Ушёл из жизни лучший бомбардир чемпионата мира 1990 года

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18 сентября 2024, 12:16

Сегодня в возрасте пятидесяти девяти лет скончался лучший бомбардир чемпионата мира 1990 года . Он был уроженцем Палермо. Свою футбольную карьеру Скиллачи начал в «Мессине». Также он выступал за «Ювентус», «Интер» и «Джубило Ивата».

За свою карьеру Скиллачи сыграл 384 матча, в которых забил 159 мячей. Сальваторе выигрывал Кубок Италии и дважды Кубок УЕФА . Становился лучшим бомбардиром Серии B, чемпионата мира и чемпионата Японии. За сборную Италии Скиллачи провёл 16 игр и забил 7 мячей.

У бывшего футболиста была диагностирована онкология. Несколько дней назад он был госпитализирован.