Кафанов оценил дебют Латышонка в сборной

Тренер вратарей сборной России высказался о дебюте голкипера «Зенита» в сборной России.

Более чем доволен. Я не увидел ни одной помарки ни у одного из вратарей. Тренировались с хорошим настроением, что очень важно. Когда у вратаря хорошее настроение, это значит, что он мотивирован. Поблагодарил ребят в аэропорту и самолёте за работу, которую проделали на этом сборе.