Владелец «Кайрата» отреагировал на информацию об оскорблении Кержакова

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вчера, 19:59

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал информацию об оскорблении , который 3 сентября покинул клуб из Казахстана.

Ранее журналист и инсайдер Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил, что после проигранного «Астане» матча (0:1) Боранбаев ворвался в раздевалку и при команде начал кричать матом на Кержакова, назвав того «полным г***ом».