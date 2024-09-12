Роналду рассказал о своём отношении к критике

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии ответил на критику в свой адрес.

Люди всегда обращают внимание на худшее, а не на лучшее. И что теперь? Мне завершить карьеру из-за того, что две крысы про меня говорят плохое? Мир меня любит, фанаты ценят меня. Это моя мотивация продолжать играть в футбол. Люди любят меня.

Мой блеск не исчезнет из-за того, что два человека с телевидения, которых никто не знает, критикуют меня.