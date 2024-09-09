Кафанов оценил дебют Латышонка в сборной

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о дебюте голкипера «Зенита» Евгения Латышонка в сборной России.
Более чем доволен. Я не увидел ни одной помарки ни у одного из вратарей. Тренировались с хорошим настроением, что очень важно. Когда у вратаря хорошее настроение, это значит, что он мотивирован. Поблагодарил ребят в аэропорту и самолёте за работу, которую проделали на этом сборе.
Напомним, Латышонок отыграл второй тайм в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).
Болейте за своих, а не против своих
Болейте за своих, а не против своих