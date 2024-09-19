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Гвардиола: «Вокруг Холанда было шесть игроков»

вчера, 09:27
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча с «Интером» в Лиге чемпионов (0:0) ответил на вопрос, почему у нападающего Эрлинга Холанда возникли трудности в игре.

Вокруг него было шесть игроков. Шесть. Трое сзади, трое спереди. Вот как они не давали ему играть.

Это усложняет задачу для любого игрока. [Франческо] Ачерби, [Алессандро] Бастони были в пяти метрах от него, [Хакан] Чалханоглу, [Пётр] Зелинськи перед ним. Это тяжело.

Мы пытались использовать пространство, поэтому у [Илкая] Гюндогана было несколько моментов, но «Интер» был сильнее нас физически. Нам нужно было выставить больше игроков рядом с Эрлингом, и мы это сделали. Я знал, что «Интер» будет защищаться именно так.

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Все комментарии
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 21:46
А если у МС было два Холанда, то у Интера не хватило бы игроков их прикрыть.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 14:59
Если Холанд стянул на себя шесть игроков Интера, то почему остальные девять игроков не справились с четверкой из Интера?
Гвардиола обос.ся с планом на игру,и Индзаки его полностью переиграл как тренер.
Если в Сити все голы забивает Холанд, при этом аутсайдерам в большинстве, значит игра построена на на нем; это понял Индзаги, а ты, Пеп, ничего и не понял .
Интер играл не в ,,автобус", защитники и остальные игроки Интера(!) не слабее в классе игроков Сити, не надо делать из ни не пойми кого, если даже Реал Мадрид этого не делает себя скромнее ведёт. Здесь все просто: Интер плевать не хотел на то, что вы думаете о себе, и уважая себя, играл так, как может. А может Интер многое.
Симоне и его игроки, команда, на английском стадионе просто щёлкнули вас по носу.Да, ещё.
Интеру в ряде моментов просто не повезло.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:29
Интер молодцы👏 закрыли рас пиареного Холанда и остальные из Мс тоже не чего не смогли. Надо отправить их в стыки жаль остальных сопернеков слабых там дали типа всякие Славии Слованы!! Вот Реал бы их ушатал!! 👊
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:40
Интер красавчики, всё четко сделали, закрыли Холланду все пути.
57gr3q8nq3wn
57gr3q8nq3wn
вчера в 11:04
Это же хорошо, один на себя берет шестерых, у остальных то какая свобода действий, или играет только один Холанд.
Аксинья
Аксинья
вчера в 10:52
Если Холанда опекали вшестером так что делали остальные полевые игроки Мансити? Уж вдевятером с тремя полевыми могли бы справиться...
shlomo
shlomo
вчера в 10:39
Ну все.... теперь виноват Эрлинг, что не смог обыграть шестерых.....:)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:13
У Холланда частенько возникают проблемы против сильных команд.
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 09:59, ред.
Согласен с Вами. тоже об этом подумал
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:54
Ну если вокруг Холанда было шесть игроков, тогда получается остальные девять игроков МС играли против всего лишь четверых игроков Интера)) А, вообще, такому тренеру, такого клуба, придумывать такие нелепые отговорки, - это как-то как минимум не профессионально.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:53
Согласен, что шесть игроков вокруг Холланда, тяжело для него. Но ведь эти шесть игроков освободили какой-то участок поля, значит на этом участке стало легче играть. Почему другие игроки МС не воспользовались этой возможностью? Не может быть, что вся игра заточена только на Холланда.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:43
Норм оправдание, думаю можно применить к любому игроку, у которого не пошла игра) ибо всех ведущих игроков так держат
cfh9m38n5e5e
cfh9m38n5e5e
вчера в 09:30
А гениальному Стасику хватило одного Алипа
Гость
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