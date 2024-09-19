Гвардиола: «Вокруг Холанда было шесть игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча с «Интером» в Лиге чемпионов (0:0) ответил на вопрос, почему у нападающего Эрлинга Холанда возникли трудности в игре.
Вокруг него было шесть игроков. Шесть. Трое сзади, трое спереди. Вот как они не давали ему играть.
Это усложняет задачу для любого игрока. [Франческо] Ачерби, [Алессандро] Бастони были в пяти метрах от него, [Хакан] Чалханоглу, [Пётр] Зелинськи перед ним. Это тяжело.
Мы пытались использовать пространство, поэтому у [Илкая] Гюндогана было несколько моментов, но «Интер» был сильнее нас физически. Нам нужно было выставить больше игроков рядом с Эрлингом, и мы это сделали. Я знал, что «Интер» будет защищаться именно так.
Гвардиола обос.ся с планом на игру,и Индзаки его полностью переиграл как тренер.
Если в Сити все голы забивает Холанд, при этом аутсайдерам в большинстве, значит игра построена на на нем; это понял Индзаги, а ты, Пеп, ничего и не понял .
Интер играл не в ,,автобус", защитники и остальные игроки Интера(!) не слабее в классе игроков Сити, не надо делать из ни не пойми кого, если даже Реал Мадрид этого не делает себя скромнее ведёт. Здесь все просто: Интер плевать не хотел на то, что вы думаете о себе, и уважая себя, играл так, как может. А может Интер многое.
Симоне и его игроки, команда, на английском стадионе просто щёлкнули вас по носу.Да, ещё.
Интеру в ряде моментов просто не повезло.
Гвардиола обос.ся с планом на игру,и Индзаки его полностью переиграл как тренер.
Если в Сити все голы забивает Холанд, при этом аутсайдерам в большинстве, значит игра построена на на нем; это понял Индзаги, а ты, Пеп, ничего и не понял .
Интер играл не в ,,автобус", защитники и остальные игроки Интера(!) не слабее в классе игроков Сити, не надо делать из ни не пойми кого, если даже Реал Мадрид этого не делает себя скромнее ведёт. Здесь все просто: Интер плевать не хотел на то, что вы думаете о себе, и уважая себя, играл так, как может. А может Интер многое.
Симоне и его игроки, команда, на английском стадионе просто щёлкнули вас по носу.Да, ещё.
Интеру в ряде моментов просто не повезло.