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Соболев поделился эмоциями о дебюте за «Зенит»

вчера, 12:08
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)3 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями о дебютном матче за «сине-бело-голубых».

Ощущения хорошие. Рад, что дебютировал. Правда, пока только в товарищеской игре. Но всё же это дебют.

В принципе нормально себя чувствовал на поле. Но полтора месяца не играл — это всё равно даёт о себе знать. Отыграл 84 минуты. Спасибо тренерскому штабу, что дали столько игрового времени. Это компенсирует то, что потерял за полтора месяца.

Первые 15 минут было тяжеловато. Потом продышался, разбегался и стало полегче.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют Соболева.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:40
Вероятнее всего, что журналистам сразу поставили заслон таким провокационным вопросам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:10
Было у вас уже численное превосходство....две недели назад...толку то....
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Verej (раскрыть)
вчера в 15:52
Спартаку он поможет организовать численное превосходство , за счёт своих ляпрв)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Verej (раскрыть)
вчера в 14:55
Чего этот футбольный импотент может накидать ? Не смеши .
lotsman
lotsman
вчера в 14:47
Ну чтож, возможно у него получится в Зените. Если не будет зацикливаться на негативе болельщиков (я в их числе), то сможет вернуть себе хорошую игровую форму.Удачи ему.
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:07
"Нападающий «Зенита» Александр Соболев"... После этой фразы внезапно затошнило 😂😂
exc36tv45534
exc36tv45534
вчера в 12:58
Ясно одно, что Соболев ничуть не пожалел, что сбежал из спартака.
stanichnik
stanichnik ответ Verej (раскрыть)
вчера в 12:46
Доброго Здоровья Verej!
В первом круге уже не увидим, теперь уже только во втором.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:43
Правильно сделал, что не стал распространяться о том, как его приняли в новом коллективе и сравнивать базу и обстановку в обоих клубах, а поделился ощущениями от игры и своей спортивной формы. А может корреспондент просто воздержался от провокационных вопросов, или это только часть интервью и ещё появятся более развёрнутые откровения от Александра.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:37
При Глушенкове, Лусиано и Кассьере его место на лавочке. Удивлён, зачем вообще его брали...
drug01
drug01
вчера в 12:13
Теперь он взорвёт Зенит своей игрой!!!
Verej
Verej
вчера в 12:13
Эмоции будут, когда Соболев спартаку от души накидает.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:12, ред.
Плохой парень 84 минуты отыграл в таварняке с Кайратом...)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:12
Бегай, Саня, бегай, бег это полезно, бег по арендам ещё лучше
jtdfd4daqyf6
jtdfd4daqyf6
вчера в 12:11
После спартака хоть поиграл в футбол.
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