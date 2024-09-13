В Санкт-Петербурге пройдёт ретро-матч ЦСКА и «Зенита»

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вчера, 16:17

20 сентября пройдёт ретро-матч Лиги Легенд, в котором сыграют ЦСКА и «Зенит».

Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнётся в 17:30. Она будет посвящена памяти бывшего главного тренера москвичей и петербуржцев, первого наставника ноовобразованной в 1992 году сборной России .

О старте билетной программы будет сообщено дополнительно.

За «Зенит» выступят Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак, Павел Погребняк и другие легенды петербургского футбола. В составе ЦСКА среди прочих на поле выйдут Юрий Жирков, Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Элвер Рахимич и Зоран Тошич.

В тренерский штаб «сине-бело-голубых» войдёт Анатолий Давыдов и Дмитрий Баранник. Во главе «армейцев» будет Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым, Сергеем Овчинниковым и Василием Ивановым.

Посетителей стадиона также будет ждать насыщенная развлекательная программа: ретро-дискотека с участием популярных артистов, фото– и автограф-сессии с легендарными футболистами, перформансы болельщиков команд, которые будут посвящены Павлу Садырину.

Садырин умер 1 декабря 2001 года после продолжительной болезни.