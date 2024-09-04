Владелец «Кайрата» отреагировал на информацию об оскорблении Кержакова

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал информацию об оскорблении Александра Кержакова, который 3 сентября покинул клуб из Казахстана.
Ранее журналист и инсайдер Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил, что после проигранного «Астане» матча (0:1) Боранбаев ворвался в раздевалку и при команде начал кричать матом на Кержакова, назвав того «полным г***ом».
Конечно, это чья-то выдумка. Я так не разговариваю с игроками и тем более с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили. Больше добавить нечего. До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Рафаэль Уразбахтин. Мы ему доверяем.