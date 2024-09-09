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Кафанов оценил дебют Латышонка в сборной

вчера, 09:44
ВьетнамЛоготип футбольный клуб Вьетнам0 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о дебюте голкипера «Зенита» Евгения Латышонка в сборной России.

Более чем доволен. Я не увидел ни одной помарки ни у одного из вратарей. Тренировались с хорошим настроением, что очень важно. Когда у вратаря хорошее настроение, это значит, что он мотивирован. Поблагодарил ребят в аэропорту и самолёте за работу, которую проделали на этом сборе.

Напомним, Латышонок отыграл второй тайм в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 10:17
Дебют в сборной был не сложный. Меня больше радует его дебют в Зените. В своих первых играх за Зенит он проявил себя. Было много работы, несколько раз он выручал команду. Дебют в Зените удался. Желательно чтобы так было до конца чемпионата.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:15, ред.
С уровнем таких соперников, как сборная Вьетнама сложно судить о качестве игры наших вратарей. Своё мастерство Латышонок наглядно демонстрирует в играх национального первенства, пропустив всего один гол. И если кто-то может сказать, что в этом заслуга всей обороны нашего чемпиона, то в поединках с основными соперниками из Москвы Динамо и Спартаком игра защитников не была столь безупречна и тем не менее ворота остались на замке. Это доказывает, что в Питере сделали отличный трансфер, а в сборной наконец-то появился достойный сменщик Акинфеева.
Болейте за своих, а не против своих
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:58
Латышонок отличный вратарь. Дебют удался - он не пропустил. Ради объективности стоит отметить, что соперник был слабый и сложных заданий перед дебютантом не поставил.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:54
Хороший паренёк растёт . Удачи ему .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:52
Хороший вратарь в Зените будет,а также и сборной.
4ra7ahnc8uqs
4ra7ahnc8uqs
вчера в 09:51
Это радует, что у Зенита появился отличный вратарь.
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