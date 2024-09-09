«Сьон» объявил о подписании Антона Миранчука

Полузащитник сборной России Антон Миранчук подписал контракт со «Сьоном» до 30 июня 2026 года. За новый клуб россиянин будет выступать под номером десять.
Данный трансфер прокомментировал спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константин.
Антон обладает, помимо неоспоримого таланта, солидным опытом европейского футбола. Он техничный, умный и очень профессиональный игрок. Его качества и опыт добавят реальную ценность нашему составу.
Миранчук также высказался о своём переходе.
Первые несколько дней в Вале прошли хорошо. Я рад, что начинаю новое приключение с ФК «Сьон». Мне не терпится проявить себя на поле и помочь команде достичь поставленных целей.
Ему уже под 30, в сильную футбольную Европу поздновато.
Может он просто хочет зацепиться в Швейцарии как таковой, почему бы и нет.
Да или просто побудет какое-то время, страна-то сказочно красивая и ухоженная.
Благополучная, спокойная, давно дозрела до прямой демократии.
И живёт себе не тужит, в наше время это уже само по себе ценность..
В Вале есть блистательный во всех отношениях круглогодичный спортивный
курорт Церматт (горные лыжи, сноуборд, альпинизм, куча всего другого).
Из Сьона ехать туда всего часа полтора на поезде или на тачке, курорт
фунциклирует круглогодично.
Можно, кстати, поехать и на велике, уйдёт часа четыре))
Если в это место засунуть нос- оттуда уже не уйдешь, Антохе станет банально
не до футбола..))
Ему уже под 30, в сильную футбольную Европу поздновато.
Может он просто хочет зацепиться в Швейцарии как таковой, почему бы и нет.
Да или просто побудет какое-то время, страна-то сказочно красивая и ухоженная.
Благополучная, спокойная, давно дозрела до прямой демократии.
И живёт себе не тужит, в наше время это уже само по себе ценность..
В Вале есть блистательный во всех отношениях круглогодичный спортивный
курорт Церматт (горные лыжи, сноуборд, альпинизм, куча всего другого).
Из Сьона ехать туда всего часа полтора на поезде или на тачке, курорт
фунциклирует круглогодично.
Можно, кстати, поехать и на велике, уйдёт часа четыре))
Если в это место засунуть нос- оттуда уже не уйдешь, Антохе станет банально
не до футбола..))