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Форвард молодёжки об игре с Вьетнамом: «Всё было как в „Убойном футболе“»

вчера, 15:42

Нападающий «Сочи» и молодёжной сборной России Руслан Барт поделился впечатлениями об отменённом матче против сверстников из Вьетнама.

Эмоции только положительные, невероятно рад дебютному голу. Попасть в сборную всегда классно, а тут и забить получилось, очень важный момент для моей карьеры. Надеюсь, что и дальше будет получаться. Игра вообще у нас получалась, мы выполняли установку тренера, классно шли в прессинг. Настолько, что у соперника по факту не было подходов к нашим воротам. Если бы не погодные условия, мне кажется, мы бы дальше додавили соперника окончательно и добились крупного счёта.

К сожалению, в игру вмешалась плохая погода. Дождь шёл, всё было как в «Убойном футболе». Ливень начался резко. Какое‑то время дренаж справлялся, но потом на поле начались образовываться лужи, потому что дождь был очень сильным. Футбол разладился, ноги не держались. Ничего не видно, в целом ужасная погода. Хорошо, что матч не стали продолжать, потому что был риск получить травму. Мы его хотели продолжить, просили подождать улучшения погодных условий, но, к сожалению, чуда не случилось.

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Все комментарии
qyveay4dh884
qyveay4dh884
вчера в 16:15
Ну какой это убойный футбол? Вот Кержаков и воробьи это было действительно убойно! Так убойно, что хоть с охотничьими собаками добычу собирай!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:50
"Яги" явно бал на стороне вьетнамцев....)
drug01
drug01
вчера в 15:43
Это игра вероятно надолго останется в памяти!!!
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