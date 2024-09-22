Мостовой высказался о работе Галактионова в «Локомотиве»

оценил работу главного тренера «Локомотива» :

Не знаю, растёт ли как тренер Галактионов. Я его помню, как он сначала с одной молодёжной сборной России провалился, потом — со второй. В Нижнем Новгороде он тоже провалился. Ну, работает и работает, что он должен сделать?