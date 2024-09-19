Гендиректор «Аль-Насра»: «Роналду не контролирует клуб»

Генеральный директор саудовского «Аль-Насра» Гвидо Финга рассказал о влиянии нападающего команды на клуб.

Криштиану Роналду — наш лидер. Поверьте, он сильнейший игрок в мире не только с технической точки зрения, но даже по тому, как себя ведёт.

Криштиану Роналду не контролирует клуб. Он номер один в мире. Он знает, в каком направлении мы должны двигаться, и мы поставили перед собой цель, которой хотим достичь. Он человек-победитель, и мы просим его научить нас побеждать, а мы выиграли в этом году вместе с ним, и достигать самой главной цели. Криштиану является частью команды, и мы очень рады, что он с нами.