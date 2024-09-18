Давид Вилья рассказал, кому бы он отдал «Золотой мяч»

Экс-игрок сборной Испании Давид Вилья поделился мнением о претендентах на «Золотой мяч».
Кому бы я вручил «Золотой мяч»? Родри. Родри или Карвахалю, поскольку Карвахаль тоже достоин победы. Я действительно верю, что испанские футболисты уже давно заслужили этот приз, и мне бы хотелось, чтобы это случилось.
А так субъективно, Карви чемпион и Европы и ЛЧ, и больший претенд. Но, у фифа скорее другие планы
А так субъективно, Карви чемпион и Европы и ЛЧ, и больший претенд. Но, у фифа скорее другие планы