Давид Вилья рассказал, кому бы он отдал «Золотой мяч»

Экс-игрок сборной Испании поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч».

Кому бы я вручил «Золотой мяч»? Родри. Родри или Карвахалю, поскольку Карвахаль тоже достоин победы. Я действительно верю, что испанские футболисты уже давно заслужили этот приз, и мне бы хотелось, чтобы это случилось.