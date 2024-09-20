Личка высказался о неудачных матчах со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» высказался о матчах со «Спартаком» перед грядущим воскресным противостоянием команд:

В каждом чемпионате есть свои дерби, очень важные игры. И я сразу понял, что для «Динамо» — это матч со «Спартаком». Если честно, пока нам не удаются матчи против «Спартака». Надеюсь, что сейчас будет первая победа.