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Гаджиев: «У Пальцева есть все шансы вырасти в более сильного футболиста»

вчера, 16:03

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высоко оценил потенциал защитника дагестанского клуба и сборной России Валентина Пальцева.

У Пальцева хороший потенциал. Сейчас он начинает раскрываться по-настоящему и становится заметным. У него есть все шансы вырасти в более сильного футболиста. Говорю так, основываясь на его профессионализме, одарённости и характере.

Пальцев — воспитанник нижегородского футбола. В «Динамо» он перешёл из КАМАЗа в июле текущего года. Контракт 23-летнего защитника с махачкалинцами действует до июня 2026 года. В текущем сезоне Пальцев сыграл 9 матчей, в которых отметился голевой передачей и получил 2 жёлтых карточки.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:09
пусть растёт, мы будем только рады !
gorets004
gorets004 ответ dzjfxp4f6mjv (раскрыть)
вчера в 17:57
поэтому игроки начали 2 лиге и как минимум не потерялись в ПЛ
gorets004
gorets004
вчера в 17:55
с первого товарняка он начал выделятся. главное чтоб не зазвездился
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:25
Любой футболист просто обязан достигнуть звания мастер спорта России
Futurista
Futurista
вчера в 16:55
У Пальцева есть все шансы сжаться в кулак...
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:28
Профессионализм, одаренность и хороший характер действительно могут стать ключевыми факторами в карьере футболиста. Если Пальцев продолжит демонстрировать эти качества и будет работать над своим развитием, у него есть все шансы вырасти в значимую фигуру как для своего клуба, так и для сборной России.
dzjfxp4f6mjv
dzjfxp4f6mjv
вчера в 16:19
В Динамо Махачкала невозможно стать сильным футболистом.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:06
Теперь главное , что бы Валентин не загордился...)
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