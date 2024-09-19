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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Гендиректор «Аль-Насра»: «Роналду не контролирует клуб»

вчера, 12:59

Генеральный директор саудовского «Аль-Насра» Гвидо Финга рассказал о влиянии нападающего команды Криштиану Роналду на клуб.

Криштиану Роналду — наш лидер. Поверьте, он сильнейший игрок в мире не только с технической точки зрения, но даже по тому, как себя ведёт.

Криштиану Роналду не контролирует клуб. Он номер один в мире. Он знает, в каком направлении мы должны двигаться, и мы поставили перед собой цель, которой хотим достичь. Он человек-победитель, и мы просим его научить нас побеждать, а мы выиграли в этом году вместе с ним, и достигать самой главной цели. Криштиану является частью команды, и мы очень рады, что он с нами.

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Все комментарии
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
вчера в 15:40
Ему пора на отдых уже Неинтересен как игрок зануда и плакса
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:47
Ну вот и зря они это уточнили, значит точно имеет хороший голос в клубе, важный.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 13:40
второе место))
утешительные медали в суперкубке.
уже обошел Эминема по количеству подписчиков на YouTube.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 13:34
Про технику и поведение - это в "точку".. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:31
Что выиграли? Забыл уточнить. Проиграли все турниры...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:13
Выглядит довольно странно...
Тем не менее, арабы, зачем-то, оправдываются. Сомневаюсь, что Роналду реально рулит. Да, ему многое позволено, не всё. Не в традициях Востока давать власть наёмникам.
7e4n9fddgcst
7e4n9fddgcst
вчера в 13:01
Все он там контролирует и всем правит.
Гость
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