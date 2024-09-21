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Дзюба: «Не так долго осталось, поэтому надо каждым мгновением наслаждаться»

вчера, 22:39

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба рассказал источнику о своей мотивации в тольяттинском клубе.

Меня вдохновляет то, что в меня поверили. Для меня это всегда очень ценно, когда тренерский штаб в меня верит. Спасибо Эдуардовичу. Спасибо команде за то, что стараются и так тепло приняли меня здесь. Болельщиков тоже хочется поблагодарить. Ну и я соскучился очень сильно по футболу. Не так долго осталось, поэтому надо каждым мгновением наслаждаться.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:41
можно как угодно относится к Дзюбе, но то, что Артем (на сегодняшний день) больше ВСЕХ забил за Сборную России-это у него не отнимешь......а так...нам ВСЕМ не долго осталось, вот и наслаждаемся)))))
112910415
112910415
сегодня в 09:29
Забыл пнуть кого-то из соперников?
vp8bwrfgnzqp
vp8bwrfgnzqp ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 06:26
Жалеют о чём, о том, что Дзюба вчера две голевые передачи сделал?
pcy4usbnh7tf
pcy4usbnh7tf
сегодня в 04:29
Почетал комментарии и понимаешь,что поклонников у Дзюба не осталось
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:53
- Артём, почему вы 5 раз бегали отмечать забитые голы в ворота Акрона с игроками Краснодара ?
- Не так долго осталось, поэтому надо каждым мгновением наслаждаться
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:41
Хватит уже нас наслаждаться, уходить надо вовремя
aj3b5rnsvv8n
aj3b5rnsvv8n
вчера в 23:21
Очень жалко Дзюбу стало, пойдет начальником болбоев работать в спартак.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:21
Неужели Артём запустил обратный отсчёт?
Anisovich
Anisovich
вчера в 23:09
Неужели Дзюба собрался скоро уходить?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:44
Теперь жалеют наверно, что вообще подписали этого актера
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:43
Главное не забывай видео каждой минуты снимать)))
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