Погребняк высказался о «Спартаке» Станковича

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал, импонирует ли ему «Спартак» Деяна Станковича:
Да, импонирует. Станкович — статусный человек. И на этот «Спартак» действительно хочется смотреть.
Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал, импонирует ли ему «Спартак» Деяна Станковича:
Да, импонирует. Станкович — статусный человек. И на этот «Спартак» действительно хочется смотреть.
На Станковича???
Ну, это если только для того, чтобы потом к нему подойти и автограф взять. )
Уже третье десятилетие разменяли, как ФК Спартак Москва потерял своё спортивное лицо, превратившись в игрушку-развлекаловку для нуворишей из Лукойла... ((
Да и игрушка эта, прямо скажем, выходит так себе...
Бракованная какая-то...
Но Лукойл и его ставленники в правлении не унывают: распил денег идёт полным ходом...
На Станковича???
Ну, это если только для того, чтобы потом к нему подойти и автограф взять. )
Уже третье десятилетие разменяли, как ФК Спартак Москва потерял своё спортивное лицо, превратившись в игрушку-развлекаловку для нуворишей из Лукойла... ((
Да и игрушка эта, прямо скажем, выходит так себе...
Бракованная какая-то...
Но Лукойл и его ставленники в правлении не унывают: распил денег идёт полным ходом...