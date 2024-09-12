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Роналду рассказал о своём отношении к критике

вчера, 20:51

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на критику в свой адрес.

Люди всегда обращают внимание на худшее, а не на лучшее. И что теперь? Мне завершить карьеру из-за того, что две крысы про меня говорят плохое? Мир меня любит, фанаты ценят меня. Это моя мотивация продолжать играть в футбол. Люди любят меня.

Мой блеск не исчезнет из-за того, что два человека с телевидения, которых никто не знает, критикуют меня.

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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 18:54
Мой блеск от геля не исчезнет никогда!
амурец
амурец
сегодня в 08:41
Хоть и не люблю этого фанфарона, но на опу он всех посадил знатно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 06:46
Роналду знаем... Ну а первые трое..., это ваще КТО ?! ))
112910415
112910415
сегодня в 04:20
любимая и единственная тема : " Мой блеск ..."
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:34, ред.
Какой мир любит дырявого гея-нарцисса?
Понятно какой...
Опять только о себе и в хвалебном тоне.
Дырявый давно уже закончилась как футболист, это показали два последних турнира ЧМ 22 и ЧЕ 24, где его выступления были позорными.
То ли дело играть с верблюдами.
Чемпионат СА это наподобие нашей медиалиги, это прежде всего шоу, а не футбол.
Девочка опять плакать будет.
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 03:23
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 01:06
    Красава Рон 👍 Завистникам не дает покоя его популярность и успешность хотели про пиарится за счет него но Рон снова закрыл хейтерам рот 🐀🤫
    НЕ Э Г О ИСТ
    НЕ Э Г О ИСТ
    сегодня в 00:18
    Неужели две "крысы" могут так вывести из себя человека.. Явно их не две.. 🤭😄.. А как тебя "любят" - очень заметно по проплешинам стадионов, с которых ты убегаешь в подтрибунное под фанфары : Месси, Месси!.. 🏃.. Очень часто и быстро... 🤣
    mvd5y4wz4meu
    mvd5y4wz4meu
    вчера в 22:06
    Да не любит он критику,впрочем как и остальные
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 21:17
    Слишком уж он уверен в себе... От любви до ненависти один шаг - или Роналду не знает об этом. Всё любуется собой, а о трофеях совсем забыл. Ему пора бы вспомнить, что футбол игра коллективная. В ней актуальна не только личная статистика.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:15
    Здорово Рон по хэйтерам прошёлся
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:15
    Глущенков: " клоуны, как дела?"
    Смолов: " нищета, где твой кубок?"
    Мудрик: " сыграем на 10 000£ слабак?"
    Роналду: " крысыыыы"
    Гость
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