Спортивный директор «Сьона»: «Мы следили за Миранчуком долгое время»

Спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константин сообщил, что полузащитник сборной России давно входил в сферу интересов швейцарского клуба.

Мы следили за Антоном долгое время. Этот тот игрок, который нужен нашей команде. Нам нужна была десятка, которой он и является. Мы думаем, переход в наш клуб — хороший шаг для него. Он фантастический футболист.

Антон начнёт тренироваться с командой во вторник. В первую очередь ему надо будет пройти кое‑какие тесты с тренером по физподготовке, а с завтрашнего утра он начнёт работать в общей группе.