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Медведев ответил на оскорбления в адрес Соболева

вчера, 21:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о критике фанатов в адрес нападающего Александра Соболева:

Эта тема требует серьезного психоаналитического анализа.

Если 5 тысяч фанатов, которые хорошо поддерживали команду, позволяют себе нецензурно, беспочвенно оскорблять одного из наших футболистов, я с этим никогда не соглашусь.

Это означает только одно – они у себя в глазу бревна не видят, а соринку в глазах другого человека ищут.

Напомним, на матче «Зенит» — «Рубин» болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес футболиста.

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Все комментарии
Чист
Чист
сегодня в 17:22
если коротко -ну зачем Зениту нужен был Соболев -не понимаю -пятое колесо к телеге -а Соболеву заяем нужен был Зенит перейди в любой другой клуб каждый день играл бы и ни каких бы вопросов не было
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:28
Уважаемый Джек!!!
Не стоит так огорчаться, я не хотел Вас обидеть. Вижу, Вы- человек эмоциональный, ранимый, но честное слово, не стоит так переживать. Соболеву, как игроку- я всегда симпатизировал, поэтому и желаю ему Удачи, где бы он не играл. Вы же знаете, я не делю клубы на хорошие и плохие, для меня, все, некогда советские клубы- одна большая семья!!! Но как известно, в любой семье, иногда случаются конфликты... Вы очень любите свой клуб, это видно, что добавляет Уважения к Вам!!!

Удачи Вам, главное- Здоровья!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:14, ред.
Ну зачем напраслину возводите...никаких фантазий...чисто факты...
Просто и факты можно подавать под разным соусом...))

Касаемо Соболева....Дзюба и за 6 лет не стал своим в Санкт Петербурге....а почему Соболев должен стать своим за полторы недели ???
Думаю этого вообще не случится....
Ибо что один что второй не обладают достаточными для этого качествами....несмотря на успех на поле...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:43, ред.
Болельщики... что сказать. На каждый роток не накинешь платок. Но...если бы Соболев в матче стал феерить или хотя бы показывать осмысленный футбол с первых минут, оскорбления закончились после первого же его удачного действия. Болельщик не дурак и понимает толк в игре. Но что они видели ? Да ничего хорошего. Бездумная беготня, захваты и подножки, картинные падения подстреленного пеликана, в общем - того же спартаковца, только в худшем варианте. Ну и кому такая "игра" может понравиться ?
Последовала незамедлительная реакция болельщика, который последние шесть чемпионских сезонов получал удовольствие от игры команды, а вот сейчас получил удар под дых от своего руководства, купившего Александра за немалые деньги.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:31, ред.
А правда, Джек- почему так мало про Спартак?))) Вы, как я заметил, и давно- большой фантазер на спартаковскую тему поговорить... А сейчас, как в известной Классике: "Какой текст, какие слова"!!!

В целом- много правильного в Ваших словах. Вот, только, Ваши бы слова- да в уши Вашим болельщикам...)))
ABir
ABir
вчера в 22:27
Не про сто завоевать благосклонность болельщиков, когда приходишь из команды принципиального соперника. Может и вообще не получиться, даже при больших заслугах, отношение может оставаться прохладным. А руководство, которое подписало контракт должно по определению поддерживать свой выбор, но и от болельщиков нельзя отвернуться.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:24
А чего про Спартак так коротко, а про Зенит так длинно и витиевато, как будто Пушкин написал?)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:16
Сколько людей - столько мнений...
Медведев свою позицию высказал...да в принципе она была понятна ещё со времён интереса игроком....
Все по-разному относятся к ситуации с Соболевым...
Самая понятная...это сторона тех от кого он ушёл...предатель...изменщик...ловец денег..и всё такое....
Вот у тех к кому он неожиданно пришёл мнения разнятся...
Вроде чужак чужаком с нелучшими моральными и репутационными показателями...да ещё и при наличии Глушенкова,Гонду и Кассьерры не особо то и нужен......
С другой стороны ...парень пришёл трудиться во благо клуба...и травля его уж точно пойдёт не во благо этого труда....
Думаю давать оценку этому трансферу надо при полной осведомлённости по ситуации в которой оказался игрок....я например не знаю что произошло у него со Слишковичем и Станковичем....а по обрывкам фантазийных реплик журналистов тоже не всё понятно....
Но как бы там ни было надо признать что идя на такой непростой шаг...и зная что тебе обеспечена травля с обеих сторон - нужно иметь хребет и крепкие нервы....
И думаю денежный фактор здесь не в главных причинах...
И лучшее что сейчас сможет сделать Соболев...это без позёрства...без громких слов...не ведясь на провокации и издёвки....просто продолжать работать...с повышенной самоотдачей...доказывая всем и самому себе что он пришёл не получать а зарабатывать....не чемпионить на лавке а быть причастным напрямую к чемпионству....
И с каждым результативным действием.....постепенно....апплодисменты наверное будут заглушать негатив в его адрес....
Понятно что насквозь своим он навряд ли станет даже если 5 штук забьёт Максименко....и навряд ли половина арены будет в майках с его фамилией...но...
Бывает иного артиста терпеть не можешь...но если в целом фильм классный и невозможно оторваться....вроде как бы и его присутствие оправдано...
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:56, ред.
Добрый вечер!!!
А он отлично понимал- куда идет и что его ждет. Другое дело, если бы болелы Зенита были бы умнее, они бы морально поддержали Соболя. Но в этом и различия футбола советского, с его адекватными и культурными болельщиками- от футбола сегодняшнего дня...

В 1976г., после прихода Бескова в Спартак и еще двух динамовцев Гaврилова и Павленко, известный журналист Ю.Ваньят написал большую статью, на тему этого громкого перехода и на болезненную тему- взаимоотношения московских клубов. Так вот, хочу Вам сказать, что динамовские болельщики не осуждали приход Бескова в стан исторического принципиального соперника Динамо, но всячески поддержали!!!

А вот, у болельщиков Зенита, видимо, кроме ненависти к Спартаку, на большее эмоций не хватает. Ну чтоже- поживем увидим...

Рад общению!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:51
Зенит сам виноват в том, как ведут себя фанаты. Нельзя постоянно идти у них на поводу. Да и новых игроков нужно выбирать более тщательно, с учётом российской специфики. Сомневаюсь, что ответ Медведева успокоит болельщиков. Я думаю, что это только начало серьёзного противостояния.
Futurista
Futurista ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 21:51
Так и Зенит знал кого подписывал)...
Futurista
Futurista ответ Vladrad (раскрыть)
вчера в 21:49
Как это Зенит не хочет?)...оплачено)...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:44
Приветствую! Ну ему надо было настраивать себя психологически!Он не первый которому устраивают обструкцию болелы Зенита!
Vladrad
Vladrad
вчера в 21:44
Соболев хочет в Зенит, Зенит не хочет Соболева.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:42
Медведев конечно правильно сделал что поддержал Соболя! Но не ему говорить Христовыми заповедями! Да и соринка ли у Соболя в глазу?
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:40
Фан клуб команды не виноват - это не правильное пиво местного разлива
9n6bqcmgpu4b
9n6bqcmgpu4b
вчера в 21:34
Медведеву будет урок как не нужно из спартака всякий ширпотреб тянуть за дорого.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 21:33
Он знал на что подписывается
Futurista
Futurista
вчера в 21:30
Эх Медведев)...10 млн.€ фанатскому коту под хвост)...
wrvudm6ahjkb
wrvudm6ahjkb
вчера в 21:29
Соболев лишний в Зените, как игрок он уже мертв.
vge4zsm4gdj2
vge4zsm4gdj2
вчера в 21:25
Медведев сам притащил дельфина в Зенит, прекрасно зная чем это кончится.
Capral
Capral
вчера в 21:23, ред.
Психологическому состоянию Соболя, конечно можно только посочувствовать. Ну вот как, в такой обстановке играть и чувствовать себя нужным команде? Медведеву Реcпект- за правильные слова и поддержку!!!
Гость
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