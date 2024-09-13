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В Санкт-Петербурге пройдёт ретро-матч ЦСКА и «Зенита»

вчера, 16:17

20 сентября пройдёт ретро-матч Лиги Легенд, в котором сыграют ЦСКА и «Зенит».

Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнётся в 17:30. Она будет посвящена памяти бывшего главного тренера москвичей и петербуржцев, первого наставника ноовобразованной в 1992 году сборной России Павла Садырина.

О старте билетной программы будет сообщено дополнительно.

За «Зенит» выступят Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак, Павел Погребняк и другие легенды петербургского футбола. В составе ЦСКА среди прочих на поле выйдут Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич и Зоран Тошич.

В тренерский штаб «сине-бело-голубых» войдёт Анатолий Давыдов и Дмитрий Баранник. Во главе «армейцев» будет Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым, Сергеем Овчинниковым и Василием Ивановым.

Посетителей стадиона также будет ждать насыщенная развлекательная программа: ретро-дискотека с участием популярных артистов, фото– и автограф-сессии с легендарными футболистами, перформансы болельщиков команд, которые будут посвящены Павлу Садырину.

Садырин умер 1 декабря 2001 года после продолжительной болезни.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:22, ред.
Больше турниров хороших и всяких !!!!!
Отрадно что клубы не забывают своих Легенд и мини-турниры становятся традицией!!!
Даже во "времена менеджеров"...во времена "Засилья легионеров"...важно не забывать своё...
У каждого клуба есть история...вне зависимости от года основания....и передача связи поколений очень важна....
Всех Благ и Процветания людям организовывающим подобные мероприятия!!!!


Светлая Память Вам , Павел Фёдорович!!! Капитану и Тренеру с Большой Буквы !!!!
8jnmahgtusvm
8jnmahgtusvm
вчера в 18:07
Такте матчи нужно проводить в память великому тренеру.
ProKop92
ProKop92
вчера в 17:18
По именам - круто!))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:53
Хороший почин. Удачи командам.
Желательно проводить такой матч ЕЖЕГОДНО
lotsman
lotsman
вчера в 16:37
Интересно будет посмотреть, на что способны легенды.)
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:34
Это не просто игра, а настоящее дань уважения Павлу Садырину, который оставил глубокий след в российском футболе как тренер и наставник сборной России. Состав участников, включая таких известных игроков как Андрей Аршавин, Юрий Жирков и Алан Дзагоев, обещает интересное и эмоциональное зрелище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:26
А Вова Быстров (Володька) будет за Зенит ? Он же вроде воспитанник и имел прозвище электричка № 34 за свою скорость.
2ujdua3an8nn
2ujdua3an8nn
вчера в 16:18
Это очень важно для памяти Садырина!!!
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