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Мостовой высказался о работе Галактионова в «Локомотиве»

вчера, 10:15

Александр Мостовой оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова:

Не знаю, растёт ли как тренер Галактионов. Я его помню, как он сначала с одной молодёжной сборной России провалился, потом — со второй. В Нижнем Новгороде он тоже провалился. Ну, работает и работает, что он должен сделать?

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:15
Не "царское" это дело, Александр, дерь...м в людей бросать. Идите уж танцуйте куда-нибудь. Я сам не фанат Галактионова, но результат он делает с таким "недорогим" составом. Так что работает человек, в отличии от некоторых)
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:04, ред.
Мостовой, перестань всем завидовать...
И не стоит критиковать действующего тренера - это просто неприлично. Не бери пример с театральных критиков. Они сами ничего не создают, только и умеют поливать грязью других,
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:01
Спартаку через 5 дней играть с Локо...
Саша как верный стажёр Станковича начал психатаку на Галактионова...вспомнил 2 провала в сборных и в НН....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:59
На юношеском чемпионате Европы 2015 года в мае сборная дошла до полуфинала, где проиграла Германии. На проходившем в октябре — ноябре 2015 чемпионате мира в 1/8 финала сборная уступила Эквадору.
В октябре 2020 года сборная под его руководством квалифицировалась на чемпионат Европы 2021.
Это нельзя назвать большим успехом, но и провалом тоже нельзя назвать.
А какой провал был в НН?
Там не вылететь из РПЛ это уже успех.
Тем более его из НН не увольняли, он сам ушёл в Локо.
Мостовой был великолепным футболистом, но лучше бы не знали его мысли, ну или что там у него.
Сп62
Сп62
вчера в 10:38
Тренерскую работу в основном оценивают по результатам. Идеология, психология, тактика, стратегия и т.д. - всё это вторично. Поэтому оценки по этим критериям всегда субьективны.
5h7gygsu3cgz
5h7gygsu3cgz
вчера в 10:30
мнение эксперта подъехало
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:20
Рано или поздно любой тренер проваливается. Наступит момент и Михаил Михайлович перестанет удовлетворять требования руководства Локомотива. Но пусть этот период наступает как можно позже.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:19
Саня не поругал, считай похвала
Гость
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