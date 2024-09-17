Дзюба был записан на тренерские курсы

Леонид Гольдман, агент нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, сообщил, что игрок ранее записался на тренерские курсы.
Мы обсуждали вариант на случай, если бы не удалось подписать контракт с клубом этим летом. У меня была позиция — подождать до зимы, хотя все мне и говорили, что зимой найти команду будет сложнее, Артём и сам это понимал. Но речи о завершении карьеры не шло, мы бы попробовали трудоустроиться зимой. Артём также был записан на тренерские курсы РФС, которые стартуют в октябре, но они только для тех, кто закончил карьеру, поэтому сейчас это неактуально.
Тааак, ребята! Правую руку сжимаем в кулак, левой расстёгиваем брюки...
...И раз-два-три-четыре!
...И раз-два-три-четыре!
Тааак, заканчиваем, вернее, кончаем!
Тааак, ребята! Правую руку сжимаем в кулак, левой расстёгиваем брюки...
...И раз-два-три-четыре!
...И раз-два-три-четыре!
Тааак, заканчиваем, вернее, кончаем!
В музыкальную школу...Курсы кройки и шитья...Тренерские курсы....
Выбрали последнее....
В музыкальную школу...Курсы кройки и шитья...Тренерские курсы....
Выбрали последнее....