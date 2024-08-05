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Определились пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

вчера, 17:00

УЕФА опубликовал итоги жеребьёвки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Первые матчи пройдут 22 августа, а ответные 29 августа.

«Динамо» Минск/«Линкольн» Гибралтар – «Андерлехт»

«Ягеллония»/«Буде Глимт» – «Панатинаикос»/«Аякс»

«Карабах»/«Лудогорец» – «Петрокуб»/«Нью Сэйнтс»

«Партизан»/«Лугано» – «Бешикташ»

ЛАСК – «Спарта»/ФКСБ

«Санта-Колома»/РФШ – «Слован»/АПОЭЛ

«Паневежис»/«Маккаби» Тель-Авив – «ТСЦ Бачка Топола»

«Мальмё»/ПАОК – «Целе»/«Шэмрок Роверс»

«Мидтьюлланд»/«Ференцварош» – «КИ Клаксвик»/«Борац Баня-Лука»

«Мольде»/«Серкль Брюгге» – «Риека»/«Эльфсборг»

«Брага»/«Серветт» – «Трабзонспор»/«Рапид» Вена

«Кривбасс»/«Виктория» Пльзень – «Хартс»

Ранее стали известны результаты раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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Перевод с uefa.com
Стали известны результаты жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов
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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:29
Белорусам повезло с соперником, у них хорошие шансы выйти в группу Лиги Конференций.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:35
Есть интересные пары, которые могли бы и в ЛЧ играть, к поимеру Панатинайкос - Аякс, но увы, кто-то может и мимо ЛЕ пролететь
Гость
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