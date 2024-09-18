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Флик: «Мы можем выиграть Лигу чемпионов»

вчера, 21:27

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик полагает, что его команда способна побороться за победу в Лиге чемпионов.

Мы можем выиграть Лигу чемпионов. Такие большие клубы, как «Барселона», хотят брать титулы, а Лига чемпионов — лучший турнир мира. Мы готовы играть с лучшими.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 13:13, ред.
В прошлом сезоне тоже могли выиграть но ПСЖ заботился о судей.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:27
Всё будет зависеть от наличия/отсутствия травм игроков середины поля.
А если в общем..., то ЛЧ не может выиграть команда, у которой какая-то из трёх линий (дефы, хавы, напады) провисает. Сейчас каталонцы выглядят симпатично, но скамейка у них ...., скажем так, бедновата для ушастого.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:26
Может, но не сможет.
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:56
Завтра думаю не будет ясно, это всего лишь Монако, нужен топ соперник для проверки ребят с Барсы
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:12, ред.
Не пойму, с какого бодуна этих чертей тянет за язык. Никто не скажет ? Очевидно, удачная игра на старте Ла-лиги голову вскружила тренеру. Так она как начнётся, так и закончится в один прекрасный момент.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:55
Вот завтра будет уже более очевидно и ясно , вернулась ли Барса на лигочемпионский топ-уровень или еще нет.
то что каталонский клуб лидер ЛаЛиги - совсем другая история.
Монако надо побеждать.
хотя бы ради реванша за поражение в Кубке Гампера)))
adekvat
adekvat
вчера в 22:54
ПСЖ уже сколько лет выигрывает, и вам пока не светит.
gft5b4z98uy8
gft5b4z98uy8
вчера в 22:50
Смелое заявление нужен результат и игра
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:16
можно и лигу чемпионов выиграть, если Бавария дать шанс))
тогда знаете, в чем разница между твоей Барселоной и Динамо Загреб, Флик!
но сперва победите Реал.
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:13
Время покажет
Fantazista_555
Fantazista_555 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:07
Он же не сказал утвердительно, что Барса выиграет. Может и выиграет большая разница.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:31
Да что же вас всех тянет поболтать?
За язык Флика никто не тянул, теперь можно будет и спросить за итоговый результат.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:29
Шансы есть у всех!) Даже у Загреба))
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