в кубок уефа или на внутр чемп. Это лига ЧЕМПИОНОВ - чемпион имеет в себе и такой смысл, что это команда показывающая КРУТОЙ футбол. А я не уверен, может ли сейчас ШТУРМ именоваться чемпионом именно в ЭТОМ смысле. Усложнилась ЛЧ для топ-клубов, а для мусорных неудачников-лентяев задача в принципе осталась такой же
Ничего не поменялось , добавили на 2 матча больше
Тоже самое было бы , если в группе было 5 команд
Для меня эта ЛЧ будет «максимально» скучная .
Все таки Перес прав. Европейский футбол спасет только «Суперлига»
Ничего не поменялось , добавили на 2 матча больше
Тоже самое было бы , если в группе было 5 команд
Для меня эта ЛЧ будет «максимально» скучная .
Все таки Перес прав. Европейский футбол спасет только «Суперлига»
2. Если ты аутсайдер группы - получай по заслугам от ТОПов, какая интрига может быть?
3. Что значит "глобальные плюшки"?
4. Ну тут уже зависит от жребия, в какую группу попадёшь. Но и то, в последнее время УЕФА дали больше вакансий для клубов из ТОП-5 чем было раньше -стало менее скучно и однообразно.
5. Пересекается с п.2
6. А это уже вопросы к УЕФА с их "путями чемпионов" и "победителей лиг", хотя здесь вопрос спорный, но всё же нельзя делать ЛЧ - клубом для ТОП-5 лиг, та же Црвена Звезда или Динамо Загреб имеют право в ней выступать.
2. Если ты аутсайдер группы - получай по заслугам от ТОПов, какая интрига может быть?
3. Что значит "глобальные плюшки"?
4. Ну тут уже зависит от жребия, в какую группу попадёшь. Но и то, в последнее время УЕФА дали больше вакансий для клубов из ТОП-5 чем было раньше -стало менее скучно и однообразно.
5. Пересекается с п.2
6. А это уже вопросы к УЕФА с их "путями чемпионов" и "победителей лиг", хотя здесь вопрос спорный, но всё же нельзя делать ЛЧ - клубом для ТОП-5 лиг, та же Црвена Звезда или Динамо Загреб имеют право в ней выступать.
2.отсутствием интриги после первых четырех-пяти туров для топов, соответснно играми без мотивации
3.отсутствием глобальных плюшек за первое место в группе
4.однообразием - так я как болельщик конкретной команды увижу БОЛЬШЕ соперников, БОЛЬШЕ звезд
5.отсутствием интриги в группах, т.к. топклуб второе место как минимум почти всегда занимал
6.присутсвием бездарных и нищих команд из нефутбольных стран - хотя эт спорно - тут вроде баш на баш
2.отсутствием интриги после первых четырех-пяти туров для топов, соответснно играми без мотивации
3.отсутствием глобальных плюшек за первое место в группе
4.однообразием - так я как болельщик конкретной команды увижу БОЛЬШЕ соперников, БОЛЬШЕ звезд
5.отсутствием интриги в группах, т.к. топклуб второе место как минимум почти всегда занимал
6.присутсвием бездарных и нищих команд из нефутбольных стран - хотя эт спорно - тут вроде баш на баш
1.Теперь они будут делаться по итогам ВОСЬМИ игр с ВОСЕМЬЮ соперниками. 2.Тот принцип, что половина игр проводится ДОМА - ОСТАЛСЯ
3.Тот принцип, что соперники подбирались РАЗНОГО игрового уровня - остался. Условно говоря - топ, середняки, хирня.
ИЗМЕНЕНИЯ ЕСТЬ, но не в том, что теперь нужно играть плохо, чтобы пройти дальше. А вот в чем
1.чем лучше сыграл, тем больше шансов в плейоф. Раньше по факту так не было, т.к. первоеи второе места в группах были в дальнейшем плюс-минус пох, все равно может выпасть крутая команда, все равно начиналось все для всех с одной восьмой.
2.Сравниваются по итогам ВСЕ СО ВСЕМИ, а не только четыре соперника между собой.
То есть условный Аякс может и не пересечься с Арсеналом, но может проиграть этому Арсеналу место в плей-оф по близким показателям. Грубо говоря, вот отыграли они свои 8 матчей, и тот и тот претендуют на последнее оставшееся место в ЛЧ, но по доп показателям кто-то из них обгонит. Хотя и между собой не играли, и с одними и теми же командами никакими не играли. Но играли и Арсенал и Аякс с - топами, околотопами, середняками и нищими бездарями. По этому принципу все в очень похожих условиях.
1.Теперь они будут делаться по итогам ВОСЬМИ игр с ВОСЕМЬЮ соперниками. 2.Тот принцип, что половина игр проводится ДОМА - ОСТАЛСЯ
3.Тот принцип, что соперники подбирались РАЗНОГО игрового уровня - остался. Условно говоря - топ, середняки, хирня.
ИЗМЕНЕНИЯ ЕСТЬ, но не в том, что теперь нужно играть плохо, чтобы пройти дальше. А вот в чем
1.чем лучше сыграл, тем больше шансов в плейоф. Раньше по факту так не было, т.к. первоеи второе места в группах были в дальнейшем плюс-минус пох, все равно может выпасть крутая команда, все равно начиналось все для всех с одной восьмой.
2.Сравниваются по итогам ВСЕ СО ВСЕМИ, а не только четыре соперника между собой.
То есть условный Аякс может и не пересечься с Арсеналом, но может проиграть этому Арсеналу место в плей-оф по близким показателям. Грубо говоря, вот отыграли они свои 8 матчей, и тот и тот претендуют на последнее оставшееся место в ЛЧ, но по доп показателям кто-то из них обгонит. Хотя и между собой не играли, и с одними и теми же командами никакими не играли. Но играли и Арсенал и Аякс с - топами, околотопами, середняками и нищими бездарями. По этому принципу все в очень похожих условиях.