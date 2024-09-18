Флик: «Мы можем выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик полагает, что его команда способна побороться за победу в Лиге чемпионов.
Мы можем выиграть Лигу чемпионов. Такие большие клубы, как «Барселона», хотят брать титулы, а Лига чемпионов — лучший турнир мира. Мы готовы играть с лучшими.
А если в общем..., то ЛЧ не может выиграть команда, у которой какая-то из трёх линий (дефы, хавы, напады) провисает. Сейчас каталонцы выглядят симпатично, но скамейка у них ...., скажем так, бедновата для ушастого.
А если в общем..., то ЛЧ не может выиграть команда, у которой какая-то из трёх линий (дефы, хавы, напады) провисает. Сейчас каталонцы выглядят симпатично, но скамейка у них ...., скажем так, бедновата для ушастого.
то что каталонский клуб лидер ЛаЛиги - совсем другая история.
Монако надо побеждать.
хотя бы ради реванша за поражение в Кубке Гампера)))
то что каталонский клуб лидер ЛаЛиги - совсем другая история.
Монако надо побеждать.
хотя бы ради реванша за поражение в Кубке Гампера)))
тогда знаете, в чем разница между твоей Барселоной и Динамо Загреб, Флик!
но сперва победите Реал.
тогда знаете, в чем разница между твоей Барселоной и Динамо Загреб, Флик!
но сперва победите Реал.
За язык Флика никто не тянул, теперь можно будет и спросить за итоговый результат.
За язык Флика никто не тянул, теперь можно будет и спросить за итоговый результат.