Соболев поделился эмоциями о дебюте за «Зенит»

Нападающий «Зенита» поделился впечатлениями о дебютном матче за «сине-бело-голубых».

Ощущения хорошие. Рад, что дебютировал. Правда, пока только в товарищеской игре. Но всё же это дебют.

В принципе нормально себя чувствовал на поле. Но полтора месяца не играл — это всё равно даёт о себе знать. Отыграл 84 минуты. Спасибо тренерскому штабу, что дали столько игрового времени. Это компенсирует то, что потерял за полтора месяца.

Первые 15 минут было тяжеловато. Потом продышался, разбегался и стало полегче.