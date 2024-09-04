Сафонов про Париж: «Без борща тяжеловато»

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов ответил на вопрос, чего ему не хватает в Париже:
Борщ – мое любимое блюдо, и без него было тяжеловато, но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось.
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов ответил на вопрос, чего ему не хватает в Париже:
Борщ – мое любимое блюдо, и без него было тяжеловато, но я нашел в Париже места, где готовят русскую еду, пару раз туда заезжал, когда совсем тяжело становилось.
о приличной говядине?)
Нанял бы себе какую-нибудь скво (филиппинку, вьетнамку, албанку), там этого добра сейчас навалом, и варила бы она ему борщ, а заодно и всё прочее.
Умеют же некоторые проблем себе надуть на ровном месте..))
о приличной говядине?)
Нанял бы себе какую-нибудь скво (филиппинку, вьетнамку, албанку), там этого добра сейчас навалом, и варила бы она ему борщ, а заодно и всё прочее.
Умеют же некоторые проблем себе надуть на ровном месте..))