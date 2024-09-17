Начо рассказал о деталях своего ухода из «Реала»

Защитник клуба «Аль-Кадисия» поделился подробностями своего ухода из «Реала».

Это был год... (выдыхает) Со стороны, наверное, все выглядит проще, но для меня этот год был очень непростым. В прошлом году у меня уже были сомнения, но они были неясными, поэтому я решил остаться. Передо мной также стояла очень важная задача – я стал капитаном. Решил остаться и, очевидно, не ошибся.

Но в этом году, по мере того, как проходили недели и месяцы, хотя это был год, когда все шло более или менее неплохо, ведь, по-моему, за весь сезон мы проиграли всего два поединка... Я выходил на поле, да, получил две красные карточки, что меня тогда тоже очень расстроило, но в целом это был хороший год. Но внутренне этот период был непростым, поскольку у меня уже стали появляться сомнения...

Эти сомнения и привели к дальнейшему решению. Вскоре я поговорил с руководством клуба, наверное, в феврале или марте, чтобы сообщить им об этом, и тогда приходилось играть с этим, продолжать настраиваться на каждый поединок, бороться за Лигу чемпионов, за чемпионство в Испании, но ничего из этого на меня не оказало влияния. Более того, я думаю, что это даже дало мне больше сил, потому ибо я и мои близкие понимали, что это были мои последние матчи или, вероятно, последние месяцы. Это радовало меня, и я бы сказал, что даже помогло мне играть более спокойно. Это позволило мне играть лучше.