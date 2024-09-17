Дзюба был записан на тренерские курсы

Леонид Гольдман, агент нападающего «Акрона» , сообщил, что игрок ранее записался на тренерские курсы.

Мы обсуждали вариант на случай, если бы не удалось подписать контракт с клубом этим летом. У меня была позиция — подождать до зимы, хотя все мне и говорили, что зимой найти команду будет сложнее, Артём и сам это понимал. Но речи о завершении карьеры не шло, мы бы попробовали трудоустроиться зимой. Артём также был записан на тренерские курсы РФС , которые стартуют в октябре, но они только для тех, кто закончил карьеру, поэтому сейчас это неактуально.