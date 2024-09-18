Вилья: «Сравнивать игроков с Месси – ошибка»

Экс-игрок сборной Испании дал комментарий касательно сравнения нападающего «Барселоны» с бывшим футболистом «блаугранас» Лионелем Месси.

Ламин – уникальный футболист, он особенный, мы не видели ничего подобного ранее.

Дело не в том, что он молод и развит не по годам, но я неоднократно утверждал, что сравнивать игроков с Месси – ошибка. Это касается любого футболиста, будь то Ламин, Холанд, Мбаппе....

Его нельзя сравнивать с Месси, ибо Лионель отличается от всех. Но то, что делает Ламин, и вправду заставляет нас думать, что мы не знаем, где его предел.