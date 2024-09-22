Мостовой высказался о работе Галактионова в «Локомотиве»

Александр Мостовой оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова:
Не знаю, растёт ли как тренер Галактионов. Я его помню, как он сначала с одной молодёжной сборной России провалился, потом — со второй. В Нижнем Новгороде он тоже провалился. Ну, работает и работает, что он должен сделать?
И не стоит критиковать действующего тренера - это просто неприлично. Не бери пример с театральных критиков. Они сами ничего не создают, только и умеют поливать грязью других,
И не стоит критиковать действующего тренера - это просто неприлично. Не бери пример с театральных критиков. Они сами ничего не создают, только и умеют поливать грязью других,
Саша как верный стажёр Станковича начал психатаку на Галактионова...вспомнил 2 провала в сборных и в НН....
Саша как верный стажёр Станковича начал психатаку на Галактионова...вспомнил 2 провала в сборных и в НН....
В октябре 2020 года сборная под его руководством квалифицировалась на чемпионат Европы 2021.
Это нельзя назвать большим успехом, но и провалом тоже нельзя назвать.
А какой провал был в НН?
Там не вылететь из РПЛ это уже успех.
Тем более его из НН не увольняли, он сам ушёл в Локо.
Мостовой был великолепным футболистом, но лучше бы не знали его мысли, ну или что там у него.
В октябре 2020 года сборная под его руководством квалифицировалась на чемпионат Европы 2021.
Это нельзя назвать большим успехом, но и провалом тоже нельзя назвать.
А какой провал был в НН?
Там не вылететь из РПЛ это уже успех.
Тем более его из НН не увольняли, он сам ушёл в Локо.
Мостовой был великолепным футболистом, но лучше бы не знали его мысли, ну или что там у него.