Классен рассказал, почему покинул «Спартак»

Защитник «Люнгбю» назвал причины своего ухода из «Спартака».

Когда закончился сезон, я понял, что не останусь в «Спартаке». Я осознавал, что мне необходимо играть. Ещё в прошлом году искали варианты для моей аренды. Понимал, что нужно делать следующий шаг. За два с половиной года я играл очень мало. Как человек и как футболист я стал в «Спартаке» лучше. Развивался. Но нужно было двигаться вперёд. Клуб мою позицию принял, и мы согласовали расторжение контракта.