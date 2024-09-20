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Погребняк высказался о «Спартаке» Станковича

вчера, 19:57

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал, импонирует ли ему «Спартак» ​Деяна Станковича:

Да, импонирует. Станкович — статусный человек. И на этот «Спартак» действительно хочется смотреть.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 10:12
К сожалению, твои выводы поддерживаю. Послематчевые слова о том, что команда билась, команда не жалела сил и т.д., мы слышали от Абаскаля, ничего нового. Вливание в команду сильных мастеров даёт свои результаты и временами получаются красивые комбинации. Но это происходит спонтанно, это не является результатом тренерской работы. Поэтому приходится соглашаться , что пока тренерская мысль Станковича не просматривается.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 00:43
После Спартака 90-х,который мог от сегодняшнего Зенита камня на камне не оставить,смотреть как некогда великий клуб вымучивает победы с вчерашними середняками ...я переживал когда Спартак в Кубке чемпионов в полуфинале проиграл и в дальнейших играх им наслаждался,а сейчас это команда уровня Жальгириса при СССР...после Романцева и Ярцева игра перестала быть
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:53
А На кого или что сейчас в Спартаке смотреть-то???
На Станковича???
Ну, это если только для того, чтобы потом к нему подойти и автограф взять. )
Уже третье десятилетие разменяли, как ФК Спартак Москва потерял своё спортивное лицо, превратившись в игрушку-развлекаловку для нуворишей из Лукойла... ((
Да и игрушка эта, прямо скажем, выходит так себе...
Бракованная какая-то...
Но Лукойл и его ставленники в правлении не унывают: распил денег идёт полным ходом...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:09, ред.
Мне вот не импонирует. Человек с игры против Ахмата никак не вскроет автобус, вообще не понимаю в чём его работа заключается касательно этого аспекта, впрочем как и многих других. Игроки у него по нескольку матчей вообще пешком ходят абсолютно без какого либо понимания что делать и какой то воли к победе. Стоит одну победу одержать и все поют дифирамбы, а сколько игр было сыграно просто бездарно, три, четыре к ряду? И даже когда команда выигрывает каких то чётких очертаний "футбола Станковича" я не наблюдаю, наблюдаю черты слабого соперника только. Но совершенно верно что Станкович статусный человек и харизмы ему хватает, вот этим он и вводит всех в заблуждение на счёт своих тренерских талантов, вот и Погребняк повёлся. Станкович успешен ровно на столько на сколько силён его состав, чудес от него ждать не стоит, и прошлый тренерский опыт его тоже на это указывает.
33yre4e96r2v
33yre4e96r2v
вчера в 21:40
Погребняк лицемерит со страшной силой, после матча в Махачкале смотреть на спартакк совсем не хочется.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:36
Любезный Джек.
Не надо так драматизировать. Мне нравился футбол Зенита пять лет назад. Приятно было смотреть, не скрою, по всем показателям- вы были лучшими. Но я говорю про сегодняшний Зенит, игра которого оставляет много вопросов...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:32
Ну конечно...смотреть им не хочется...)))
Представьте на секунду страшную до мурашек картину...что Газпрома и Зенита не существует....
Кто же тогда будет у вас виноват во всём???
Это же очень удобно....прикрываться выдуманной ширмой..."Это не мы не умеем работать - это Газпром нам мешает"...)))
ABir
ABir
вчера в 20:54
Красивая и содержательная игра рано или поздно приведет к победам.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:45
Ну я же не говорю, что мне на Зенит смотреть не хочется, но смотрю же...)))
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:44
Многие считают Погреба деревяшкой, типа Дзюбы, но вот, во время его игр за Штутгарт, немецкая пресса была о нем достаточно высокого мнения. Были в газетах, даже его интервью. С его мнением можно согласиться, касаемо работы Станковича. Когда у Спартака идет игра и когда команда закручивает вихрь атак, подобных лучшим образцам-80x, команда производит очень приятное впечатление. Но это, когда соперник открывается u у Спартака появляется простор. А вот, если соперник- закрытый, вот тут то и появляются проблемы с позиционной атакой, где нужна тренерская мысль и фантазия...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:44
Врёт Погребняк....
Станкович 3 месяца уже тут...и мне ни разу не захотелось посмотреть на Спартак....
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:07
А я думал, куда подевался Павел Погребняк?
Да вот он, о Спартаке рассуждает. Главная проблема красно-белых отсутствие стабильности. Но игра у них есть и игра очень интересная.
Гость
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