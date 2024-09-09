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Газизов: «Мы ждём Джикию в Махачкале»

вчера, 13:11

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о готовности клуба подписать контракт с защитником Георгием Джикией.

Мы уже говорили, что если произойдёт подписание Георгия Джикии, то для нас это будет большим усилением. Мы ждём его в Махачкале — мяч сейчас на его стороне. Пока никаких переговоров с Георгием нет, мы его ждём, а сам Джикия может набрать нам в любой момент. Он просто может сказать «я готов», и для нас этого уже будет достаточно.

Что касается нашей трансферной компании, то мы подчистую закрыли все позиции. Мы провели неплохую трансферную компанию, но в футболе никогда не говори никогда. Да, может появиться хороший футболист, который идеально подойдёт «Динамо», но в большинстве своём мы выполнили трансферные задачи на это лето. Мы уже работаем над зимним трансферным окном.

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Все комментарии
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вчера в 18:03
Он старый для Динамо, косячить будет. В ФНЛ ещё нормально смотреться будет. Но пожелаю ему удачи, ведь в своё время отлично играл.
gorets004
gorets004
вчера в 17:59
Зачем джикия? итак перебор цз.
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сканер ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 17:58
Лучше быть погонщиком ишаков, чем свинопасом! этот шлак оставьте себе.
112910415
112910415
вчера в 16:56
трудно представить ...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:58
Этот барыга и погонщик ишаков Газизов уже в Махачкале орудует ? 😂
Egorium19
Egorium19
вчера в 14:36, ред.
Вот что делает пиар с игроком, сначала возвеличил серость до небес, а потом уронил камнем на землю.
Quilby
Quilby
вчера в 13:19
Джикия уже до Махачкалы докатился, о фантастических гонорарах скоро забудет напоминать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:18
Газизов, как и Джикия, имеет разногласия со Спартаком - вот и есть тема для обсуждения. А дальше можно начинать работать над снижением личных условий контракта. Правда Георгий долго не играл и это тоже аргумент Газизова.
sj9sy6eqrs76
sj9sy6eqrs76
вчера в 13:12
Там Джикии и место, в другом клубе РПЛ он не потянет.
Гость
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