Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Сафонов про Париж: «Без борща тяжеловато»

вчера, 16:39

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов ответил на вопрос, чего ему не хватает в Париже:

Борщ – мое любимое блюдо, и без него было тяжеловато, но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сафонов сравнил базы «Краснодара» и ПСЖ
Вчера, 16:15
Головин сможет принять участие в следующем матче «Монако»
27 августа
«Стало сложнее общаться, но как-то находим время». Антон Миранчук — о брате
25 августа
Игнатьев возглавил список бомбардиров чемпионата Армении
25 августа
Миранчук дебютировал за «Атланту Юнайтед» и чуть не забил гол
25 августа
«Арис» обыграл «Кармиотиссу», Кокорин забил гол
24 августа
Сортировать
Все комментарии
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 07:11, ред.
лучше бы сказал когда он уже там нормальный матч в основе сыграет! а то все на какие то отдаленные от футбола темы все говорят! без борща ему тяжело,большего бреда я от лавочника не слышал! т.е. без футбола ему нормально,а вот без борща он не может!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:16
Ну всё Доннарумма держись - Сафонов уже нашёл места в Париже где хорошо готовят борщ ! )
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:08
Пусть лягушки ест
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:36
Руководству ПСЖ надо взять это обстоятельство на заметку и, всякий раз, за каждую удачную игру Матвея, поощрять его не только премиальными, но и любимым борщом с салом и чесноком в качестве дополнительного стимула.)))
Болейте за своих, а не против чужи!
TheBoLt
TheBoLt ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:26
Случайно ткнул "Жалоба" по этому комменту. Извиняюсь)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:25
С его зарплатой можно позволить себе привезти из России повара. Я не говорю уже о том, что во Франции достаточно ресторанов Российской кухни и можно организовать "любой каприз за ваши деньги"
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:12
Бедняга. И с новой женой не повезло. Не умеет готовить на кухне борщ
112910415
112910415
вчера в 17:11
проблема не из трудных в Париже
баск
баск
вчера в 17:04
И что, в Париже негде купить картошку-свёклу-капусту-морковку, не говоря уже
о приличной говядине?)

Нанял бы себе какую-нибудь скво (филиппинку, вьетнамку, албанку), там этого добра сейчас навалом, и варила бы она ему борщ, а заодно и всё прочее.
Умеют же некоторые проблем себе надуть на ровном месте..))
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:49
Пельмени сибирские - тоже прекрасное блюда
lotsman
lotsman
вчера в 16:44
Борщ, это хорошо. Только борщи бывают разные. Я, к примеру, люблю кубанский.))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 