Сафонов вернулся в расположение «Пари Сен-Жермен»

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вчера, 17:41

Тренер вратарей сборной России рассказал источнику о возвращении голкипера в расположение «Пари Сен-Жермен».

Матвей вылетал с нами почти в одно время. У него был прямой рейс, быстро добрался. Всё нормально.

7 сентября в Ханое должен был пройти матч товарищеского турнира между сборными России и Таиланда, но он был отменён из-за непогоды. Сафонов преодолел 20 тысяч километров, чтобы добраться до места проведения поединка. Встречу с Вьетнамом игрок провёл на скамейке запасных.