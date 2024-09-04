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Владелец «Кайрата» отреагировал на информацию об оскорблении Кержакова

вчера, 19:59

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал информацию об оскорблении Александра Кержакова, который 3 сентября покинул клуб из Казахстана.

Ранее журналист и инсайдер Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил, что после проигранного «Астане» матча (0:1) Боранбаев ворвался в раздевалку и при команде начал кричать матом на Кержакова, назвав того «полным г***ом».

Конечно, это чья-то выдумка. Я так не разговариваю с игроками и тем более с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили. Больше добавить нечего. До конца сезона исполнять обязанности главного тренера будет Рафаэль Уразбахтин. Мы ему доверяем.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 07:50, ред.
Боранбаева вместо Дюкова бы поставить.
А то некому в РФС сказать Карпину, кто Валера, как тренер.

P.S. За Кержа неприятно, канеш., но Саша должен был понимать и отдавать себе отчёт в том, куда он едет работать и главное , - с кем.
Dauletbek
Dauletbek ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 23:41
Какая правда?
Dauletbek
Dauletbek ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:41
Он и не должен оставаться в долгу....
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:28
Что-то не верится этому человеку. Скорее всего был конфликт между ним и Кержаковым, хоть и не в такой форме. Вообще, это неправильно, что такой человек имеет отношение к футболу после осуждения,, если не ошибаюсь, он в наблюдательном совете...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:10
Верю инсайдеру. С чего бы тренер лидирующей в чемпионате команды без причины покинул её, если между ним и владельцем не было конфликта ?
Futurista
Futurista
вчера в 20:41
Видимо и Керж в долгу не остался...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:38
Карп не Карп!А дыма без огня не бывает!Да и не особо Боранбаев ошибся)
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:36
Назвал тем, кем он является... правда не понравилась...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:28
Ну там же баи правят и владеют , так что не удевлюсь этой информации даже от Карпа...)
lotsman
lotsman
вчера в 20:10
Не удивительно. Эта информация от Карпа.)
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