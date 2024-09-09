Классен рассказал, почему покинул «Спартак»

Защитник «Люнгбю» Леон Классен назвал причины своего ухода из «Спартака».
Когда закончился сезон, я понял, что не останусь в «Спартаке». Я осознавал, что мне необходимо играть. Ещё в прошлом году искали варианты для моей аренды. Понимал, что нужно делать следующий шаг. За два с половиной года я играл очень мало. Как человек и как футболист я стал в «Спартаке» лучше. Развивался. Но нужно было двигаться вперёд. Клуб мою позицию принял, и мы согласовали расторжение контракта.
Напомним, Классен выступал за «Спартак» с января 2022 года. На его счету 32 матча, 2 гола и ассист.
Ну а как по мне самый безупречный футболист, ему особенно даже предъявить то нечего. Вроде неплохо играл когда играл, странно что играл мало. Вот какое то такое впечатление оставил, может быть обманчивое
Ну а как по мне самый безупречный футболист, ему особенно даже предъявить то нечего. Вроде неплохо играл когда играл, странно что играл мало. Вот какое то такое впечатление оставил, может быть обманчивое
Зря ушёл, просидев ещё пару лет на скамейки почувствовал бы, что стал мировой звездой, а если бы ещё и дальше бы сидел, то и круче Месси себя чувствовать стал бы.
Зря ушёл, просидев ещё пару лет на скамейки почувствовал бы, что стал мировой звездой, а если бы ещё и дальше бы сидел, то и круче Месси себя чувствовать стал бы.