Роналду рассказал о своём отношении к критике

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на критику в свой адрес.
Люди всегда обращают внимание на худшее, а не на лучшее. И что теперь? Мне завершить карьеру из-за того, что две крысы про меня говорят плохое? Мир меня любит, фанаты ценят меня. Это моя мотивация продолжать играть в футбол. Люди любят меня.
Мой блеск не исчезнет из-за того, что два человека с телевидения, которых никто не знает, критикуют меня.
Понятно какой...
Опять только о себе и в хвалебном тоне.
Дырявый давно уже закончилась как футболист, это показали два последних турнира ЧМ 22 и ЧЕ 24, где его выступления были позорными.
То ли дело играть с верблюдами.
Чемпионат СА это наподобие нашей медиалиги, это прежде всего шоу, а не футбол.
Девочка опять плакать будет.
Понятно какой...
Опять только о себе и в хвалебном тоне.
Дырявый давно уже закончилась как футболист, это показали два последних турнира ЧМ 22 и ЧЕ 24, где его выступления были позорными.
То ли дело играть с верблюдами.
Чемпионат СА это наподобие нашей медиалиги, это прежде всего шоу, а не футбол.
Девочка опять плакать будет.
Смолов: " нищета, где твой кубок?"
Мудрик: " сыграем на 10 000£ слабак?"
Роналду: " крысыыыы"
Смолов: " нищета, где твой кубок?"
Мудрик: " сыграем на 10 000£ слабак?"
Роналду: " крысыыыы"