Газизов: «Мы ждём Джикию в Махачкале»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» рассказал о готовности клуба подписать контракт с защитником .

Мы уже говорили, что если произойдёт подписание Георгия Джикии, то для нас это будет большим усилением. Мы ждём его в Махачкале — мяч сейчас на его стороне. Пока никаких переговоров с Георгием нет, мы его ждём, а сам Джикия может набрать нам в любой момент. Он просто может сказать «я готов», и для нас этого уже будет достаточно.

Что касается нашей трансферной компании, то мы подчистую закрыли все позиции. Мы провели неплохую трансферную компанию, но в футболе никогда не говори никогда. Да, может появиться хороший футболист, который идеально подойдёт «Динамо», но в большинстве своём мы выполнили трансферные задачи на это лето. Мы уже работаем над зимним трансферным окном.