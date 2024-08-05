Определились пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

УЕФА опубликовал итоги жеребьёвки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Первые матчи пройдут 22 августа, а ответные 29 августа.
«Динамо» Минск/«Линкольн» Гибралтар – «Андерлехт»
«Ягеллония»/«Буде Глимт» – «Панатинаикос»/«Аякс»
«Карабах»/«Лудогорец» – «Петрокуб»/«Нью Сэйнтс»
«Партизан»/«Лугано» – «Бешикташ»
ЛАСК – «Спарта»/ФКСБ
«Санта-Колома»/РФШ – «Слован»/АПОЭЛ
«Паневежис»/«Маккаби» Тель-Авив – «ТСЦ Бачка Топола»
«Мальмё»/ПАОК – «Целе»/«Шэмрок Роверс»
«Мидтьюлланд»/«Ференцварош» – «КИ Клаксвик»/«Борац Баня-Лука»
«Мольде»/«Серкль Брюгге» – «Риека»/«Эльфсборг»
«Брага»/«Серветт» – «Трабзонспор»/«Рапид» Вена
«Кривбасс»/«Виктория» Пльзень – «Хартс»
Ранее стали известны результаты раунда плей-офф Лиги чемпионов.