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Сафонов вернулся в расположение «Пари Сен-Жермен»

вчера, 17:41

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал источнику о возвращении голкипера Матвея Сафонова в расположение «Пари Сен-Жермен».

Матвей вылетал с нами почти в одно время. У него был прямой рейс, быстро добрался. Всё нормально.

7 сентября в Ханое должен был пройти матч товарищеского турнира между сборными России и Таиланда, но он был отменён из-за непогоды. Сафонов преодолел 20 тысяч километров, чтобы добраться до места проведения поединка. Встречу с Вьетнамом игрок провёл на скамейке запасных.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:27
баллы зарабатывает у авиакомпании !
lotsman
lotsman
вчера в 21:01
Ну добрался и хорошо. А что, мог не добраться? Почему такое внимание.)
ke44w6mkbta5
ke44w6mkbta5
вчера в 19:48
Когда следующая новость о Матвее, например, заплатил ли он алименты.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:55
Зато посмотрел на азиатов и вьетнамок...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:44
Молодец Кафанов - отслеживает передвижение вратарей сборной.)
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