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Вилья: «Сравнивать игроков с Месси – ошибка»

вчера, 17:40

Экс-игрок сборной Испании Давид Вилья дал комментарий касательно сравнения нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля с бывшим футболистом «блаугранас» Лионелем Месси.

Ламин – уникальный футболист, он особенный, мы не видели ничего подобного ранее.

Дело не в том, что он молод и развит не по годам, но я неоднократно утверждал, что сравнивать игроков с Месси – ошибка. Это касается любого футболиста, будь то Ламин, Холанд, Мбаппе....

Его нельзя сравнивать с Месси, ибо Лионель отличается от всех. Но то, что делает Ламин, и вправду заставляет нас думать, что мы не знаем, где его предел.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:16, ред.
Нельзя сравнивать кого-то с скем0то, это как сравнивать тёплое с мягким, вон говорили Азмкн это Иранский Месси, я не слышал чтобы говорили вон Рамос это испанский Гацкан или или Лукаку это второй Дзюба, Касильяс второй Акинфеев, Нойер второй Яшин и т.д. и т.п.
P.S. Нельзя повторить кого-то Пеле Марадону, Яшина, Понедельника, можно им подражать, но нужно брать от всех по немногу лучшее и в нынешнее время лучше раньше переболеть чем заболеть звездой болезнью, ибо сегодня тебя на руках носят, а завтра в спину плюют, плевать на игру футболиста ведь травля идёт не только за игру на поле, но и за жизнь за пределами его, учитывая спрос на соц. сети. Лучше быть первым собой, чем вторым кем-то!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:52
Ямаля мы будем смотреть по ЛЧ, а не то что Вилья не до сказал и вы тут понаписали.
Месси в ЛЧ мало что сказал, и тут Вилья не прав
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:40
Он прав,Месси уникальный,особенный.Ламин когда завершить карьеру тогда можно сделать выводы.Думаю Ламин никогда не станет как Месси и даже как Нарцисс,так у Ламина уже высокомерие,не любит когда его сравнивают с Месси.
Для Месси футбол это всё,ему не надо было бабы,рестораны,он на этом жил и плюс супер талант и редкостное видение поле и операжает мысленно всех в любой ситуации на поле в принятие мгновенных правильных решаний,поэтому он недосегаем.
А Нарцисс это гигант в силе воли,он подобен в этом Шврцнигеру,он пример в этом всему мировому спорту,за это уважение ему.Если у него был бы талант как у Месси,он получил 20 ЗМ.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:29
Прочитайте предпоследнее предложение. Его будет вполне достаточно для характеристики аргентинца. Ямаль ? - Уникален для его возраста. Окончательный вывод по этому футболисту можно сделать только через пару лет, когда узнаем о его стабильности.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:57
Привет, Дружище!!!
Взаимно!!!)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:52
привет, Капрал.
рад видит тебя))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:52
кстати, Миранчук против Месси уже этой ночью )))
да, Атланта принимает Интер Майами.
Давид Виля прав.
не стоит сравнивать игроков, говорит - это карпатский Марадона, а это корейский Месси или новый Роналду, а здесь новый Титов или Аршавин.
сейчас такое время, и многое навязывают в социальных сетях.
социальные страницы и паблики как они хотят, сделают из молодых звездочек лучшим в мире,лучшим в истории и так далее.
и многие такие страницы ведут малолетки.
больше нечего добавит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:29
Новое прилагательное в копилку поклонников Месси...
"Несравненный"...
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:12
Слова Вильи очень уместны. Каждый игрок имеет свой уникальный стиль и путь развития. Месси - это не просто футболист, а явление, которое сложно воспроизвести. Ямаля пока в начале своего пути, и важно дать ему возможность расти без постоянного давления сравнения с великими. Это может оказать негативное влияние на его карьеру.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:08
Ямаль и Месси совершенно разные. И нечего их сравнивать. Просто Ламин играет за Барселону, а тут всё завязано на Лионеля - даже денег ему до сих пор должны. Потому и делают вид, что всё ещё боготворят его.
Capral
Capral
вчера в 18:05
Особенно Холанда интересно сравнить с Месси. Ну и сказал же, как в лужу пукнул.
При разговоре о Месси, от Холанда- не долно быть даже запаха...
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