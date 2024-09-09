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Спортивный директор «Сьона»: «Мы следили за Миранчуком долгое время»

вчера, 16:52

Спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константин сообщил, что полузащитник сборной России Антон Миранчук давно входил в сферу интересов швейцарского клуба.

Мы следили за Антоном долгое время. Этот тот игрок, который нужен нашей команде. Нам нужна была десятка, которой он и является. Мы думаем, переход в наш клуб — хороший шаг для него. Он фантастический футболист.

Антон начнёт тренироваться с командой во вторник. В первую очередь ему надо будет пройти кое‑какие тесты с тренером по физподготовке, а с завтрашнего утра он начнёт работать в общей группе.

Напомним, сегодня Миранчук подписал контракт со «Сьоном».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:41
сбылась мечта, сбылась !
cg4ndnhg6jxs
cg4ndnhg6jxs
вчера в 18:03
Осталось только Антохе сказать, что Сьон фантастический клуб, и всё будет в полном соответствии с крылатой строчкой из басни Крылова "Кукушка и Петух"
2z8chsuskrrt
2z8chsuskrrt
вчера в 17:58
Только в самой России за ним никто не следил.
w949qeyhy3ww
w949qeyhy3ww
вчера в 17:52
И только недавно поняли, что их два
Cruiser
Cruiser
вчера в 17:51
Почему-то в России он фантастическим игроком не был, обычный, каких много.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:11
Конечно следили за Миранчуком. За кем же им ещё следить. Звёзды Сьону не по карману, вот и обратили внимание на среднего игрока. Правда, ради приличия, называют Антона фантастическим игроком, пока.... Посмотрим, насколько российский футболист будет соответствовать ожиданиям клуба.
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