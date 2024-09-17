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Жирков: «Наверное, быть главным тренером – не для меня»

вчера, 09:23

Пятикратный чемпион России Юрий Жирков заявил, что не собирается работать главным тренером.

Когда закончил карьеру, практически ничем не занимался. Можно сказать, что отдыхал, хотя и отдыхом это не назовёшь. В общем, в поисках себя был, потом поступил на учёбу, чтобы получить тренерскую лицензию. Сейчас учусь, а также являюсь помощником тренера в медиакоманде Басты «СКА Ростов». Иногда выхожу и поиграть. Поддерживаю форму, конечно, но уже толком не удаётся. Ноги все отбиты, то одно болит, то другое. Возможно, надо было себя пожалеть во время игровой карьеры, падать, как Криштиану Роналду. (Смеётся.) А то он в 39 за сборную Португалии играет, а я уже карьеру завершил.

Как таковой цели нет. Даже в начале учёбы, когда задавали вопрос, для чего вам это, не знал, что ответить. Возможно, мог бы стать помощником. Наверное, быть главным тренером – не для меня. Не знаю, почему. Может быть, потом в голове что-то поменяется, и захочу. А сейчас даже представить себе не могу, что начинается тренировка, стою перед футбольной командой и должен донести какие-то свои мысли игрокам. Поэтому на данный момент пока только в качестве помощника. Есть пример Сергея Семака. Сначала он работал в штабе «Зенита», сборной, набирался опыта, а потом уже стал главным.

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Все комментарии
миша мишин
миша мишин
сегодня в 10:41
Бухать надо было меньше с деку, играл бы до 39, мелкий завида. Роналду себя никогда не жалел, ни на поле ни на тренировках.
y3xs2sz39kv8
y3xs2sz39kv8
вчера в 15:37
Ну хоть одним недотренером меньше будет в таком случае
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:58
Скромность украшает человека. Размышления Ю.В. о своей возможной тренерской карьере как раз такой случай.
Egorium19
Egorium19
вчера в 10:51
Лучше чипсы рекламировать.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:29
Доброго Здоровья Alex!
Да и эксперт, справедливости ради, из него некудышный. Для обсуждения в дискуссиях надо обладать широким словарным запасом, а вот с этим, как раз у Жиркова далеко не всё благополучно, уж больно он не словоохотливый. Отсюда у него возможно проблемы с тренерской деятельностью, потому как не может доходчиво донести до игроков свои задумки и идеи. В общем правильно сделал, что передумал, не придётся жалеть о напрасно потраченном времени и ещё не поздно заняться чем-то другим, что знаешь и умеешь.
Болейте за своих, а не против чужих!
drug01
drug01
вчера в 10:18
Значит не все отличные игроки способны работать тренером!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:16
Бывшим футболистом тяжело быть, удачи Юрию
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:09
Зачем тогда нужна тебе тренерская лицензия?
Кстати, эксперт тоже не получится, слишком уж ты косноязычен
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:37
Главное Юра, если не дано, то лучше и не пробоаать
lotsman
lotsman
вчера в 09:36
Тренером не каждый может быть, физруком стать проще.)
s52v7dcbndra
s52v7dcbndra
вчера в 09:31
Не всем это дано, да и зачем нам столько тренеров
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:26
Если понимаешь, что это не твое, то и не лезь туда))
5bvew2r9tb7s
5bvew2r9tb7s
вчера в 09:24
Там мозгов чуть побольше надо
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