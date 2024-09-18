Постекоглу дал комментарий на тему оскорблений в адрес Джонсона

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался об оскорблениях в соцсетях в адрес нападающего . После матча с «Арсеналом» (0:1) футболисту пришлось удалить свой профиль в одной из социальных сетей.

Меня раздражает, что подобное стало нормой. Речь идет о молодом человеке, которому, наверное, на данный момент не хватает уверенности в себе. Все пошло не так, как он рассчитывал. Но он каждый день усердно трудится, просит обратной связи – он делает все правильно и очень старается стать таким футболистом, которым хочет быть, и подобные истории причиняют ему боль.

Он не из тусовщиков, которым всё равно. Критика и эмоции от матчей – это разные вещи, и их можно принять. Но написать что-то оскорбительное анонимно… Скажи это мне в лицо – ты получишь по лицу и больше так не сделаешь. Но этого не произойдет. Они будут прятаться. Увы, таков мир, в котором мы живем.