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Дзюба был записан на тренерские курсы

вчера, 18:51

Леонид Гольдман, агент нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, сообщил, что игрок ранее записался на тренерские курсы.

Мы обсуждали вариант на случай, если бы не удалось подписать контракт с клубом этим летом. У меня была позиция — подождать до зимы, хотя все мне и говорили, что зимой найти команду будет сложнее, Артём и сам это понимал. Но речи о завершении карьеры не шло, мы бы попробовали трудоустроиться зимой. Артём также был записан на тренерские курсы РФС, которые стартуют в октябре, но они только для тех, кто закончил карьеру, поэтому сейчас это неактуально.

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7rtg54ct64vq
7rtg54ct64vq
сегодня в 08:23
Первое занятие

Тааак, ребята! Правую руку сжимаем в кулак, левой расстёгиваем брюки...

...И раз-два-три-четыре!
...И раз-два-три-четыре!

Тааак, заканчиваем, вернее, кончаем!
lobsterdam
lobsterdam ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 23:14
ну, это смотря по какому виду занятий
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:11
Если бы только "сбитого летчика". Но еще и отвратительной личности, которая перекрыла все его футбольные достижения. Именно в этих мерзких поступках и весь реальный Дзюба,
lotsman
lotsman
вчера в 21:15
На тренерские курсы?! Только не это. Артём, одумайся.)
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:06
Опыт Рукаку пригодится в тренерской деятельности...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:05
Всё лето голову ломали...
В музыкальную школу...Курсы кройки и шитья...Тренерские курсы....
Выбрали последнее....
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:54
Гольдман не только агент Артёма... Он ещё и биограф игрока. Сейчас он пытается писать положительную биографию сбитого лётчика. Одним словом Гольдман является руководителем проекта под названием Дзюба..
STVA 1
STVA 1 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:58
Он думаю сможет только видео научить снимать
112910415
112910415
вчера в 19:56
Из данного персонажа тренера не выйдет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:29
ТРЕНЕР С ТОНКИМ ЧУВСТВОМ ЮМОРА ДЮСШ
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:29
"Тренер личностного роста" - Артём Дзюба ! )
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