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Начо рассказал о деталях своего ухода из «Реала»

вчера, 20:31

Защитник клуба «Аль-Кадисия» Начо поделился подробностями своего ухода из «Реала».

Это был год... (выдыхает) Со стороны, наверное, все выглядит проще, но для меня этот год был очень непростым. В прошлом году у меня уже были сомнения, но они были неясными, поэтому я решил остаться. Передо мной также стояла очень важная задача – я стал капитаном. Решил остаться и, очевидно, не ошибся.

Но в этом году, по мере того, как проходили недели и месяцы, хотя это был год, когда все шло более или менее неплохо, ведь, по-моему, за весь сезон мы проиграли всего два поединка... Я выходил на поле, да, получил две красные карточки, что меня тогда тоже очень расстроило, но в целом это был хороший год. Но внутренне этот период был непростым, поскольку у меня уже стали появляться сомнения...

Эти сомнения и привели к дальнейшему решению. Вскоре я поговорил с руководством клуба, наверное, в феврале или марте, чтобы сообщить им об этом, и тогда приходилось играть с этим, продолжать настраиваться на каждый поединок, бороться за Лигу чемпионов, за чемпионство в Испании, но ничего из этого на меня не оказало влияния. Более того, я думаю, что это даже дало мне больше сил, потому ибо я и мои близкие понимали, что это были мои последние матчи или, вероятно, последние месяцы. Это радовало меня, и я бы сказал, что даже помогло мне играть более спокойно. Это позволило мне играть лучше.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:14
Ты был крут как никогда в последнем сезоне. Спасибо за все.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:44
Спасибо, Начо... Столько лет был частью команды...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:57
Кому нужны эти истории?
Всё, предыдущая страница перевёрнута.
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