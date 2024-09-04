Сафонов про Париж: «Без борща тяжеловато»

Вратарь ПСЖ ответил на вопрос, чего ему не хватает в Париже:

Борщ – мое любимое блюдо, и без него было тяжеловато, но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось.