Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Постекоглу дал комментарий на тему оскорблений в адрес Джонсона

вчера, 17:25

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался об оскорблениях в соцсетях в адрес нападающего Бреннана Джонсона. После матча с «Арсеналом» (0:1) футболисту пришлось удалить свой профиль в одной из социальных сетей.

Меня раздражает, что подобное стало нормой. Речь идет о молодом человеке, которому, наверное, на данный момент не хватает уверенности в себе. Все пошло не так, как он рассчитывал. Но он каждый день усердно трудится, просит обратной связи – он делает все правильно и очень старается стать таким футболистом, которым хочет быть, и подобные истории причиняют ему боль.

Он не из тусовщиков, которым всё равно. Критика и эмоции от матчей – это разные вещи, и их можно принять. Но написать что-то оскорбительное анонимно… Скажи это мне в лицо – ты получишь по лицу и больше так не сделаешь. Но этого не произойдет. Они будут прятаться. Увы, таков мир, в котором мы живем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тебас поддержал предупреждение Родри о забастовке из-за плотного календаря
Вчера, 15:01
Кейн: «Когда вас сравнивают с Руни, это означает, что вы в чём-то хороши»
Вчера, 14:38
Бывший игрок «Спартака» Веллитон: «Я очень хотел играть за сборную России»
Вчера, 13:41
Беллингем заявил об отсутствии проблем с Мбаппе, Родриго и Винисиусом
Вчера, 09:52
Родри рассказал о своём будущем
17 сентября
Родри высказался о номинации на «Золотой мяч»
17 сентября
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:08
Че случилось-то? Обычная травля в инете? Думал, что уже все прибыли к этому, не стоит раздувать из мухи слона
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:01
Постекоглу абсолютно прав. Это печально, что в нашем обществе оскорбления в социальных сетях стали нормой. Анонимные оскорбления только усугубляют ситуацию и никак не помогают игрокам расти. Бреннан - молодой и талантливый игрок, который просто хочет развиваться. Поддержка тренера очень важна в такие моменты. Надеюсь, что ему удастся пережить это и вернуться в хорошей форме.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:56
Джонсон должен сам найти причину своих проблем ...
Она в нём самом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 