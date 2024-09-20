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Личка высказался о неудачных матчах со «Спартаком»

вчера, 18:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 16:30 Не начался

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о матчах со «Спартаком» перед грядущим воскресным противостоянием команд:

В каждом чемпионате есть свои дерби, очень важные игры. И я сразу понял, что для «Динамо» — это матч со «Спартаком». Если честно, пока нам не удаются матчи против «Спартака». Надеюсь, что сейчас будет первая победа.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 18:12
От перечисленных вами проблем особняком стоит Краснодар.
Хиромант
Хиромант ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 18:05
- И Вам здравия желаю!

- А кто сейчас доволен игрой своей команды? Разве что Зенит, Спартак и Локо... Да и то процентов на 70-80. Кто сейчас показывает сильную, стабильную, красивую и результативную игру? Да никто! У всех подъёмы и спады. То травмы игроков, то матчи сборной, то какие-то внутриклубные разборки...
- Так что - имеем то, что имеем...
ЦКВД
ЦКВД
сегодня в 16:26
если у спартака идет игра,то с ними всем тяжело,вспомним зенит,который под коток попал) но у спартака есть очень большой минус,у них супер настрой только на две команды) это цска и зенит, в остальных матчах они могут и блеснуть,а могут и спустя рукава играть) я уже давно понял что для динамо спартак это раздражитель, а для спартака динамо,это просто очередной соперник)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 06:40, ред.
С 13 марта 2021 года по сей день Динамо 8 раз проиграло Спартаку....в официальных матчах......удивительная статистика...согласен...

И сейчас мало предпосылок изменить ситуацию...ибо...играют на Лукойл Арене....
А у Лички последние 4 гостевых матча - 0 побед.....

У Станковича же вообще наступает "час икс"....пора оправдывать розданные "Погребняками" авансы..)))
У него "весёлый месяц" наступает....2-е игры с Динамо...Локомотив....принципиальная как обычно игра с Карпиным...и Краснодар...
Но на стороне Станковича то что весь этот непростой период он проведёт в Москве...(6 матчей к ряду)...
stanichnik
stanichnik ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 20:07
Доброго Здоровья Хиромант!
Руководство Динамо очень недовольно последними результатами и особенно качеством игры команды.
Хиромант
Хиромант ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:51
- Да всё простят... Он же иностранец...
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:40
Личке наконец-то доходчиво объяснили, что значат для болельщиков игры Динамо со Спартаком, только после очередного проигранного матча под его руководством, которых уже накопилось за год уже пять. Шестое поражение ему могут не простить.
qnwmtvxj54wa
qnwmtvxj54wa
вчера в 18:32
Личка уже боится.
s2rmvdvtpe82
s2rmvdvtpe82
вчера в 18:29
Ничья украсит дерби.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:27
Нужно что-то придумать новое для этого матча)
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