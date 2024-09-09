«Сьон» объявил о подписании Антона Миранчука

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вчера, 15:06

Полузащитник сборной России подписал контракт со «Сьоном» до 30 июня 2026 года. За новый клуб россиянин будет выступать под номером десять.

Данный трансфер прокомментировал спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константин.

Антон обладает, помимо неоспоримого таланта, солидным опытом европейского футбола. Он техничный, умный и очень профессиональный игрок. Его качества и опыт добавят реальную ценность нашему составу.

Миранчук также высказался о своём переходе.