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Давид Вилья рассказал, кому бы он отдал «Золотой мяч»

вчера, 20:32

Экс-игрок сборной Испании Давид Вилья поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч».

Кому бы я вручил «Золотой мяч»? Родри. Родри или Карвахалю, поскольку Карвахаль тоже достоин победы. Я действительно верю, что испанские футболисты уже давно заслужили этот приз, и мне бы хотелось, чтобы это случилось.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:59
Карвахаль более достоин
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:07, ред.
Родри чемпион Европы, так же как Ямаль и Ольмо. Все они хороши.
А так субъективно, Карви чемпион и Европы и ЛЧ, и больший претенд. Но, у фифа скорее другие планы
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:07
Согласен с ним! Оба достойны
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:55
Землячество))) ну это его мнение.
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