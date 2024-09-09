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«Сьон» объявил о подписании Антона Миранчука

вчера, 15:06

Полузащитник сборной России Антон Миранчук подписал контракт со «Сьоном» до 30 июня 2026 года. За новый клуб россиянин будет выступать под номером десять.

«Сьон» объявил о подписании Антона Миранчука

Данный трансфер прокомментировал спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константин.

Антон обладает, помимо неоспоримого таланта, солидным опытом европейского футбола. Он техничный, умный и очень профессиональный игрок. Его качества и опыт добавят реальную ценность нашему составу.

Миранчук также высказался о своём переходе.

Первые несколько дней в Вале прошли хорошо. Я рад, что начинаю новое приключение с ФК «Сьон». Мне не терпится проявить себя на поле и помочь команде достичь поставленных целей.

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Все комментарии
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 22:49
Хорошая страна. Удачи!
valt134
valt134
вчера в 20:08
На карьере можно ставить крест. Нигде толком так и не засветился. А еще совсем недавно был «будущей звездой» и ходил в «подающих надежды». Но так ни во что его дарования и не вылились.
R B
R B
вчера в 19:42
Теперь может стать первым на селе.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 18:24
Не хуже чем остаться в Локомотиве
баск
баск
вчера в 16:56
Дело самого Антона, его карьера- его решение.
Ему уже под 30, в сильную футбольную Европу поздновато.
Может он просто хочет зацепиться в Швейцарии как таковой, почему бы и нет.

Да или просто побудет какое-то время, страна-то сказочно красивая и ухоженная.
Благополучная, спокойная, давно дозрела до прямой демократии.
И живёт себе не тужит, в наше время это уже само по себе ценность..

В Вале есть блистательный во всех отношениях круглогодичный спортивный
курорт Церматт (горные лыжи, сноуборд, альпинизм, куча всего другого).
Из Сьона ехать туда всего часа полтора на поезде или на тачке, курорт
фунциклирует круглогодично.
Можно, кстати, поехать и на велике, уйдёт часа четыре))

Если в это место засунуть нос- оттуда уже не уйдешь, Антохе станет банально
не до футбола..))
112910415
112910415
вчера в 16:27
ну, если сильно стараться, то ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:26
А вообще Антоша "парень не промах" - несколько дней в Швейцарии , а уже Валю какую то нашёл! )))
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:23
Продолжается "круговорот" Миранчуков по футбольным новостям - теперь ждём от братьев по голу за новые команды , чтобы продолжить дискуссию...)
ProKop92
ProKop92
вчера в 16:20
Швейцария - неплохой вариант для жизни и карьеры
Мясо69
Мясо69 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:04
Пополнили коллекцию сбитых лётчиков те, кто безвременно остался играть в РПЛ. А переход даже в Сьон - это шаг вперёд.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:57
А лицо такое как будто с Манчестер Сити подписал контракт !)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:39
Сьон заштатный клуб из Швейцарии. Миранчука взяли лишь потому, что он был свободным агентом. Видимо у Антона совсем не было нормальных предложений, раз пошёл на такой шаг. Ничего сверхъестественного от Миранчука ждать не стоит, можно о нём забыть. Он пополнил коллекцию сбитых лётчиков.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 15:25
Хуже варианта не придумаешь, аутсайдер чемпионата Швейцарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:23
Про дни в Вале позабавило. Своей двусмысленностью...
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:21
Новый опыт, новая жизнь на какое то время....
ezwa64584cna
ezwa64584cna
вчера в 15:17
Хоть в средненьки клуб Швейцарии сгодился.
shlomo
shlomo
вчера в 15:17
Наконец то Антошку пристроили.... :))))... а то прям маялся бедняжка.
Wollet
Wollet
вчера в 15:09
Лишь бы заграницу хоть куда, в Сьоне будет лихо совершенствоваться.
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