Гаджиев: «У Пальцева есть все шансы вырасти в более сильного футболиста»

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вчера, 16:03

Президент махачкалинского «Динамо» высоко оценил потенциал защитника дагестанского клуба и сборной России .

У Пальцева хороший потенциал. Сейчас он начинает раскрываться по-настоящему и становится заметным. У него есть все шансы вырасти в более сильного футболиста. Говорю так, основываясь на его профессионализме, одарённости и характере.

Пальцев — воспитанник нижегородского футбола. В «Динамо» он перешёл из КАМАЗа в июле текущего года. Контракт 23-летнего защитника с махачкалинцами действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Пальцев сыграл 9 матчей, в которых отметился голевой передачей и получил 2 жёлтых карточки.