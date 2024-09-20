Медведев ответил на оскорбления в адрес Соболева

Генеральный директор «Зенита» высказался о критике фанатов в адрес нападающего :

Эта тема требует серьезного психоаналитического анализа.

Если 5 тысяч фанатов, которые хорошо поддерживали команду, позволяют себе нецензурно, беспочвенно оскорблять одного из наших футболистов, я с этим никогда не соглашусь.

Это означает только одно – они у себя в глазу бревна не видят, а соринку в глазах другого человека ищут.