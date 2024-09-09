Форвард молодёжки об игре с Вьетнамом: «Всё было как в „Убойном футболе“»

Нападающий «Сочи» и молодёжной сборной России поделился впечатлениями об отменённом матче против сверстников из Вьетнама.

Эмоции только положительные, невероятно рад дебютному голу. Попасть в сборную всегда классно, а тут и забить получилось, очень важный момент для моей карьеры. Надеюсь, что и дальше будет получаться. Игра вообще у нас получалась, мы выполняли установку тренера, классно шли в прессинг. Настолько, что у соперника по факту не было подходов к нашим воротам. Если бы не погодные условия, мне кажется, мы бы дальше додавили соперника окончательно и добились крупного счёта.

К сожалению, в игру вмешалась плохая погода. Дождь шёл, всё было как в «Убойном футболе». Ливень начался резко. Какое‑то время дренаж справлялся, но потом на поле начались образовываться лужи, потому что дождь был очень сильным. Футбол разладился, ноги не держались. Ничего не видно, в целом ужасная погода. Хорошо, что матч не стали продолжать, потому что был риск получить травму. Мы его хотели продолжить, просили подождать улучшения погодных условий, но, к сожалению, чуда не случилось.