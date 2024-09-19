Гвардиола: «Вокруг Холанда было шесть игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» после матча с «Интером» в Лиге чемпионов (0:0) ответил на вопрос, почему у нападающего возникли трудности в игре.

Вокруг него было шесть игроков. Шесть. Трое сзади, трое спереди. Вот как они не давали ему играть.

Это усложняет задачу для любого игрока. [Франческо] Ачерби, [Алессандро] Бастони были в пяти метрах от него, [Хакан] Чалханоглу, [Пётр] Зелинськи перед ним. Это тяжело.

Мы пытались использовать пространство, поэтому у [Илкая] Гюндогана было несколько моментов, но «Интер» был сильнее нас физически. Нам нужно было выставить больше игроков рядом с Эрлингом, и мы это сделали. Я знал, что «Интер» будет защищаться именно так.