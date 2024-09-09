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Классен рассказал, почему покинул «Спартак»

вчера, 12:15

Защитник «Люнгбю» Леон Классен назвал причины своего ухода из «Спартака».

Когда закончился сезон, я понял, что не останусь в «Спартаке». Я осознавал, что мне необходимо играть. Ещё в прошлом году искали варианты для моей аренды. Понимал, что нужно делать следующий шаг. За два с половиной года я играл очень мало. Как человек и как футболист я стал в «Спартаке» лучше. Развивался. Но нужно было двигаться вперёд. Клуб мою позицию принял, и мы согласовали расторжение контракта.

Напомним, Классен выступал за «Спартак» с января 2022 года. На его счету 32 матча, 2 гола и ассист.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:06, ред.
Помню где то слышал или читал что он хотел остаться и его всё устраивало. Очень странный для меня поворот. Впрочем разве люди в этом мире говорят правду, а не то что выгодно и удобно в данный момент? Ведь тогда то он был ещё в Спартаке.

Ну а как по мне самый безупречный футболист, ему особенно даже предъявить то нечего. Вроде неплохо играл когда играл, странно что играл мало. Вот какое то такое впечатление оставил, может быть обманчивое
uhqr6znzk84y
uhqr6znzk84y
вчера в 18:46
Классен сидя на скамейке Спартака почувствовал, что стал сильнее как футболист...
Зря ушёл, просидев ещё пару лет на скамейки почувствовал бы, что стал мировой звездой, а если бы ещё и дальше бы сидел, то и круче Месси себя чувствовать стал бы.
y6dh8b5kxdpt
y6dh8b5kxdpt
вчера в 15:08
    112910415
    112910415
    вчера в 13:13
    просто не потянул ...
    3tcpghxs2wfm
    3tcpghxs2wfm
    вчера в 13:01
    Игрок средненький, просто Спартак ошибся в нем.
    brb2zga8thtd
    brb2zga8thtd
    вчера в 12:56
    Как можно развиваться не играя, а потом от такого развития сбежать?
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 12:48
    Мало игрового времени никого не устраивает, видимо не совсем подходил тренеру...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 12:45
    Было мало игрового времени. А повышать свой игровой уровень, чтобы постоянно выходить на поле, таланта не хватило.)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:42
    Из Спартака многие бегут. Ничего удивительного в этом не вижу...
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 12:40
    Был особо то и не заметен на поле. Поэтому и уход его так же не заметен для команды.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 12:34
    Ну правильно,просиживать на скамейке никто не хочет.
    Гость
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