Личка высказался о неудачных матчах со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о матчах со «Спартаком» перед грядущим воскресным противостоянием команд:
В каждом чемпионате есть свои дерби, очень важные игры. И я сразу понял, что для «Динамо» — это матч со «Спартаком». Если честно, пока нам не удаются матчи против «Спартака». Надеюсь, что сейчас будет первая победа.
- А кто сейчас доволен игрой своей команды? Разве что Зенит, Спартак и Локо... Да и то процентов на 70-80. Кто сейчас показывает сильную, стабильную, красивую и результативную игру? Да никто! У всех подъёмы и спады. То травмы игроков, то матчи сборной, то какие-то внутриклубные разборки...
- Так что - имеем то, что имеем...
- А кто сейчас доволен игрой своей команды? Разве что Зенит, Спартак и Локо... Да и то процентов на 70-80. Кто сейчас показывает сильную, стабильную, красивую и результативную игру? Да никто! У всех подъёмы и спады. То травмы игроков, то матчи сборной, то какие-то внутриклубные разборки...
- Так что - имеем то, что имеем...
И сейчас мало предпосылок изменить ситуацию...ибо...играют на Лукойл Арене....
А у Лички последние 4 гостевых матча - 0 побед.....
У Станковича же вообще наступает "час икс"....пора оправдывать розданные "Погребняками" авансы..)))
У него "весёлый месяц" наступает....2-е игры с Динамо...Локомотив....принципиальная как обычно игра с Карпиным...и Краснодар...
Но на стороне Станковича то что весь этот непростой период он проведёт в Москве...(6 матчей к ряду)...
И сейчас мало предпосылок изменить ситуацию...ибо...играют на Лукойл Арене....
А у Лички последние 4 гостевых матча - 0 побед.....
У Станковича же вообще наступает "час икс"....пора оправдывать розданные "Погребняками" авансы..)))
У него "весёлый месяц" наступает....2-е игры с Динамо...Локомотив....принципиальная как обычно игра с Карпиным...и Краснодар...
Но на стороне Станковича то что весь этот непростой период он проведёт в Москве...(6 матчей к ряду)...
Руководство Динамо очень недовольно последними результатами и особенно качеством игры команды.
Руководство Динамо очень недовольно последними результатами и особенно качеством игры команды.