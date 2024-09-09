Соболев поделился эмоциями о дебюте за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями о дебютном матче за «сине-бело-голубых».
Ощущения хорошие. Рад, что дебютировал. Правда, пока только в товарищеской игре. Но всё же это дебют.
В принципе нормально себя чувствовал на поле. Но полтора месяца не играл — это всё равно даёт о себе знать. Отыграл 84 минуты. Спасибо тренерскому штабу, что дали столько игрового времени. Это компенсирует то, что потерял за полтора месяца.
Первые 15 минут было тяжеловато. Потом продышался, разбегался и стало полегче.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют Соболева.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!